الرياض: أعلن برنامجا الولاء قطاف وشركاء التميز من stc عن توقيع 4 اتفاقيات شراكة جديدة مع شركات رائدة في مجالات الضيافة والسفر وتقنيات خدمات التأمين، بهدف تقديم مزايا أكثر لأعضاء برامج الولاء.

وجاء ذلك خلال النسخة الأولى من فعاليات منتدى "TOURISE 2025"، الذي تنظمه وزارة السياحة في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات لتعزيز الابتكار وبحث مستقبل القطاع السياحي في المملكة.

يتعاون برنامج قطاف من stc مع الخطوط الجوية القطرية، ومجموعة فنادق ومنتجعات IHG، ومنصة ماكوين، لتقديم مزايا رقمية متكاملة تتيح لأعضاء قطاف الاستفادة من نقاطهم وتعزيز تجاربهم في السفر وأسلوب الحياة.

وتتيح الشراكة المبرمة مع الخطوط الجوية القطرية تحويل النقاط بسهولة بين برنامج قطاف وبرنامج نادي الامتياز "افيوس"، مما يمنح الأعضاء مرونة أكبر وقيمة إضافية عند استخدام نقاطهم. بينما توفر الشراكة مع فنادق ومنتجعات IHG تجارب ضيافة فاخرة للأعضاء قطاف، مع إمكانية كسب واسترداد النقاط في أي من فنادق ومنتجعات المجموعة حول العالم.

إضافة إلى ذلك، تهدف الشراكة مع منصة ماكوين لتوسيع خيارات السفر والترفيه من خلال كسب واسترداد النقاط عند حجز الإقامة عبر منصة ماكوين أو شراء أي من خدماتها الواسعة في مجال الضيافة.

ومن جهة أخرى، جرى توقيع اتفاقية مع وكالة تري للتأمين مع برنامج شركاء التميز في منصة التأمين الرقمية بالكامل، بما يمكّن أعضاء البرنامج من للاستفادة من عروض الخصومات الخاصة على تأمين السفر والحيوانات الأليفة.

ومن خلال التعاون مع شركاء متميزين، تقدم المجموعة لأعضاء برامج الولاء قيمة أكبر لتمكينهم من الاستفادة من مزايا حصرية وكسب واسترداد النقاط بسهولة والاستمتاع بتجربة سياحية متكاملة.

تؤكد هذه الشراكات الاستراتيجية التزام مجموعة stc بدعم الابتكار الرقمي في قطاع السياحة، من خلال توسيع نطاق برامج الولاء لتشمل مجموعة متنوعة من مزودي الخدمات، وتحسين تجربة السياحة والسفر بشكل عام.

نبذة عن "مجموعة stc"

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، إذ تقدم مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المبتكرة، وتؤدي دوراً محورياً في قيادة التحول الرقمي. تمتلك المجموعة محفظة متكاملة من الخدمات المتقدمة تشمل الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأوروبا.

