زار سعادة السفير داتو شازريل بن زاهيران سفير دولة ماليزيا لدى مملكة البحرين معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات"، حيث كان في استقباله الرئيس التنفيذي للمعهد السيدة نورة جمشير إلى جانب عدد من الكوادر والمسؤولين بالمعهد.

واستمع السفير الماليزي إلى شرح وافٍ من السيدة جمشير حول الخطة الوطنية لإحياء قطاع اللؤلؤ في مملكة البحرين، والدور الذي ينهض به "دانات" في تعزيز الثقة بتجارة اللؤلؤ في البحرين وحول العالم، إضافةً إلى ما يقدمه المعهد من خدمات فحص متقدمة للؤلؤ والأحجار الكريمة، وبرامج تدريبية وشهادات دولية معتمدة في مختلف تخصصات علم الجيمولوجيا.

وتضمنت الزيارة جولة تعريفية في مختبر "دانات" الذي يعد الأفضل من نوعه على مستوى العالم، اطلع خلالها السفير على أحدث التقنيات والممارسات العالمية التي يوظفها المعهد في مجال فحص وتوثيق اللؤلؤ والأحجار الكريمة والألماس، وما يقدمه من شهادات فحص معتمدة عالمياً، بما يضمن أعلى درجات المصداقية والجودة، ويعزز من سمعة البحرين كموطن أصيل للؤلؤ الطبيعي ومركز عالمي مرموق للأحجار الكريمة والمجوهرات.

وبهذه المناسبة، رحّبت السيدة جمشير بزيارة السفير الماليزي إلى المعهد، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تجسد المكانة المتميزة الراسخة لمعهد "دانات" على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتؤكد الثقة التي يحظى بها المعهد كمؤسسة رائدة في هذا القطاع الحيوي.

وأضافت: "نحن في البحرين نعتز بإرثنا العريق المرتبط باللؤلؤ الطبيعي، ونعتبره جزءاً لا يتجزأ من هويتنا الوطنية والتراثية، ومن واجبنا كمعهد رائد في هذا المجال مواصلة الجهود للحفاظ على هذا التراث ونقله للأجيال القادمة، وقد عكست زيارة السفير الماليزي اليوم الإدراك المتنامي لأهمية هذا الدور الذي يلعبه "دانات" في الجمع بين الخبرة العريقة والإمكانات العلمية الحديثة، بما يعزز مكانة المملكة كمرجعية عالمية في هذا القطاع".

وأعربت جمشير عن تطلعاتها لمواصلة تعزيز سبل التعاون بين مملكة البحرين وماليزيا الصديقة في مجال اللؤلؤ والمجوهرات باعتباره قطاع ذو أولوية للتعاون الاقتصادي والتجاري، من خلال الشراكة في مجالات البحث العلمي، وتبادل الخبرات، والتدريب المتخصص، بما يحقق التطور والازدهار للبلدين.

من جانبه، أشاد سعادة السفير شازريل بن زاهيران سفير دولة ماليزيا لدى مملكة البحرين بالمستوى الرفيع للخبرات والإمكانات التقنية التي يتمتع بها معهد "دانات"، وبما تزخر به البحرين من إرث ثري في مجال اللؤلؤ الطبيعي، مؤكداً أن زيارته تمثل فرصة لفتح آفاق أوسع من التعاون بين مملكة البحرين وماليزيا في قطاع المجوهرات والأحجار الكريمة، والاستفادة من تجربة المعهد المتميزة، لاسيما في ظل ما يجمع البلدين من علاقات اقتصادية متينة ورؤية مشتركة لدعم الابتكار والحفاظ على التراث.

نبذة عن دانات:

تأسس معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة (دانات) في عام 2017، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث تم تأسيسه كشركة بحرينية مملوكة بالكامل لشركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، وصندوق الثروة السيادية للمملكة.

تتمثل رؤية (دانات) في تعزيز مكانته كأفضل المعاهد والمختبرات في العالم لخدمات فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة والتأكد من طبيعة تكوينهم، بالإضافة للبحث العلمي، ويعمل المختبر وفقاً لأفضل المعايير العالمية في المجال، حتى أنه أصبح نموذجاً ومرجعاً للمعنيين بهذه الصناعة حول العالم.

ويعمل المختبر على ضمان وحماية وتعزيز ثقة التاجر والمستهلك باللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجوهرات، ويقدم خدمات عدة منها فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة وإصدار الشهادات ذات المعايير العالمية ومن بينها شهادة فحص الأحجار الكريمة، وشهادة فحص الألماس، وشهادة البطاقة، وتقارير مرموقة ومعتمدة، فضلاً عن تقديمه دورات تدريبية وتوعوية.

وقد عزّز المعهد من سمعة المملكة ومكانتها كإحدى أهم دول العالم في مجال استخراج وتجارة اللؤلؤ الممتد على مدى أكثر من أربعة آلاف عام وحتى الآن، كما يلعب دورا حيويا في ضمان وحماية وتعزيز الثقة العامة في اللآلئ والأحجار الكريمة والمجوهرات من خلال الحفاظ على أعلى معايير الصناعة والمعرفة العلمية والأخلاقيات المهنية.

