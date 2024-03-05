دبي، الإمارات العربيّة المتحدّة: أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ممثلة بمؤسسة التنظيم العقاري اتفاقيتي شراكة مع كلّ من "بروبرتي فايندر" و"بيوت ويب ببليشينج" و"دوبيزل"، بهدف تمكين الكفاءات المواطنة وتعزيز الوعي في القطاع العقاري بإمارة دبي، من خلال توفير بيئة تدريب عقارية متميزة من أجل رفع مستوى كفاءة الخدمة وسعادة المتعاملين والارتقاء بالخدمات وفقاً لأفضل الممارسات والمقاييس في هذا الصدد.

وقد جرت مراسم توقيع الاتفاقيات على هامش ورشة التمكين العقاري التي عقدتها أراضي دبي الاثنين الموافق 4 مارس 2024، بحضور سعادة المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، والتي استضافت عدداً من الفعاليات وورش العمل، بالتعاون بالتعاون مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ووزارة الموارد البشريّة والتوطين، ومجلس تنافسيّة الكوادر الإماراتيّة (نافس)، وهيئة تنمية المجتمع والراعي الرئيسي إعمار وبمشاركة عدد من الشركات العقاريّة، بما فيها بروبرتي فايندر وبيوت ويب ببليشينج ودوبيزل.

تمكين المواطنين على رأس الأولويات

وأكّد سعادة المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنّ تمكين المواطنين في السوق العقاري يأتي على رأس أولويات الدائرة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة الهادفة إلى دمج الإماراتيّين وزيادة عدد العاملين منهم في القطاع الخاص إلى ثلاثة أضعاف وفقاً لأجندة دبي الاجتماعيّة 33 وأجندة دبي الاقتصاديّة D33، وبالتالي تحقيق قفزات نوعية في مجالات العمل وتطوير القدرات والمبادرات الفردية لكل مواطن. وأضاف: "تعكس شراكتنا مع هذه الجهات الرائدة في مجالها التزامنا في توفير فرص تدريب وتطوير متخصصة للمواطنين، تهدف إلى تعزيز قدراتهم وتجهيزهم بالمهارات الضرورية للمشاركة الفعّالة في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة".

وتشمل اتفاقيات الشراكة؛ المساهمة في تطوير الكفاءات المواطنة العاملة في القطاع العقاري ودفعهم نحو التميّز في هذا المجال، ومنح المواطنين المرخصين حديثاً كوسطاء عقاريين فرصة ترويج عقاراتهم عبر منصات "بروبرتي فايندر" و"بيوت" و"دوبيزل" مجاناً لأول عام، بالإضافة إلى تنمية الوعي بين أوساط المستثمرين العقاريين والملّاك وكافة المعنيين بالأمور والقضايا العقاريّة، عبر خطط التوعية وتعزيز نشر المعرفة العقاريّة.

تقديم الدعم اللازم لإعداد مهنيين رفيعي المستوى

وفي هذا السياق، قال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في بروبرتي فايندر: "يُسعدنا في بروبرتي فايندر أن نكون جزءاً من هذه الشراكة مع مؤسسة التنظيم العقاري بدبي. وباعتبارنا المنصة الرائدة للتكنولوجيا العقارية في دولة الإمارات، نفخر بأن نكون نقطة انطلاق للوكلاء العقاريين الجدد من المواطنين لدى شروعهم في رحلتهم المهنية في هذا المجال، ونلتزم بتقديم كل الدعم اللازم لإعداد مهنيين رفيعي المستوى لرفد القطاع، وبالتالي تقديم خدمات أفضل لعملائنا. ونؤكد تسخير ما نمتلكه من خبرات ومعارف غنية في القطاع العقاري لمساعدة مواطني الدولة وصقل مواهبهم وتطوير مسيرتهم المهنية في هذا المجال".

بدوره قال حيدر خان، الرئيس التنفيذي لشركتي بيوت ودوبيزل: "يسعدنا الشروع في هذه الشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث نقدم دعمنا لتمكين وتشجيع الإماراتيين على المشاركة الفعالة في المجال العقاري الديناميكي. نحن نهدف من خلال هذه الاتفاقية إلى خلق المزيد من الفرص للمواهب المحلية من حيث توفير تدريب مكثف من خلال أكاديمية بيوت، وتقديم باقات حصرية للشركات الناشئة"، وأضاف: "نحن نبحث دائمًا عن طرق تمكنا من رد الجميل لهذا البلد المعطاء، وكلنا فخر في المشاركة في معرض لتوظيف المواهب الإماراتية. و نؤمن بأن كل ثقافة تجلب وجهات نظر فريدة، وأن إضافة المواهب المحلية إلى ملف شركتينا يضيف مهارات وخبرات ممتازة إلى الميزة التنافسية لكل من بيوت ودوبيزل، مما يساهم بشكل كبير في نجاحنا ونمونا في السوق."

وبموجب الاتفاقيات سيتمّ العمل على إعداد وتنفيذ برامج تدريبية خاصة بالمواطنين تدعم ملف التوطين بما يضمن توظيفهم أو إنشاء أعمالهم الخاصة، وتنظيم ندوات وورش عمل ومؤتمرات عقارية تهدف إلى بحث القضايا المتعلقة بالسوق العقاري وتسليط الضوء على الوضع الحالي للقطاع، وتطوير الخدمات الذكية والرقمية في القطاع العقاري في الإمارة.

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