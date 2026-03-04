دبي، الإمارات : أكد معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، أن القطاع الدوائي في دولة الإمارات يتمتع بدرجة عالية من الاستقرار والجاهزية، مؤكداً أن المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية في وضع آمن وكاف لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وأشار معاليه إلى أن الإمارات تتبني أفضل السياسات والاستراتيجيات لتوفير المخزون الاستراتيجي بما يلبي احتياحات الدولة من جميع الأدوية التي يحتاجها المواطنون والمقيمون والزوار بكميات كافية ولفترات طويلة.

ونوه معاليه بأن تعزيز الأمن الدوائي يمثل أولوية وطنية راسخة تنطلق من رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى ضمان استدامة توافر الأدوية وجودتها وسلامتها في جميع الظروف، مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل بنهج استباقي قائم على تحليل المخاطر والتخطيط للطوارئ، بما يرسخ الجاهزية ويعزز ثقة المجتمع في المنظومة الدوائية في الدولة.

كما أكدت سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي، مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، أن القطاع الدوائي في الدولة يتمتع باستقرار وجاهزية عالية، ما يضمن استمرارية توفير الدواء والمستلزمات الطبية مع ضمان التزويد المستمر على المدى الطويل وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وأشارت الكعبي أن المؤسسة تتابع بشكل يومي، وميدانياً، ومن خلال الأنظمة المشتركة مع الشركاء الاستراتيجيين حركة الأدوية وكميات المخزون لدى المصانع والمستودعات والمخازن، بما يضمن استمرارية توفر الأدوية الأساسية وعدم حدوث أي نقص في الأصناف الأساسية، مؤكدة إلى أن سلاسل الإمداد الدوائي تسير بشكل منتظم داخل الدولة.

وأوضحت الكعبي أن مؤشرات التوفر الحالية للمنتجات الطبية في الدولة تسجل مستويات مستقرة، ومطمئنة بما يعكس كفاءة التخطيط المسبق وفعالية الشراكات مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات المعنية الأخرى والقطاع الخاص.

مؤكدة أن الأمن الدوائي يعد أحد الأعمدة الأساسية للرعاية الصحية في الإمارات، لافتة إلى اعتماد المؤسسة رؤية استراتيجية متكاملة تستشرف المستقبل لضمان استدامة مخزون الدواء وجاهزية القطاع الصحي لمواجهة كافة الظروف.

