دبي، الإمارات العربية المتحدة: نظمت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي محاضرات توعوية حول سبل توطيد الأواصر العائلية والأسرية والاجتماعية خلال شهر رمضان المبارك، وتعزيز القيم النبيلة للشهر الفضيل القائمة على التآلف والتسامح واحترام الثقافات والمحافظة على النعم والموارد الثمينة. ونظمت اللجنة النسائية أيضاً ورش عمل بالتعاون مع مركز هيوم لفنون الطهي، حول فنون الضيافة المحلية وأساسيات الطهي وإعداد المخبوزات ومجموعة من الأطباق المحلية والعالمية.

وقالت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة: "نحتفي خلال شهر رمضان المبارك بهويتنا الثقافية ونوفر المزيد من الأدوات والمهارات التي تساعد الموظفات على اختبار تجارب تدمج التراث المحلي العريق مع الإبداع العصري، ومواكبة إيقاع الحياة في هذا الشهر المبارك الذي يجسد أسمى معاني المودة والرحمة والعطاء والخير والبركة. وخلال عام الأسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، نحرص على تمكين الموظفات من تحقيق التوازن بين حياتهن المهنية والشخصية، وتحفيزهن على استثمار الوقت لترسيخ ثقافة التواصل العائلي والاجتماعي والمهني، والمحافظة على الهوية الوطنية ونقل الموروث الثقافي إلى الأجيال القادمة بطريقة معاصرة."

وشاركت في الفعاليات أكثر من 200 موظفة من مختلف قطاعات الهيئة. وأثنت المشاركات على الفعاليات والمبادرات التي تنظمها اللجنة النسائية لتوطيد الأواصر المجتمعية والقيم الإنسانية المشتركة.

