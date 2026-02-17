المنامة، البحرين - وقعّت شركة طلبات، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت والتوصيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اتفاقية شراكة مع شركة ليزر لخدمات السيارات التي تعد إحدى أكبر شركات خدمة السيارات وفحص المركبات في البحرين. وتهدف الاتفاقية إلى تقديم مزايا حصرية ذات قيمة مضافة لزبائن خدمة tPro من طلبات.

وبموجب هذا التعاون، سيحصل مستخدمو tPro على خصم بنسبة 10% على جميع الخدمات التي توفرها ليزر، بما في ذلك خدمات غسيل السيارات وفحص المركبات. ويُقدم هذا العرض حصريًا للمشتركين في خدمة tPro، ويمكن الاستفادة منه في جميع فروع ليزر لخدمات السيارات في أنحاء البحرين.

وتعكس هذه الشراكة الجهود المستمرة لشركة طلبات البحرين لتقديم المزيد من المزايا اليومية لزبائن tPro في مختلف فئات الخدمة، بما في ذلك خدمات السيارات التي تلبي احتياجاتهم.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال السيد مؤيد عقل، مدير عام شركة طلبات البحرين: "يعكس التعاون مع شركة ليزر لخدمات السيارات التزامنا المتواصل بتطوير القيمة المقدمة لزبائن tPro من خلال إطلاق المزيد من العروض التي تلبي الاحتياجات اليومية لزبائننا. ولاشك أن التعاون مع شركة راسخة في خدمات السيارات يتيح لنا توفير قيمة عالية تساهم في الارتقاء بتجربة tPro."

ومن جانبه، قال السيد عارف هجرس، رئيس مجلس إدارة شركة ليزر لخدمات السيارات: "إننا سعداء بالتعاون مع طلبات البحرين لتوسعة نطاق خدماتنا إلى قاعدة أكبر من الزبائن من خلال tPro. وفي ظل وجود 10 فروع للشركة في أنحاء المملكة، فضلا عن الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة، وتوفير خدمات متميزة تتوافق مع المعايير الدولية، فإن هذه الشراكة تتيح لنا توفير المزيد من الراحة وإضافة القيمة إلى زبائن طلبات."

ويؤكد هذا التعاون اهتمام الشركتين بتعزيز تجربة الزبائن من خلال الجمع بين المنصة الرقمية لطلبات وخدمات ليزر للسيارات، مما يضمن خدمات أكثر سلاسة وقيمة لمستخدمي tPro في أنحاء البحرين.

نبذة عن طلبات

تقدم "طلبات"، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لعملائها تجربة متميزة وسهلة لطلب الطعام، ومنتجات البقالة، وغيرها من المنتجات الاستهلاكية من مجموعة متنوعة من المطاعم ومتاجر التجزئة. تأسست "طلبات" في الكويت عام 2004، ونجحت منذ ذلك الحين في التوسع لتشمل الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عُمان، قطر، البحرين، الأردن، العراق، ومصر، حيث تخدم ملايين من العملاء. يقع مقر الشركة الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وقد أكملت بنجاح طرحها العام الأولي في سوق دبي المالي في ديسمبر 2024. وتعتبر "طلبات" إحدى الشركات التابعة لمجموعة "ديلفري هيرو اس إي"، ما يمنحها ميزة استراتيجية للاستفادة من الخبرات العالمية لشركتها الأم وتعزيز مكانتها في السوق ودفع عجلة الابتكار في قطاع الطلب عبر الإنترنت والتوصيل. كما تركز الشركة على توسيع منتجاتها وزيادة حصتها السوقية في الأسواق التي تعمل بها. وتعتمد "طلبات" على شبكة قوية تضم آلاف الشركاء وسائقي التوصيل، ما يمكّنها من تعزيز ريادتها في سوق الطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تربط بين العملاء والشركاء ومندوبي التوصيل من خلال منصتها التكنولوجية المتقدمة.

-انتهى-

#بياناتشركات