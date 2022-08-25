الموقع الإلكتروني لأبوظبي البحرية يرفع عدد طلبات الترخيص بفضل ما يوفره من خدمات وإجراءات سريعة ومجانية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم أبوظبي البحرية عن ترخيص أكثر من ألف دراجة مائية في مركز ترخيص وفحص الوسائل البحرية والدراجات المائية التابع لها في منطقة مصفح في أبوظبي منذ انتقال عمليات الترخيص من شرطة أبوظبي إلى أبوظبي البحرية في ديسمبر الماضي.

ويوفر الموقع الإلكتروني لأبوظبي البحرية الذي تم تطويره بالتعاون مع بوابة المقطع، الذراع الرقمي لمجموعة موانئ أبوظبي، إجراءات فحص وترخيص مجانية، حيث تجري عملية الترخيص بسلاسة تامة وتستغرق أقل من نصف ساعة ابتداءً من دخول المتعامل إلى موقع أبوظبي البحرية الإلكتروني وتقديم الطلب لحجز موعد الخدمة وفق اختياره للوقت الأنسب.

وتتولى أبوظبي البحرية التي تم تأسيسها بموجب اتفاقية بين مجموعة موانئ أبوظبي ودائرة البلديات والنقل – أبوظبي مسؤولية إدارة الممرات المائية في إمارة أبوظبي وتوفير خدمات متميزة وإنشاء بنية تحتية بحرية متطورة في الإمارة.

وأكد الكابتن سيف المهيري، مدير عام أبوظبي البحرية– مجموعة موانئ أبوظبي، أن إمارة أبوظبي تدعم نمو المجتمع البحري وازدهاره وتشكل اليوم واحدة من أبرز الوجهات في مجال السياحة البحرية والرياضات المائية. وقال: "إن توظيف حزمة الخدمات الرقمية المتكاملة التي توفرها أبوظبي البحرية يسهم في تمكين عشاق الرياضات المائية ورواد البحر من الإبحار ضمن أعلى معايير السلامة والأمان التي تم إرساؤها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. وفي إطار مهمتنا الرامية إلى ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز عالمي رائد للأنشطة البحرية، يحرص فريق عمل المركز الذي يضم بين صفوفه خبراء إماراتيين في فحص الوسائل البحرية والدراجات المائية على إتمام كافة الإجراءات في وقت قياسي ابتداءً من تعبئة الطلب وحجز موعد الفحص وصولاً إلى معاينة الدراجة في الموقع الذي يختاره المتعامل ومنحه الترخيص".

ويطلب من المتعاملين بعض المستندات الرسمية لاستكمال عملية تجديد الترخيص، وتشمل شهادة ملكية الدراجة المائية والمقطورة، وشهادة تأمين سارية المفعول، والهوية الإماراتية. كما يطلب منهم التقدم لحجز موعد الفحص وتحديد الموقع المناسب لهم ليقوم فريق العمل بإجراء عمليات الفحص والتأكد من توافق الوسيلة البحرية مع كافة الاشتراطات التقنية والفنية المطبقة من قبل أبوظبي البحرية مع توفير كافة معدات الأمن والسلامة على متنها.

وتمتد ساعات عمل مركز ترخيص الدراجات المائية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. وللوصول إلى موقع المركز أو الاستفسار أو حجز موعد فحص الوسائل البحرية والدراجات المائية، يرجى الاتصال على الرقم المجاني 800102030 أو البريد الإلكتروني: Info@admaritime.ae وكذلك زيارة الموقع الإلكتروني لـ أبوظبي البحرية.

#بياناتحكومية

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نبذة عن مجموعة موانئ أبوظبي

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم.

تنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية تحت الرمز: (ADX: ADPORTS)، نموذج عمل متكامل أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال العقد الماضي.

وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 10 موانئ ومحطات، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الاقتصادية ضمن كيزاد التي تعد أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش"

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: adportsgroup.com

يمكن متابعة مجموعة موانئ أبوظبي على:

"لينكد إن": https://www.linkedin.com/company/adportsgroup

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للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:

عبدالرحمن العجله

مدير الاتصال الخارجي

البريد الإلكتروني: abdelrahman.alechla@adports.ae

جوال: +971 55 900 1902

أو

المكتب الإعلامي – مجموعة موانئ أبوظبي

البريد الإلكتروني: media@adports.ae

نبذة عن القطاع البحري

يعد القطاع البحري جزءًا من مجموعة موانئ أبوظبي التي تمتلك محفظة متكاملة تضم القطاع الرقمي، وقطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة، والقطاع اللوجستي، والقطاع البحري، وقطاع الموانئ. ويتيح القطاع البحري بيئة تجارية تنافسية مع بنية تحتية تجارية ولوجستية وتقنية متطورة وعالمية المعايير تعزز من كفاءة الخدمات والحلول المقدمة للشركاء والمتعاملين. ويضم القطاع البحري حقيبة واسعة من الشركات التابعة له والتي تقدم خدمات متكاملة ومخصصة لتلبية احتياجات المتعاملين داخل المياه أو خارجها. وتشمل هذه الشركات كلّا من سفين للخدمات البحرية، وسفين للشحن (سفين فيدرز، وسفين لإعادة الشحن، وأليجيتر) وسفين أوفشور (سفين للعمليات البحرية، ودايفتيك، وأوفكو)، وأكاديمية أبوظبي البحرية، وكذلك أبوظبي البحرية، الجهة المسؤولة عن تنظيم الممرات المائية والمنظومة البحرية في إمارة أبوظبي.

نبذة عن أبوظبي البحرية

تأسست "أبوظبي البحرية" في عام 2020 لتكون الجهة المسؤولة عن الممرات المائية والمنظومة البحرية في إمارة أبوظبي.

وتعمل "أبوظبي البحرية" تحت مظلة مجموعة موانئ أبوظبي، وبإشراف دائرة البلديات والنقل، وتقوم بتنظيم القطاع البحري في الإمارة عبر توفير البنى التحتية البحرية عالمية المستوى، وضمان تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة والجودة في مياه الإمارة.

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حسن البلوشي

مختص أول- دعم الأعمال، القطاع البحري

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