مجالات التركيز الرئيسية للزيارة:

تحفيز وتسهيل تجارة الغذاء بين البلدين

خلق فرص للتعاون وتنمية الأعمال والاستثمارات الغذائية

دعم التعاون في مجال الزراعة والثروة الحيوانية المستدامة

تعزيز مرونة الأمن الغذائي واستدامة سلاسل الإمداد الغذائية

وضع خارطة طريق للتعاون في الاستثمار في قطاع الأغذية الزراعية

فتح آفاق أوسع للتجارة في المنتجات الزراعية المستدامة

توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووكالة سلامة الأغذية الأذربيجانية ( AQTA ) لتعزيز سلامة الغذاء والصحة الحيوانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وفداً إماراتياً في زيارة رسمية للعاصمة الأذربيجانية باكو استمرت يومي 16 و17 فبراير. والتقى الوفد خلال الزيارة مسؤولي العديد من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص في جمهورية أذربيجان بهدف تعزيز التعاون في مجالات تطوير الزراعة والثروة الحيوانية.

وجاءت هذه الزيارة في إطار توجه استراتيجي يهدف إلى تعميق الشراكة الثنائية في ملفات الأمن الغذائي والزراعة المستدامة وقطاع الثروة الحيوانية، استناداً إلى الأسس التي أرستها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأذربيجان.

وفي إطار حديثها عن الزيارة والشراكة بين الدولتين، قالت معالي آمنة الضحاك: "يجسّد وجودنا في باكو عمق العلاقات الإماراتية الأذربيجانية، وهي علاقات تستند إلى رؤية مشتركة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتدعمها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بما توفره من إمكانات وفرص نوعية للبلدين. وتهدف هذه الزيارة إلى توجيه الزخم الذي أوجدته الاتفاقية نحو تعاون عملي ملموس ومسارات استثمار واضحة، بما يساهم في بناء شراكات متكاملة بين الجهات الحكومية الرئيسية وشركات القطاع الخاص في الدولتين".

وأضافت معاليها: "تتبنى دولة الإمارات نهجاً استباقياً متعدد الأبعاد في مجال الأمن الغذائي ترتكز فيه على الابتكار، والاستثمار الاستراتيجي، والتعاون الدولي المؤثّر، وهي مرتكزات أساسية نتطلع إلى تعزيزها هنا في أذربيجان انطلاقاً من إدراكنا لما تتمتع به هذه الدولة من إمكانات زراعية كبيرة وإرث غني في إنتاج الغذاء. ونتطلع كذلك إلى وضع خارطة طريق ديناميكية للاستثمار الثنائي في قطاعي الثروة الحيوانية والأغذية الزراعية بما يساهم في تعزيز تجارة المنتجات المستدامة، ويدعم الأمن الغذائي، ويحقق مزيداً من الازدهار للبلدين".

المحاور الاستراتيجية للزيارة

استندت الزيارة إلى ثلاثة محاور أساسية، هي تسهيل التبادل التجاري وتحديد فرص التعاون في مجال الاستثمارات في القطاع الحيواني والزراعي ، وتعزيز الزراعة المستدامة وترسيخ التعاون القوي في قطاع الثروة الحيوانية، وتحقيق الأمن الغذائي الشامل من خلال تطوير سلاسل توريد أكثر مرونة.

ضمّ وفد دولة الإمارات، إلى جانب معالي الوزيرة، عدداً من كبار المسؤولين الحكوميين بمن فيهم: سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وسعادة محمد مراد البلوشي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية أذربيجان.

كما شارك في الزيارة ممثلو عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية بمن فيهم، سعادة ظافر راشد القاسمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سلال، وسعادة محمد خلفان المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وسعادة عبدالله محمد سعيد الظنحاني، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وسعادة محمد المنصوري، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة التابعة لمجموعة أغذية، والسيد عبد الله يوسف المرزوقي، مدير إدارة الدعم والاستراتيجية في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، والسيد ضاحي يوسف المنصوري، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع البحوث والذكاء الاقتصادي في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ونوال العامري، مدير العلاقات الحكومية في شركة الظاهرة الزراعية، وسودهاكار غوبتا، من مجموعة إفكو، ورياض جبار، المدير في مجموعة لولو هايبر ماركت، والطيب عبد الفهيد، الأمين العام لمجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات.

وضم وفد وزارة التغير المناخي والبيئة كلاً من هاجر بخيت الكتبي، مديرة إدارة الاتصال الحكومي، والدكتورة كلثم علي كياف، مدير إدارة الصحة والتنمية الحيوانية، وفاطمة الجناحي، مدير إدارة الشراكات والمشاريع الخاصة بالوكالة؛ ووهيب الكمالي، خبير المشاريع؛ وفاطمة الحمادي، أخصائية المتابعة والتنسيق؛ والمهندسة الزراعية أحلام المناعي.

وشارك ضمن الوفد الإماراتي أيضاً كل من ناصر البلوشي، مدير إدارة الشراكات وترويج الاستثمار بوزارة الاستثمار؛ وسعود سيف النيادي، مدير الشؤون الحكومية في مجموعة سلال، ودعاء فهمي مخيّر، رئيسة قسم الاتصالات الاستراتيجية ومرونة الأعمال في مجموعة سلال.

وضم الجانب الأذربيجاني ممثلون عن وكالة سلامة الأغذية الأذربيجانية (AQTA)، وهم: يوسف عبد اللهيف، المدير التنفيذي؛ وتورال حاجيلي، نائب المدير التنفيذي؛ وزينات حسينلي، رئيسة قسم الرقابة البيطرية والصحة النباتية والرقابة الصحية؛ وأكبر علييف، رئيس قسم مراقبة الاستيراد والتصدير؛ وغالب عبد اللهيف، رئيس قسم صحة الحيوان والأمن البيولوجي؛ وفؤاد ماردييف، نائب رئيس قسم العلاقات الدولية. كما ضم الوفد نارمين باباييفا، نائبة رئيس مركز الخبرة التحليلية في معهد سلامة الأغذية الأذربيجاني (AQTI)؛ وإلنور شوكوروف من الممثلية التجارية لأذربيجان في دولة الإمارات.

وضم وفد ممثلي القطاع الخاص من أذربيجان كلاً من إلماري ماميشوف، رئيس مجلس الإدارة؛ وإمين باقيروف، مدير الإنتاج؛ وهيبات ناماتوف، موظفة قسم المشتريات، وجميعهم من شركة Bestprod LLC. كما شمل الوفد فضولي بايراموف، مدير مجموعة RETEMS؛ وفؤاد ناغييف، نائب المدير في شركة Yaşıl Ranço LLC؛ إلدار جباروف، رئيس قسم تسويق الصادرات في Azersun Holding؛ راميل حسينوف، مدير المبيعات في شركة Hajigabul Poultry Company LLC؛ سابوتاي حسنوف، نائب المدير العام، وجلال رمضانوف، المدير التجاري، وكلاهما من شركة Az Varvara LLC؛ إلفين إمينوف، مدير شركة Gilazi Poultry LLC؛ أيخان نزاروف، أخصاصي مبيعات دولية أوّل لدى شركة Azerbaijan Fish Farm LLC؛ أورخان أغالاروف، رئيس قسم العمل مع الجهات الحكومية في شركة Agro Dairy LLC؛ ورشاد شيرينوف، المؤسس، ورسول شيرينوف، المدير، وكلاهما من شركة Red Valley LLC.

طاولة مستديرة حول الغذاء والزراعة بين الإمارات وأذربيجان

تجلّى الهدف الرئيسي للزيارة في تعميق الشراكة الثنائية في ملفات الأمن الغذائي والزراعة المستدامة وإدارة الثروة الحيوانية، استناداً إلى الأسس التي أرستها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأذربيجان.

ولتحقيق هذه الغاية، عقد ممثلو القطاع الخاص من كلا الدولتين اجتماعات تواصل وبناء علاقات عمل وبحث فرص استثمار بين الشركات والتعرف على مجالات العمل المشتركة، بما أسفر عن تعزيز العلاقات والشراكات التجارية ذات الأولوية في قطاعي الأغذية الزراعية والثروة الحيوانية، وخلق فرص الاستثمارات وتنمية الأعمال المختلفة.

وشكل اجتماع الطاولة المستديرة منصة محورية للتبادل الاستراتيجي وتطوير الشراكات، بمشاركة نخبة من القادة وكبار المسؤولين وممثلي القطاع الخاص من الطرفين.

ومثّل دولة الإمارات كلٌّ من معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وسعادة محمد النعيمي، وسعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وسعادة محمد مراد البلوشي.

وضمّت قائمة المشاركين من الجانب الأذربيجاني كلاً من يوسف عبد اللهيف، وتورال حاجيلي، وإلنور شوكوروف؛ إلى جانب كل من فريد ​​فرزالييف، مدير قسم التصدير، وميرسعيد إبراهيم زاده، نائب مدير إدارة العلاقات العامة وكلاهما من وكالة ترويج الصادرات والاستثمار في أذربيجان (AZPROMO).

وعقب الاجتماع، قدّمت شركات رائدة من القطاع الخاص في البلدين عروضاً توضيحية حول فرص النمو والحلول المبتكرة.

واستعرضت أحلام المناعي المهندسة الزراعية في وزارة التغير المناخي والبيئة، ملامح الإطار الوطني لدولة الإمارات في مجالي صحة الحيوان وسلامة الغذاء، وسلطت الضوء على دور وزارة التغير المناخي والبيئة في تنظيم الإجراءات الصحية والفنية في مجال استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها وسلامة الغذاء. وأوضحت أنه من ضمن مهام الوزارة الرئيسية، صياغة السياسات والتشريعات والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، وضمان مطابقة المنتجات الغذائية لمعايير السلامة عبر جميع مراحل سلسلة الإمداد. وأضافت بأن الوزارة تعمل على تطوير منظومة رقابية متكاملة تشمل التفتيش والاعتماد والتسجيل، إلى جانب أنظمة للرصد والتتبع وإدارة الأزمات والإنذار المبكر، فضلاً عن اعتماد المسالخ الدولية مع تركيز رقابي مكثف على سلاسل توريد اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان ومشتقاتها المستوردة.

وأبرزت العروض التقديمية الدور الحيوي للقطاع الخاص ومساهمته الرئيسية في منظومة الأمن الغذائي بما في ذلك الصناعات الغذائية المختلفة وفرص الاستثمارات. وأبرزت مجموعة "سلال" مساهمتها في منظومة الأمن الغذائي في الإمارات، ابتداءً من القدرة الإنتاجية للمجموعة، والتي تمثلت في حجم الاستيراد والتصدير ومعدل الاستثمارات الزراعية والغذائية المختلفة. كما تم استعراض الجهود التي تبذلها شركات "لولو هايبرماركت" و"الظاهرة" و"إفكو" لتطوير قطاع الغذاء في دولة الإمارات والتجزئة، وتعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ ممارسات إنتاج مستدامة. كما استعرضت "مجموعة الأغذية والمشروبات في الإمارات" الفرص المتوفرة في دعم الاستثمارات في مجال استدامة سلاسل الإمداد و الخدمات اللوجستية والتجارة والتوزيع.

وتضمّن برنامج الزيارة جولة في مزرعة "قوج آت" في لوكباتان، اطّلع خلالها الوفد الإماراتي على قطاع لحوم الماشية في أذربيجان والذي يعد من القطاعات ذات الأولية في مجالات الاستثمار وتنمية التجارة المتبادلة بين الجانبين.

شراكة استراتيجية لتعزيز سلامة الغذاء والصحة الحيوانية

اختُتم برنامج الزيارة باجتماع الوفد الإماراتي مع وكالة سلامة الغذاء الأذربيجانية في مقر معهد أذربيجان لسلامة الغذاء، واطّلع خلاله الوفد على الإمكانات المخبرية المتقدمة، إلى جانب إجراء مباحثات فنية معمقة. وشهد الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووكالة سلامة الغذاء في جمهورية أذربيجان بهدف ترسيخ التعاون في مجالات حيوية تشمل صحة الحيوان وسلامة الغذاء.

وتسعى مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في مجالات حيوية تشمل صحة الحيوان وسلامة الغذاء والأمن البيولوجي، فضلاً عن إرساء إطار مشترك لحماية الصحة العامة وتيسير إجراءات استيراد وتصدير الإرساليات الخاضعة للرقابة البيطرية.

وتركز المذكرة على عدة أهداف، أبرزها تبادل المعلومات وأفضل الممارسات في سلامة الغذاء وتنمية الحيوانات الحية ومنتجاتها، وتبادل نماذج الشهادات الصحية والبيطرية. كما تدعم الاتفاقية الجانب الوقائي من خلال منع انتشار الأمراض الحيوانية المعدية، وتبادل المعلومات حول الوضع الوبائي، إلى جانب تعزيز التعاون الفني بين المختبرات التشخيصية والتحليلية لدى الطرفين.

وقع المذكرة كل من سعادة محمد سعيد النعيمي ممثلاً لوزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والسيد محمد رحيم نجفو - رئيس جهاز وكالة سلامة الأغذية الأذربيجانية.

اجتماعات وزارية في إطار إنفاذ متطلبات فصل الصحة النباتية ضمن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في ضمان تسهيل التبادل التجاري بين البلدين

كما عُقدت خلال الزيارة سلسلة من الاجتماعات الثنائية بهدف تعزيز التعاون القطاعي. عقدت معالي الدكتورة آمنة الضحاك اجتماعاً مع معالي مجنون محمدوف، وزير الزراعة في جمهورية أذربيجان في مقر الوزارة ركّز فيه على تحديد أولويات السلع الاستراتيجية الرئيسية والتي ستسهم في تنمية تجارة الغذاء بين البلدين، كما تم بحث فرص تنظيم واستكمال التوافق على إجراءات الاستيراد والتصدير للمنتجات الغذائية والثروة الحيوانية، إلى جانب استكشاف فرص الاستثمار الإماراتي في البنية التحتية الزراعية وتنمية الأراضي في جمهورية أذربيجان. بالإضافة إلى التعاون المشترك في مجالات البحوث والابتكارات الزراعية للمحاصيل الرئيسية وتمكين الذكاء الاصطناعي كأداة داعمة للبحوث والتطوير.

كما التقت معالي الدكتورة آمنة الضحاك بسعادة ميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد في جمهورية أذربيجان، حيث ركّز اللقاء على توسيع آليات تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، وتحديد القطاعات الغذائية الرئيسية ذات الأولوية للنمو عدا الزراعة، إلى جانب توفير بيئة أكثر جاذبية لشراكات القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر.

وتسعى الدولتان، في إطار إنفاذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، إلى توسيع آفاق التجارة غير النفطية وبناء شراكات استراتيجية متينة وطويلة الأمد. وتعكس هذه الزيارة التزام دولة الإمارات بتنويع مصادر الغذاء العالمية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، ودعم الاستثمارات في التقنيات الزراعية المتقدمة، بالإضافة إلى تقديم دعم شامل للقطاع الزراعي سريع النمو في جمهورية أذربيجان.

وأسهمت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بينهما نحو 2.4 مليار دولار أمريكي بمعدل نمو سنوي لافت قدره 43%. كما تبلغ قيمة الاستثمارات الإماراتية في أذربيجان حالياً نحو مليار دولار أمريكي، بما يعكس عمق ومتانة الروابط الاقتصادية المتنامية بين الطرفين. وفي ضوء هذه الديناميكية المتصاعدة، يشكّل هذا الحوار فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي والزراعة.

ومن المتوقع أن تساهم المناقشات المكثفة والاتفاقيات المهمة التي أُبرمت خلال هذه الزيارة في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان بشكل ملموس. وسيعزّز هذا التعاون جهود الطرفين لتحقيق أهدافهما المشتركة في تعزيز الأمن الغذائي، ودعم التنمية المستدامة، وتوسيع حجم التجارة غير النفطية، وذلك في سياق الرؤية الطموحة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

