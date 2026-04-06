دبي: حققت الهيئة الاتحادية للضرائب إنجازاً عالمياً جديداً بحصولها للمرة الثالثة على التوالي على شهادة "الاعتماد المؤسسي للممارسات الأخلاقية في المشتريات والتوريد"، الصادرة عن المعهد الدولي للمشتريات والتوريد، الجهة العالمية الرائدة في تطوير معايير وممارسات المشتريات وسلاسل الإمداد.

ويعكس هذا الإنجاز التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية والحوكمة في إدارة عمليات المشتريات والتوريد، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وتعد الهيئة أول جهة ضريبية تحصل على هذا الاعتماد عالمياً، حيث تم إدراجها ضمن سجل المؤسسات الأخلاقية العالمي (Corporate Ethics Register) ما يعزز مكانتها كجهة رائدة في الحوكمة المؤسسية.

وتصنف شهادة الاعتماد المؤسسي للممارسات الأخلاقية من أرفع الشهادات المهنية إذ تمنح للمؤسسات التي تلتزم بتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية واحترام حقوق الإنسان في سلاسل الإمداد، بما يسهم في تعزيز الحوكمة ودعم التنمية المستدامة وترسيخ الثقة مع الشركاء وتعزيز السمعة المؤسسية.

وقال سعادة عبد العزيز الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "إن حصول الهيئة على هذه الشهادة للمرة الثالثة يعد إنجازاً مهماً يضاف لمسيرتها في تحقيق التميز المؤسسي، ويعكس ريادتها في ترسيخ منظومة عمل متكاملة تقوم على الأخلاقيات المهنية والامتثال والاستدامة". كما أكد سعادته حرص الهيئة على مواصلة تطوير بيئتها المؤسسية بما يعزز قيم المصداقية والشفافية والنزاهة، وبما ينسجم مع أفضل ممارسات ومعايير الحوكمة المؤسسية.

وأضاف الملا أن هذه الشهادة تأتي تقديراً لجهود فريق المشتريات والعقود في الهيئة، الذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز على مدى ثلاث دورات متتالية، ما يعكس التزام موظفي الهيئة في تعزيز سمعتها على المستويين الإقليمي والدولي. كما يعكس هذا الإنجاز استراتيجية الهيئة الرامية إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز ثقافة المسؤولية المؤسسية ودعم الشفافية والكفاءة بما يخدم مصالح الدولة والمجتمع.

ومن جانبه قال جاسم حداد، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة: "إن حصول الهيئة على هذه الشهادة لثلاث دورات متتالية يعكس حرصها على مواصلة تطورها في مجال المشتريات والتوريد، ويؤكد نجاحها المستمر في ترسيخ منظومة عمل قائمة على الحوكمة وكفاءة الإجراءات والالتزام بأعلى المعايير المهنية".

وأضاف حداد أن هذا الإنجاز يبرز الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة في تطوير سياستها وآليتها التشغيلية في هذا المجال، بما يعزز النزاهة والشفافية ويدعم توجهاتها في تحقيق التميز المؤسسي وترسيخ مكانتها كجهة رائدة في المجال الضريبي.

وفي هذا السياق، تم تكريم سليمان عبد الله، مدير إدارة الشؤون الإدارية في الهيئة، بمناسبة حصوله على الاعتماد الدولي المهني بمستوى Fellow تقديراً لجهوده وإسهاماته الفاعلة في تطوير منظومة المشتريات والتوريد والعمل بكفاءة لتعزيز الإجراءات والعمليات المرتبطة بها، ويعد هذا الاعتماد من أعلى الشهادات المهنية المختصة في هذا المجال.

ومن جانب آخر، تم تكريم مريم سعيد آل علي وذلك بمناسبة تخرجها من برنامج التدريب المهني المؤسسي (CIPS Practitioner Program) والذي يعد من أحد البرامج المتخصصة الهادفة لتطوير الكفاءات المهنية في مجال المشتريات والتوريد وفق أفضل المعايير الدولية ويبرز هذا التكريم جهود الهيئة في العمل على تمكين كوادر وطنية مؤهلة قادرة على دعم منظومة العمل المؤسسي وتعزيز كفاءاتها.

