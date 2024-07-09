جدة: أطلقت الخطوط السعودية، الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، بالتعاون مع وزارة الثقافة وهيئة فنون الطهي، مبادرة "فنجال القهوة السعودية" المصنوع يدوياً. والذي سيُقدَّم للضيوف على رحلات مختارة كجزء من خدمة الترحيب التقليدية. وتشمل هذه الخدمة القهوة السعودية والتمر، وتتوفر على الدرجة الأولى ودرجة الأعمال.

وتتميز مبادرة "فنجال القهوة السعودية" بخمسة تصاميم مختلفة للفنجال، تعكس هوية كل منطقة من مناطق المملكة. فتصميم المنطقة الوسطى يجسد المباني الطينية وأشجار النخيل، بينما يعبر تصميم المنطقة الغربية عن الورد الطائفي وأصداف البحر والمرجان. ويحتوي تصميم المنطقة الشرقية على شجرة الأرطى، فيما تتضمن تصاميم المنطقة الشمالية أشجار الزيتون، أما المنطقة الجنوبية فتُعبِّر عن تصاميم القط العسيري.

وسيتوفر الفنجال بتصاميمه التراثية المميزة للضيوف على متن رحلات محددة ابتداءً من 7 يوليو 2024، وستتوسع المبادرة لتشمل جميع الرحلات الأخرى في وقت لاحق، حيث تستهدف "السعودية" إثراء تجربة سفر الضيوف من جانب، والتعريف بالهوية والثقافة السعودية لشريحة كبيرة من الزوّار من جانب آخر، لاسيما مع تنفيذها لاستراتيجية جلب العالم للمملكة سواءً للسياحة أو قطاع المال والأعمال، أو لحضور المسابقات الرياضية العالمية المقامة بالمملكة أو حضور الفعاليات الترفيهية، أو لزيارة الحرمين الشريفين.

وتأتي مبادرة "فنجال القهوة السعودية" كجزء من مساعي الخطوط السعودية للاحتفاء بالهوية والثقافة السعودية وجعلها جزءًا من تجربة السفر للضيوف، وذلك امتدادًا للتعاون مع وزارة الثقافة، بما يشمل الرعاية الاستراتيجية لفعاليات ثقافية بارزة، ودمج الثقافة بمخلتف قطاعاتها ضمن خدمات "السعودية" للضيوف عبر رحلاتها.

نبذة عن السعودية:

"السعودية" (الخطوط السعودية) هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. تأسست في عام 1945، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، والذي يطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 28 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م

وقد نالت الخطوط السعودية مؤخرًا جائزة "أفضل شركة طيران عالمية لعام 2024" للعام الثالث على التوالي من APEX. كما ارتقت الخطوط السعودية 11 مرتبة في تصنيف شركات الطيران العالمية لعام 2023 حسب تصنيف Skytrax، وتعد من أفضل عشر شركات طيران في العالم انضباطا في مواعيد رحلاتها وفق تقرير موقع Cirium. لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com

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