أنجزت دائرة المالية المركزية بالشارقة مشروع توثيق الخدمات ورسم رحلة المتعامل (الوضع الحالي والمستقبلي)، في خطوة استراتيجية تعكس التزام الدائرة بتطوير منظومة خدماتها المالية والحكومية، والارتقاء بتجربة المتعاملين وفق أفضل الممارسات المؤسسية، وبما ينسجم مع توجهات حكومة الشارقة في تعزيز الجودة والتميز في تقديم الخدمات الحكومية.

تعزيز تجربة المتعامل في حكومة الشارقة

ويأتي تنفيذ المشروع ضمن إطار برنامج الشارقة لتحسين تجربة المتعامل الذي أطلقته الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والهادف إلى رفع مستوى رضا المتعاملين، وتحقيق تجربة خدمية متكاملة تركز على احتياجات المتعامل وتوقعاته، من خلال إطار عمل شامل يقوم على أربعة محاور رئيسة هي: التوجه الاستراتيجي، والتصميم، والتطوير، والتقديم .

أنجز المشروع على جميع الخدمات الحكومية في إمارة الشارقة والتي تقدم خدماتٍ مباشرة من الحكومة إلى الحكومة وعبر كافة قنوات تقديم الخدمة المتاحة .

منهجيات مبتكرة تضع المتعامل في صميم عملية التطوير

وقال بدر آل علي، مدير مكتب التطوير المؤسسي في دائرة المالية المركزية بالشارقة:" يمثّل مشروع توثيق الخدمات ورسم رحلة المتعامل خطوة محورية في مسيرة تطوير الخدمات المالية والحكومية في إمارة الشارقة، ويعكس التزام الدائرة بترسيخ منهجيات مبتكرة تضع المتعامل في صميم عملية التطوير. ونسعى من خلال هذا المشروع إلى بناء تجربة خدمية متكاملة وأكثر كفاءة، تستند إلى فهم عميق لاحتياجات المتعاملين وتوقعاتهم، وتسهم في رفع جودة الخدمات وتعزيز رضاهم".

تبنّي أفضل الممارسات

من جانبها، أكدت ميثاء الطنيجي، رئيس قسم الأنظمة والمعايير بدائرة المالية المركزية بالشارقة، أن الارتقاء بتجربة المتعامل ليس جهدًا مرحليًا، بل مسارًا مستدامًا يقوم على التكامل المؤسسي والعمل المشترك بين مختلف الجهات الحكومية وتشجيع ّ المشاركة الفعالة للمتعاملين في عملية التحسين ، وهو النهج الذي تحرص الدائرة على ترسيخه من خلال التطوير المستمر لخدماتها، وبناء منظومة مالية أكثر ومرونة. كما نعمل على تمكين الجهات الحكومية من تبنّي أفضل الممارسات والمعايير في تقديم الخدمات، بما ينسجم مع رؤية حكومة الشارقة وتوجهاتها المستقبلية، ويسهم في تعزيز مكانة الإمارة كنموذج رائد في التميز الحكومي، وجودة الأداء".

استشراف فرص التطوير والتحسين

ويُجسّد المشروع ترجمة عملية لأهداف دائرة المالية المركزية بالشارقة، والمتوافقة مع هدفها الاستراتيجي في تحقيق الريادة في تقديم الخدمات، إذ ركّز على توثيق الخدمات ورسم رحلة المتعامل، استنادًا إلى تحليل معمّق لنقاط الاتصال المختلفة مع المتعاملين، وتحديد التحديات القائمة، ورصد مجالات فرص التطوير والتحسين.

وشملت مخرجات المشروع اقتراح مبادرات تطويرية ومؤسسية تهدف إلى تحسين تجربة المتعامل على مستوى الخدمات كافة، ومعالجة التحديات الحالية، واستثمار الفرص المتاحة، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء، وتقديم خدمات أكثر سلاسة وجودة، وتحقيق أثر إيجابي ومستدام على رضا المتعاملين.

