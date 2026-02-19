المملكة العربية السعودية : بحضور معالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، تم افتتاح فندق راديسون المدينة، المُمكّن من صندوق التنمية السياحي -المُمكّن الوطني للقطاع السياحي-، حيث يأتي افتتاح الفندق في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية لقطاع الضيافة في المدينة المنورة، ورفع جاهزيتها لاستقبال الزوار، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات السياحية، وتطوير المعروض السياحي تماشياً مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية السعودية 2030.

وفي هذا السياق، أوضح معالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب أن افتتاح فندق راديسون المدينة يعكس التزام صندوق التنمية السياحي بتمكين مشاريع نوعية تلبي احتياجات الزوار، وقال: "تواصل السعودية العمل على تطوير قطاع الضيافة في مختلف المناطق، بما يضمن تقديم تجارب إقامة منوعة ترتقي بتجربة الزائر، وتدعم النمو المستدام لقطاع السياحة، لا سيما في المدن ذات الأهمية الدينية والتاريخية مثل المدينة المنورة."

ومن جانبه، أكّد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي الأستاذ قصي بن عبدالله الفاخري أن الصندوق يواصل أداء دوره كمُمكّن وطني للقطاع السياحي، من خلال تمكين المشاريع التي تُحدث أثراً اقتصادياً وتنموياً ملموساً، وقال: "يمثل افتتاح فندق راديسون المدينة نموذجاً لدور صندوق التنمية السياحي في تمكين الاستثمارات السياحية المتنوعة، ودعم القطاع الخاص لتطوير مشاريع فندقية تسهم في رفع الطاقة الاستيعابية، وخلق فرص عمل، وتعزيز جودة الحياة في المدينة المنورة."

ويمتد فندق راديسون المدينة -المُصنّف من فئة 4 نجوم- على مساحة تتجاوز 2,300 متر مربع ويضم 165 غرفة بجانب مسجد قباء، فيما يبعد نحو 12 دقيقة بالسيارة من المسجد النبوي الشريف، و20 دقيقة من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ما يجعله خياراً مناسباً لزوار المدينة والمعتمرين. ويشمل الفندق مطعماً يستقبل النزلاء والزوار، ومساحات مخصصة للاجتماعات والفعاليات، إضافة إلى مرافق رياضية، كما يُسهم الفندق في تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية، ودعم منظومة السياحة والضيافة، بما يعزز جاهزية المدينة المنورة لاستقبال أعداد متزايدة من الزوار والمعتمرين خلال السنوات المقبلة.

ويأتي هذا المشروع ضمن محفظة المشاريع السياحية التي يُمكّنها صندوق التنمية السياحي في منطقة المدينة المنورة ومختلف مناطق المملكة، حيث أسهم الصندوق في تمكين أكثر من 130 مشروعاً سياحياً في المدينة المنورة، بإجمالي مساهمة تتجاوز 1.5مليار ريال سعودي، وبطاقة استيعابية تزيد على2,100 غرفة فندقية، وذلك تأكيدًا لدوره في تمكين الاستثمارات السياحية، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وتعزيز مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية السعودية 2030.

-انتهى-

