أ. محمد الحاج: بالمير تمتلك خطة توسعية بالسوق المصرية.. و"VERT" يتميز بتصميم عمراني فريد

م. جاسر بهجت: VERT يجمع بين الرؤية الاستثمارية الذكية والتصميم المعماري الهادئ

د. أحمد إسماعيل: فرع لعيادات كوينز في" VERT" لنقل الخبرات العالمية بمجال صحة المرأة

أعلنت شركة بالمير للاستثمار العقاري، إطلاق أحدث مشروعاته "VERT PROJECT" بمدينة زايد الجديدة، بمحافظة الجيزة، على مساحة 30 فدانًا تعادل 126 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة بنائية 53,3 ألف متر مربع فقط، في موقع استراتيجي شديد التميز بمنطقة غرب القاهرة.

يمتلك المشروع فلسفة خاصة في التصميم المعماري المُعاصر المعتمد على نهج "نيو- مينيمال" الذي يعكس روحَ البساطة والأناقة في آنٍ واحد، عبر استخدام الألوان المحايدة، التي تعطي إحساسا نفسيًا بتنقية الحياة من العناصر الزائدة، ما يدعم الجانب الروحي والنفسي للقاطنين، ويجعل المشروع واحدًا من أبرز مشروعات الفيلات الحديثة بمنطقة غرب القاهرة.

ينتمي ""VERT PROJECT إلى المشروعات متعددة الاستخدامات، إذ يتضمن شقا سكنيا ومركز طبي، ويتكون من 213 وحدة سكنية متنوعة؛ تشمل أربعة أنواع من الفيلات المستقلة بنسبة 75% من إجمالي المساحة البنائية ونوعًا واحدًا من الوحدات المزدوجة بنسبة 25%، مع تخصيص 15% من المساحة للأنشطة السكنية والتجارية والخدمية؛ بما في ذلك مركز طبي متكامل ومرافق خدمية حديثة.

سكن ذكي مستدام

قال الأستاذ محمد الحاج، رئيس مجلس إدارة «بالمير للاستثمار العقاري»، إن مشروع "VERT"يمثل نقلة نوعية في مشروعات الشيخ زايد الجديدة؛ بموقعه الاستراتيجي المتميز، إذ يبعد 6 دقائق فقط من مطار سفنكي الدولي و3 دقائق من محور 26 يوليو، ودقيقة واحدة من وصلة دهشور، و5 دقائق من طريق الإسكندرية الصحراوي.

أضاف الحاج أن «VERT» ليس مجرد مشروعًا سكنيًا تقليديا في ظل تطبيقه مفهوم "العمارة الهادئة" التي تراعي البساطة والجمال والخصوصية في آنٍ واحد، ما يوفر تجربة معيشية متكاملة توازن بين الرفاهية والطبيعة، وبين الحداثة والهدوء، في ظل وجود تصميم وحدات ذات طابع معماري مميز مستوحى من المدارس الأوروبية الحديثة، مع بنية تحتية ذكية تخدم احتياجات السكان المستقبلية.

وأشار إلى أن "بالمير" تتبنى رؤية تعتمد على "التنمية الراقية المستدامة"، من خلال توظيف التكنولوجيا في إدارة المياه والطاقة، واستخدام مواد صديقة للبيئة في البناء؛ بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الأخضر والتوسع العمراني الذكي، معربًا عن سعادته بالشراكة مع المهندس جاسر بهجت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Melee، ود. أحمد إسماعيل، مؤسس عيادات كوينز العالمية وصاحب الأرض.

لفت إلى أن المشروع الجديد يأتى ضمن خطة الشركة التوسعية لاقتناص فرص استثمارية تقوم بتطويرها بأعلى معايير الجودة، وتبني أنماط ثورية من التصميمات العمرانية تعتمد على كتل هندسية ناعمة وبسيطة، وتوظيف الضوء الطبيعي والتجاويف العميقة لإبراز الطابع الهادئ للمباني.

أضاف الحاج أن "غرب القاهرة" لا تزال منطقة واعدة، ما يدفع الشركة لتركيز أعمالها بها، إذ تمتلك مشرعات متميزة في المنطقة بها Zayard north strike الذي يمتد على مساحة 25 فدانًا، وزيارد ايليت على مساحة 15 فدانًا، وزيارد افنيو، وزيارد ريزدنس، وزيارد فيلا.

شراكة مميزة

من جانبه، قال المهندس جاسر بهجت، إن مشروعVERT PROJECT يعتبر نموذجًا جديدًا لتطوير الأفكار العمرانية إذ يجمع بين الرؤية الاستثمارية الذكية والتصميم المعماري الهادئ، والشراكة مع قطاع الخدمات الطبية؛ لتقديم مجتمع متكامل بمعايير الحياة المستقبلية، والدمج بين الابتكار المعماري والتنفيذ العملي لمجتمعات قابلة للحياة وتلبي تطلعات السوق.

أضاف بهجت أن الشركة حريصة على الشراكة في مشروعات مميزة تتضمن اختيارًا للمواقع المميزة وتقديم قيمة حقيقية للعملاء، فضلاً عن تحقيق التنوع من الوحدات الإدارية والتجارية والطبية، ما يضمن تجربة متكاملة تلبي احتياجات الشركات والمستثمرين، على حد سواء.

في السياق ذاته ، عبر د. أحمد إسماعيل مؤسس عيادات كوينز العالمية، عن سعادته بالشراكة مع شركتي "بالمير" و"ميللي" اللتان لهما سجل قوي من سابقة الأعمال في السوق العقارية المصرية، وذلك من أجل مجتمع سكني فاخر، يتميز بالخصوصية المطلقة والخدمات المتكاملة، وليكون علامة فارقة على خريطة التنمية العمرانية في مصر.

كشف د.أحمد إسماعيل عن افتتاح فرع لعيادات كوينز العالمية في المشروع، وموضًحا أن "كوينز" ستكمل رسالتها من داخل VERT في زيادة الوعي بصحة المرأة، مع التركيز على الطب الوقائي وكيفية المساعدة في حماية أجسادهن من الأمراض، فضلاً عن نقل خبراتها العالمية الطويلة التي اكتسبتها من عمليها بلندن في مجال أمراض النساء للأطباء المصريين.

قال المهندس تحسين امين،

Founder & Design Principle

TA design studio -DUBAI، أن الشركة بدأت العمل بدبي عام 2006، تتواجد في مصر منذ عام 2023، وصممت ووضعت الماستر بلان للعديد من المشروعات المميزة في مصر، خلال عامين اثنين فقط.

أضاف أن مشروع vert يتميز بمواصفات وأفكار فريدة في كيفية توظيف اللاند سكيب الذي يمتد على مساحة 85%، بجانب اختيار اماكن الكلوب هاوس وكوينز كلينيك، بحيث يستفيد منها كل سكان منطقة نيو زايد وليس سكان مشروع vert فقط.

-انتهى-

#بياناتشركات