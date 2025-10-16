دبي: أعلنت هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة بالتعاون مع مجموعة يانغو عن شراكة استراتيجية تهدف إلى إعادة تعريف كيفية اكتشاف المسافرين لإمارة الشارقة وتجربتها. وتتمحور هذه الشراكة حول مبادرة "منظومة السياحة الذكية لإمارة الشارقة على خرائط Yango "، التي تهدف إلى تقديم تجربة سياحية مبتكرة داخل الإمارة من خلال النظام الرقمي المتقدم لمجموعة Yango.

تم توقيع اتفاقية التعاون بين الطرفين رسميًا اليوم خلال معرض "جيتكس جلوبال 2025"، أحد أبرز معارض التكنولوجيا في العالم، مما يمثل خطوة جديدة في مسيرة الشارقة نحو التحول الرقمي في قطاع السياحة.

وتتضمن هذه المبادرة خارطة طريق تطويرية تمتد لثلاث سنوات وتركز على هدفين رئيسيين: تعزيز الوعي العالمي والطلب على الشارقة كوجهة سياحية في أسواق جديدة، وتقديم تجربة سياحية مبتكرة داخل الإمارة من خلال تطبيق خرائط Yango.

كجزء من هذه الشراكة، ستستفيد مجموعة Yango من نظامها البيئي لإلهام سكان دولة الإمارات وزوارها لاستكشاف إمارة الشارقة بطريقة تفاعلية ومشوقة. ومن خلال سلسلة من الميزات الذكية والصيغ الترويجية المبتكرة، ستعرض الخدمات الرقمية لمجموعة Yango أدلة وجهات مختارة، وأهم المعالم السياحية، ورحلة استكشاف تفاعلية تتيح للمستخدمين اكتشاف مسارات شخصية، وقصص ثقافية، وتحديثات حول الفعاليات القريبة.

بالإضافة إلى ذلك، ستقدم المساعد الذكي "ياسمينة" من مجموعة Yango للزوار معلومات موثوقة عن الشارقة من خلال تجربة محادثة طبيعية باللغتين العربية والإنجليزية. وستغطي هذه المعلومات تاريخ الإمارة وجغرافيتها ومواقعها التراثية وأهم معالمها السياحية والمتاحف ومسارات المشي والأنشطة العائلية ونصائح السفر والمعلومات العملية للزوار، مما يوفر طريقة بسيطة وممتعة لاكتشاف الشارقة عبر سرد قصصي تفاعلي.

وبهذه المناسبة، قال سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: "تجسّد إمارة الشارقة من خلال ممارساتها أهمية التكنولوجيا والاستدامة كركيزة محورية في مسيرتها التنموية، خصوصاً في قطاع السياحة الذي يُعد من أكثر القطاعات حيوية وإسهاماً في دعم الاقتصاد الوطني. ومن هذا المنطلق، نحرص على إطلاق مبادرات رقمية متقدمة تواكب التحول الرقمي العالمي، وتسهم في تعزيز التجربة السياحية، انسجاماً مع رؤية الإمارة لتكون وجهة ذكية ومستدامة على مستوى العالم."

وأضاف سعادته: "يُعد مشروع ’منظومة السياحة الذكية لإمارة الشارقة على خرائط Yango‘ نموذجاً مبتكراً يجمع بين التقنية الحديثة والتجربة السياحية المميزة، ويعكس التزامنا الدائم بتقديم تجربة تفاعلية وشخصية تلبي تطلعات زوار ومقيمي الإمارة، عبر منصات عالمية تسهّل الوصول إلى الإمارة وتوفر لهم تجربة مريحة وفعّالة في آنٍ معاً."

وقال سيرجي لويتر، الرئيس التنفيذي للأبحاث، الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الإعلان في مجموعة Yango: "تعكس هذه الشراكة التزام مجموعة Yango بتحسين التجارب اليومية من خلال التكنولوجيا. نحن نؤمن بأن التكنولوجيا تمتلك القدرة على ربط الثقافات وفتح آفاق جديدة للاكتشاف. ومن خلال دمج نظامنا الرقمي المتقدم مع التراث الغني ورؤية الشارقة المستقبلية، نسعى إلى إنشاء نموذج جديد لجذب الزوار – نموذج يجمع بين الابتكار والأصالة. ستقدم هذه الشراكة طرقًا جديدة وبديهية للمسافرين للتفاعل مع المنطقة مع الاحتفاء بثقافتها وتنوعها المميز."

تشير الشراكة بين هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة ومجموعة Yango إلى بداية حقبة جديدة في قطاع التسويق للوجهات السياحية – حيث تلتقي الثقافة بالتكنولوجيا لتقديم تجربة غنية وأكثر اتصالاً للمسافرين.

عن هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة

تأسست هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة عام 1996 بهدف الترويج ودعم الأنشطة التجارية والسياحية في الإمارة، وتطوير هذه القطاعات من خلال مختلف الفعاليات والأنشطة، بالإضافة إلى إبراز الإمارة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

عن مجموعة Yango:

مجموعة Yango هي شركة تقنية تعمل على تحويل التقنيات العالمية إلى خدمات يومية مصممة خصيصًا للمجتمعات المحلية. ومن خلال التزامها الثابت بالابتكار، تعيد تشكيل وتعزيز أحدث التقنيات العالمية لتصبح خدمات متكاملة وسلسة تلبي احتياجات المناطق المختلفة. تتمثل مهمتنا في سد الفجوة بين الابتكارات العالمية والمجتمعات المحلية، وتعزيز الروابط وتحسين تجارب الحياة اليومية.

