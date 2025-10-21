الرياض، المملكة العربية السعودية- تعمل شركة TabSense، التي تأسست عام 2024، على إعادة تعريف طريقة عمل المطاعم من خلال تقديم أول نظام نقاط بيع (PoS) يعتمد على الذكاء الاصطناعي التوكيلي (AI Agentic Point of Sale). وهو نظام مدعوم بوكلاء ذكاء اصطناعي أذكياء يتصرفون كموظفين رقميين، ويساعدون المطاعم والمقاهي متعددة الفروع والمطاعم المانحة للامتياز (الفرنشايز) على التوسع بكفاءة دون المساومة بالجودة أو الرقابة.

على عكس أنظمة نقاط البيع التقليدية التي تقتصر على تسجيل المعاملات فقط، تستخدم منصة TabSense وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين يعملون على تبسيط العمليات، وتحسين قوائم الطعام، وأتمتة مهام الإدارة، وتوفير رؤى قابلة للتنفيذ بشكل فوري.

وتخدم الشركة حاليًا المطاعم والمقاهي متعددة الفروع المانحة للامتياز في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والأردن، مع وجود خطط للتوسع إقليميًا ودوليًا. كما أن بنيتها التحتية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تمكّن المالكين والمديرين من إدارة مطاعمهم بطريقة أكثر بساطة وكفاءة مع تقليل تكاليف المكاتب الخلفية بشكل كبير.

مع جولة التمويل الجديدة هذه، ستعمل TabSense على تسريع ابتكار المنتجات، وتوسيع المبيعات الإقليمية، وتنمية فرق الهندسة والذكاء الاصطناعي لزيادة تطوير إمكانيات الذكاء الاصطناعي التوكيلي.

صرح د. محمد جبر، المؤسس و الرئيس التنفيذي لـ TabSense: "لقد قمنا ببناء TabSense لمنح مشغلي المطاعم أكثر من مجرد نظام PoS - لقد قمنا ببناء زميل عمل ذكي". وأضاف: "يتولى وكلاء الذكاء الاصطناعي لدينا الجوانب المعقدة والمستهلكة للوقت في الإدارة - بدءًا من تحسين قوائم الطعام وتوصيات المنتجات إلى فهم سلوك العملاء والسماح بالطلب الصوتي بشكل مباشر من النظام - مما يسمح للمالكين بالتركيز على النمو والجودة. لقد بقيت أنظمة نقاط البيع ثابتة على حالها لعقود طويلة، وحان الوقت تتطور لتصبح أداة تُعزّز أداء الأعمال بدلاً من أن تقتصر على تسجيله".

وقالت سارة عبيد، مديرة الاستثمار في Jasoor Ventures: "تقف TabSense في طليعة التحول المدعوم بالذكاء الاصطناعي في قطاع الضيافة، حيث تعيد تشكيل عمل القطاع وتفاعله مع العملاء. ويسرنا أن ندعم الفريق لمواصلة تطوير تقنياتهم، والتوسع في أسواق جديدة، لإطلاق أدوات جديدة".

مع وجود أكثر من 1,000 عميل يستخدمون TabSense وشراكات استراتيجية مع STC وZain، إلى جانب عمليات دمج مع المؤسسات المالية الكبرى، تتمتع الشركة بمكانة تؤهلها للنمو الهائل في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA).

نبذة عن TabSense

يعد TabSense أول نظام نقاط بيع (PoS) يعتمد على الذكاء الاصطناعي التوكيلي. تعمل TabSense على إعادة تعريف نقاط البيع الحديثة، وتحويلها من مجرد أداة معاملات بسيطة إلى محرك قوي للنمو للمطاعم والمقاهي.

تم تصميم TabSense خصيصًا لعمليات الفروع المتعددة والامتيازات (الفرنشايز)، وهي تجمع بين البنية التحتية السحابية المتكاملة مع وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يقومون بأتمتة الإدارة، وخفض التكاليف، وإطلاق العنان لمصادر إيرادات جديدة.

ومن خلال توفير تقارير ورؤى قابلة للتنفيذ بشكل فوري والأتمتة الذكية، تمكّن TabSense المطاعم من التوسع بشكل أسرع والعمل بذكاء أكبر - دون المساومة بالسيطرة أو الجودة.

