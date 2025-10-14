رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير منطقة حائل وشركة الخطوط السعودية للشحن والتي تهدف إلى تعزيز خدمات الشحن الجوي والقدرات اللوجستية ودعم مسيرة التنمية الشاملة في المنطقة

ونوه سموه بالدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة – ايدها الله – لتطوير قطاع الخدمات اللوجستية في مختلف مناطق المملكة، مشيدا بما تشهده منطقة حائل من مبادرات نوعية وشراكات استراتيجية تعزز موقعها كمحور لوجستي مهم يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة

وتجسد هذه الشراكة الاستفادة من الإمكانيات المشتركة لدعم النمو الاقتصادي في المنطقة من خلال تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية في عدة مجالات رئيسية تشمل مواءمة الأهداف الاستراتيجية وتقديم تسعيرات شحن خاصة لدعم الصادرات الإقليمية ومساندة المبادرات اللوجستية إلى جانب تبادل المعلومات وتنفيذ مشاريع مشتركة، وتنسيق جهود التسويق لترويج المواسم الزراعية والسياحية، سعياً لتحسين تجربة العملاء بشكل عام بالمنطقة.

وأوضح المهندس لؤي مشعبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "السعودية للشحن أن هذه الاتفاقية مع هيئة تطوير حائل تمثل خطوة استراتيجية مهمة في إطار التزام الشركة بتعزيز الخدمات اللوجستية في مختلف مناطق المملكة مشيرا إلى أن ذلك من شأنه خلق فرص كبيرة وتحقيق بيئة لوجستية أكثر كفاءة وتنافسية في حائل كما يساهم في ايجاد فرص عمل مستدامة وتوفير بيئة اقتصادية داعمة تعود بالنفع على المجتمع المحلي

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل الأستاذ عمر بن عبد الله العبد الجبار أن شراكة هيئة التطوير مع السعودية للشحن تُعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق الإمكانات الكاملة لمنطقة حائل كمركز لوجستي رئيسي، وستساهم هذه المذكرة في دعم الاستثمارات وخلق الفرص وتحسين كفاءة التبادل التجاري والصادرات من المنطقة بشكل كبير..

نبذة عن السعودية للشحن:

تُعد السعودية للشحن الشركة الرائدة في مجال الشحن الجوي في المملكة العربية السعودية، حيث تتخذ من جدة مقرًا رئيسيًا لأعمالها. وبفضل موقع المملكة الجغرافي الاستراتيجي، أصبحت الشركة بمثابة جسر جوي عالي الكفاءة يربط بين الشرق والغرب. تغطي شبكة خدماتها حوالي 100 مطار و250 وجهة في أربع قارات، فصارت لاعبًا رئيسيًا في القطاع العالمي.

وبالاعتماد على إرث يمتد لأكثر من سبعة عقود وتاريخ غني بالابتكار والمرونة والشغف، والتزامها بنهج "الإنسان أولًا"، حافظت الشركة على مكانتها كواحدة من أكثر شركات الشحن ديناميكية في العالم.

تستفيد الشركة كعضو في تحالف "SkyTeam Cargo"، من شبكة تضم 150 وجهة شحن وحوالي 800 وجهة ركاب حول العالم. وتمتلك في أسطولها أحدث طائرات "البوينغ"، مما يعزز قدرتها على توفير خدمات شحن سريعة، لا سيما للبضائع الحساسة مثل التجارة الإلكترونية، الأدوية، والمواد الخطرة.

وعلى مدار العقود الماضية، عززت السعودية للشحن مكانتها وموثوقيتها عالميًا عبر دورها الحيوي في عمليات

النقل ودعم سلاسل الإمداد، ما أسهم في دفع مسيرة نموها المستمر وتعزيز ريادتها عالميًا.

نبذة عن هيئة تطوير منطقة حائل

تُعد هيئة تطوير منطقة حائل إحدى الهيئات الحكومية المستقلة ماليًا وإداريًا في المملكة العربية السعودية. تأسست في 29 أبريل 2002، وتتولى مسؤولية التخطيط والتطوير الشامل للمنطقة في مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات الحضرية، السكانية، الاقتصادية، التنموية، الاجتماعية، الثقافية، البيئية، إضافةً إلى مجالات النقل والبنية التحتية الرقمية. كما تُعنى الهيئة بتلبية احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة، والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في ازدهار المنطقة وتعزيز جودة الحياة فيها.

