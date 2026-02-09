أعلنت شركة Tactful AI، المنصة التكنولوجية المصرية المتخصصة في تجربة العملاء (CX) والتي تمكّن المؤسسات من تطوير خدمات العملاء باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي القائم على الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI)، عن جمع جولة استثمارية ما قبل الفئة (أ) بقيمة مليون دولار.

قاد الجولة الاستثمارية بشكل مشترك كل من Foras AI وM Empire، بمشاركة مجموعة من المستثمرين الملائكيين البارزين المتخصصين في تقنيات الـ Deep Tech.

وخلال الاثنى عشر شهرًا الماضية، حققت Tactful AI نموًا تجاوز 100 ضعف في استخدام المنصة، مدفوعًا باستراتيجية مركزة على تحقيق التوافق بين المنتج والسوق (Product-Market Fit)، والتعاون الوثيق مع مجموعة مختارة من عملاء المؤسسات الكبرى. وخلال هذه الفترة، عملت الشركة بشكل مباشر مع مؤسسات رائدة لتحديث عمليات تجربة العملاء وتطبيق تقنيات Agentic AI بصورة مسؤولة وجاهزة للتشغيل الفعلي.

وتخدم Tactful AI حاليًا عددًا من عملاء المؤسسات، من بينهم مجموعة العربي، رنين، Lucky App، valU، وبوسطة، عبر قطاعات تشمل التجزئة والتكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية وخدمات المستهلكين.

ومع تزايد أهمية تجربة العملاء كمصدر مستدام للميزة التنافسية، تواجه المؤسسات ضغوطًا متزايدة لتسريع الأداء، وتقديم تجارب مخصصة على نطاق واسع، وتحسين الكفاءة بشكل مستمر، دون إضافة تعقيد تشغيلي أو مخاطر جديدة. وفي الوقت نفسه، تسهم التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي في خفض تكلفة ووقت تطوير البرمجيات، ما يعيد تشكيل التوقعات في مختلف الصناعات.

وتعالج Tactful AI هذه التحديات من خلال منصة تجربة عملاء مصممة لمساعدة المؤسسات على تحويل بيانات العملاء إلى قرارات وإجراءات عملية، وتمكين الفرق من التكيف السريع، والانتقال من الأتمتة التقليدية إلى التنفيذ القائم على الوكلاء، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي معالجة طلبات العملاء بشكل متكامل من البداية للنهاية ضمن ضوابط تشغيلية محددة.

سيتم توجيه التمويل الجديد إلى:

تعزيز النمو في السوق المصري، حيث حققت Tactful AI زخمًا قويًا على مستوى عملاء المؤسسات.

استكشاف واختبار أسواق إقليمية جديدة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) .

. تسريع أنشطة البحث والتطوير، وتطوير قدرات المنصة في مجال Agentic AI وقابليتها للتوسع والتكامل مع الأنظمة المختلفة.

وتبني هذه الجولة على استثمار سابق بلغ 5 ملايين دولار في البحث والتطوير خلال السنوات الماضية، مع خطط لمضاعفة هذا الاستثمار خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما تستهدف الشركة إغلاق جولة استثمارية من الفئة (أ) خلال الاثنى عشر شهرًا القادمة.

وشملت الجولة أيضًا استثمارات من مؤسسين وخبراء بارزين في مجال التقنيات العميقة، من بينهم عمر جبر الشريك المؤسس لشركة Luciq المعروفة سابقًا باسم Instabug، ومحمد سمير مؤسس Si-Bits، وأحمد فخري الشريك المؤسس لشركة Infinilink.

كما شارك في الجولة مؤسسا الشركة محمد المصري ومحمد حسن، في إشارة إلى ثقة قوية من رواد أعمال تقنيين ذوي خبرة في رؤية الشركة وفريقها وقدرتها التنفيذية. وكان المؤسسون قد أتموا سابقًا عملية إعادة شراء كاملة لإدارة الشركة بعد استحواذ شركة الاتصالات الأوروبية Dstny عليها في عام 2022.

وقال محمد المصري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Tactful AI: "خلال العام الماضي اتخذنا قرارًا واعيًا بإعطاء الأولوية للعمق على حساب السرعة، مع التركيز على تحقيق التوافق بين المنتج والسوق والعمل عن قرب مع عملاء المؤسسات لحل تحديات حقيقية في تجربة العملاء. النتيجة كانت نموًا تجاوز 100 ضعف في استخدام المنصة، وفهمًا أوضح لكيفية تطبيق Agentic AI بكفاءة في بيئات التشغيل الفعلية. هذه الجولة تمنحنا الوقود اللازم لتوسيع هذا الأثر بدءًا من مصر ثم التوسع إقليميًا، مع الاستمرار في الاستثمار بقوة في البحث والتطوير".

وقال ماجد غنيمة، الشريك العام في M Empire: "نؤمن أن مستقبل تجربة العملاء سيتشكل عبر منصات تُمكّن السرعة والمرونة والتنفيذ الذكي، وليس مجرد إضافة أدوات جديدة. أثبتت Tactful AI وجود زخم قوي، وتركيزًا منضبطًا على توافق المنتج مع السوق، وفهمًا عميقًا لاحتياجات المؤسسات. نحن متحمسون لدعم الفريق في مرحلة التوسع".

وأضاف محمد أبو النجا، الشريك العام في Foras AI: "ما لفت انتباهنا هو قدرة Tactful AI على تحويل مفاهيم الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى تحسينات عملية عالية الأثر في تجربة العملاء. نمو الشركة واعتماد المؤسسات لها والتزامها طويل المدى بالبحث والتطوير يضعها في موقع قوي لبناء منصة رائدة في هذا المجال على مستوى المنطقة وخارجها".

نبذة عن Tactful AI:

شركة Tactful AI هي منصة لتجربة العملاء تساعد المؤسسات على توحيد تفاعلات العملاء، وتحسين عمليات الخدمة، وتبني تقنيات Agentic AI بصورة عملية وقابلة للتوسع. تم تصميم المنصة لتتميز بالسرعة والمرونة، وتمكّن الفرق من تطوير تجربة العملاء بشكل مستمر مع الحفاظ على التحكم التشغيلي والوضوح والثقة.

