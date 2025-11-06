

القاهرة: في إطار التزامها بدعم التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل الإمداد الوطنية، تُعلن شركة تيتان مصر، الشركة الرائدة في توفير مواد البناء الرئيسية، عن مشاركتها في مؤتمر ومعرض TransMEA 2025، الذي يُعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزارة الصناعة. ويأتي المعرض هذا العام بشعار "الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة"، ضمن فعاليات أسبوع النقل الذكي واللوجستيات والبنية التحتية. وتؤكد هذه الخُطوة حرص الشركة على دعم التصنيع المحلي وتطوير قدرات الإنتاج لخدمة مشروعات البنية التحتية الكبرى.

وتأتي مشاركة تيتان امتدادًا لمسيرة تيتان في دعم مشروعات البنية التحتية الوطنية، حيث لعبت الشركة دورًا محوريًا في تنفيذ عدد من المشاريع الرائدة مثل المونوريل، كوبري تحيا مصر، مكتبة الإسكندرية، محطة الضبعة النووية، أبراج العلمين، وميناء دمياط، عبر حلول مبتكرة تجمع بين الجودة والاستدامة وتسهم في تحويل الاستثمارات الكبرى إلى إنجازات ملموسة تعود بالنفع على المواطنين.

وفي هذا السياق، صرح السيد عمرو رضا، الرئيس التنفيذي لشركة تيتان مصر، قائلًا: "نحن في تيتان مصر نفخر بدورنا في مسيرة تطوير البنية التحتية الوطنية، عبر مساهمتنا المستمرة في تنفيذ المشروعات الكبرى التي تدعم أهداف التنمية المستدامة للدولة. وتأتي مشاركتنا في TransMEA تأكيدًا لالتزامنا بمواصلة هذا الدور، وبناء مستقبل أكثر توازنًا وترابطًا للأجيال القادمة، بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية الوطنية التي تستهدف زيادة الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية بنسبة 15% سنويًا خلال الفترة من 2024 إلى 2030."

جدير بالذكر أن TransMEA Expo 2025 يُعد من أبرز المنصات الإقليمية لمناقشة مستقبل البنية التحتية المتكاملة والمستدامة، إذ يجمع كبار المصنعين واللاعبين المحليين والدوليين لاستعراض أحدث الحلول الذكية في مجالات الصناعة ومواد البناء والنقل. وتستقطب دورة هذا العام أكثر من 35,000 زائرًا و120 متحدثًا في 40 جلسة حوارية، لتشكل ملتقىً رئيسيًا لتبادل الخبرات واستكشاف فرص تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا بما يعزز التكامل الصناعي ويرفع تنافسية الصناعة المصرية ويُسهم في ترشيد الواردات وتوفير العملة الصعبة.

نبذة عن شركة تيتان مصر:

تيتان مصر هي أحد أبرز اللاعبين في قطاع مواد البناء في مصر، وتمثل الذراع المحلية لمجموعة تيتان العالمية، الرائدة في الصناعة منذ أكثر من 120 عامًا في أكثر من 25 دولة. ومنذ دخولها السوق المصري في عام 1999، ساهمت الشركة في تطوير مشهد البناء من خلال تقديم منتجات عالية الجودة تشمل الأسمنت والخرسانة الجاهزة والركام، بالإضافة إلى حلول مبتكرة في مجال الوقود البديل.

