القاهرة، جمهورية مصر العربية: وقّع المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC)، ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (CEDARE)، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز جهودهما المشتركة في مجالات العمل المناخي وتطوير أسواق الكربون والاستدامة وتبادل المعرفة.

وقد وقّع المذكرة كل من الدكتور يوسف بن محمد الحرّ، رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية، والدكتور خالد فهمي، المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا ووزير البيئة المصري الأسبق.

وتستند هذه الشراكة إلى التزام مشترك بمواجهة التحديات المناخية العالمية من خلال التعاون الإقليمي والدولي، وإدراك الجانبين للحاجة الملحّة إلى جهود متكاملة لتطوير أسواق كربون فعالة، وتعزيز مبادئ الاستدامة والحوكمة الشاملة، ودعم البحث والابتكار. ومن خلال هذه المذكرة، يسعى الطرفان إلى توسيع نطاق تأثيرهما المشترك على المستويين الإقليمي والدولي عبر تعزيز المشاركة والتعاون ضمن شبكات جديدة تُركز على التمويل المستدام والعمل المناخي.

وفي تصريح له على هامش الفعالية، قال الدكتور يوسف الحر: "أُنشئ المجلس العالمي للبصمة الكربونية بهدف ربط التمويل المناخي بالجهود الفعلية للتخفيف من آثار التغير المناخي، لاسيما في بلدان الجنوب العالمي. وتُعدّ مذكرة التفاهم الموقعة اليوم مع مركز البيئة والتنمية خطوة مباشرة نحو تحقيق هذا الهدف. وانطلاقا من خبرة المركز الميدانية القيّمة في صياغة السياسات والتفاعل مع أصحاب المصلحة ضمن البيئات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتنوعة في المنطقة العربية وأوروبا، وخبرة المجلس التقنية في مجالات أسواق الكربون وتمويل المناخ، سيعزز هذا التعاون قدرتنا المشتركة على توسيع نطاق الحلول ومساعدة الحكومات والقطاعات الصناعية في المنطقة العربية وخارجها، بما يضمن أن تصبح أسواق الكربون قوة دافعة نحو التحول الاقتصادي المستدام".

من جانبه، قال الدكتور خالد فهمي: "تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو تعزيز دور المنطقة في أسواق الكربون العالمية ودفع جهود العمل المناخي من خلال التعاون الإقليمي والدولي".

وتحدّد مذكرة التفاهم مجالات رئيسية للتعاون تهدف إلى تحقيق أهداف الجانبين المشتركة، من أبرزها: دعم تفعيل وإتاحة الوصول إلى أسواق الكربون وأدوات التمويل المبتكرة بما يتماشى مع المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ، وذلك من خلال وضع آليات تمكّن الدول والشركات من تداول أرصدة الكربون بكفاءة وفعالية، وفتح مصادر جديدة للتمويل الموجّه نحو المشاريع المناخية.

كما تتضمن المذكرة العمل على تشجيع دمج مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في السياسات العامة والممارسات المؤسسية، بما يجعل المسؤولية البيئية والعدالة الاجتماعية في صميم عملية صنع القرار الاقتصادي.

ولبناء القدرات الفنية والمعرفية المطلوبة، تنص الاتفاقية على تنفيذ مبادرات للتدريب وتبادل الخبرات، من خلال تطوير وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة حول آليات أسواق الكربون، وحصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتطوير المشاريع.

ووفقا لمذكرة التفاهم، يمتد التعاون بين المجلس والمركز ليشمل دعم البحث العلمي والابتكار، من خلال إنتاج دراسات مبنية على الأدلة وتقديم رؤى استراتيجية تسهم في صياغة سياسات فعّالة. كما يعمل الطرفان بموجبها على تعزيز المشاركة الإقليمية والدولية، بما يشمل التعاون في التأسيس أو الانضمام إلى شبكات تُعنى بالتمويل المستدام والعمل المناخي، لتوسيع نطاق تأثيرهما خارج الحدود الوطنية.

يشار إلى أن هذه الشراكة تأتي في وقت حاسم، تكثّف فيه الدول العربية جهودها لمواءمة سياساتها الوطنية مع اتفاق باريس للمناخ وتوجيه تدفقات التمويل المناخي العالمي. ومن خلال تعزيز الوصول إلى أسواق الكربون الطوعية ودعم الابتكار، سيسهم كل من المجلس العالمي للبصمة الكربونية ومركز البيئة والتنمية في تسريع الاستثمارات الإيجابية للمناخ، وضمان مشاركة المنطقة بدور أكثر فاعلية في رسم مستقبل الحوكمة المناخية الدولية.

عن المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC) :

يتخذ المجلس العالمي للبصمة الكربونية من الدوحة، مقرًا له، وهو أول برنامج دولي لاعتماد أرصدة الكربون والتنمية المستدامة يدار من الجنوب العالمي. يصدر المجلس أرصدة كربون للمشاريع المؤهلة التي تسهم في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتعزز التنمية المستدامة، ويدعم الحكومات الوطنية في تحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا (NDCs)، ويسهّل تداول نتائج التخفيف المنقولة دوليًا (ITMOs) بموجب اتفاق باريس.

وقد حصل المجلس على اعتماد من المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) ضمن آلية كورسيا (CORSIA)، ومن التحالف الدولي لتعويض الكربون (ICROA) .

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة : https://www.globalcarboncouncil.com

عن مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (CEDARE):

يعتبر مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (CEDARE) منظمة حكومية دولية غير ربحية تأسست في عام 1992 . ويعالج المركز من مقره في القاهرة، التحديات البيئية الإقليمية من خلال تعزيز التنمية المستدامة وإدارة الموارد. وبصفته مركزًا للتعاون الإقليمي والدولي، يعزز CEDARE الشراكات الاستراتيجية بين المنطقة العربية وأوروبا، ويعمل على تبادل المعرفة وتطوير السياسات والتعاون الفني، وينفذ برامج في مجالات التكيف مع المناخ، وإدارة المياه والأراضي، والتحول الرقمي، والاقتصاد الدائري، والتمويل الأخضر، والحوكمة البيئية.

يشرف على المركز مجلس أمناء مكوَّن من خمسة عشر عضوًا، تترأسه المملكة العربية السعودية وتتولى جمهورية مصر العربية منصب نائب الرئيس، ويستند في تمويله إلى أكثر من مائة وأربعين شريكًا.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة : https://linktr.ee/cedaretree

