المنامة، البحرين: في إطار حرصها على ترسيخ بيئة عمل إنسانية تعكس قيم الشهر الفضيل، أعلنت stc البحرين، الممكن الرقمي، عن إطلاق مبادرة لتقليص أوقات العمل خلال شهر رمضان المبارك، بما يعزز روح التعاون والتكافل بين الموظفين ويدعم توازنهم بين مسؤولياتهم المهنية والالتزامات الروحانية والاجتماعية.

وخلال شهر رمضان، سيستفيد الموظفون من مرونة في أوقات الدوام مع تقليص ساعات العمل اليومية إلى خمس ساعات، وأربع ساعات خلال الأسبوع الأخير من الشهر الفضيل، إلى جانب استمرار إتاحة خيار العمل عن بُعد دعماً لانسيابية سير العمل وتعزيز روح الفريق الواحد.

وتجسد هذه المبادرة التزام stc البحرين بترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على الثقة والاحترام والاهتمام برفاه الموظفين، بما يعزز بيئة عمل إيجابية تتناغم مع قيم شهر رمضان المبارك القائمة على التعاون والتراحم والتوازن.

نبذة عن stc البحرين

تعتبر stc البحرين، إحدى شركات مجموعة stc، والممكن الرقمي الأسرع نمواً وابتكاراً في مملكة البحرين. فمنذ دخولها سوق الاتصالات بمملكة البحرين عام 2010، أحدثت stc البحرين ثورة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة؛ وسرعان ما أصبحت الشركة الرائدة في سوق البحرين. وقد عززت الشركة مكانتها من خلال استثمارها المتواصل في تقنيات الجيل القادم وتوفير المنتجات والخدمات المُبتكرة لعملائها، بما في ذلك التقنيات المتطورة في الأمن السيبراني، الحوسبة السحابية، مدفوعات الهاتف المحمول وحلول البيانات للنواقل والمشغلين. كما حققت إنجازات هامة للنهوض بالقطاع بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين، حيث يعتبر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات مُحركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي المُستدام في المملكة. شملت هذه الانجازات الوطنية ريادة الشركة الإقليمية في تجربة تأسيس تقنية 5.5G، وإطلاق مبادرة "Launchpad Web3" التي تعد الأولى من نوعها عالمياً، إلى جانب مساهمتها البارزة في تطوير تقنية Blockchain في منطقة الشرق الأوسط.

في عام 2018، أحدثت stc البحرين نقلة نوعية في مجال التكنولوجيا المالية من خلال إطلاق تطبيق stc pay، الذي تطور ليصبح شركة مرخصة رسمياً من مصرف البحرين المركزي، وتابعة ومملوكة بالكامل لشركة stc البحرين. تعتبر stc pay اليوم محفظة رقمية شاملة، تعمل على تيسير الخدمات المالية للأفراد، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد غير النقدي بالمملكة.

على مدى العقد الماضي، تصدرت stc البحرين بشكل متواصل قائمة الخدمات عالية الجودة في تقرير هيئة تنظيم الاتصالات في مملكة البحرين، مما يعكس التزام الشركة بتوفير تغطية واسعة النطاق وخدمات مبتكرة. من خلال استثمارها في قطاع الاتصالات البحريني، تهدف stc البحرين لريادة مشهد التحول الرقمي بما يتماشى مع أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 للمملكة.

حصدت الشركة العديد من الجوائز الهامة تتويجاً لحرصها المستمر على توفير خدمات مبتكرة لعملائها، مما عزز مكانتها الرائدة في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية، وخدمات التمويل عبر الهاتف المحمول، والتي ساهمت في إثراء الحياة اليومية لعملائها من الأفراد والشركات على حد سواء.

ويتماشى ذراع المسؤولية الاجتماعية للشركة " stc جسور " مع الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين. ويهدف البرنامج لتمكين الأفراد وربط المجتمع المحلي ببعضه البعض، سعياً لترسيخ مبادئ التكافل الاجتماعي في البحرين. من خلال التركيز على المجتمع، الأسرة، البيئة والتكنولوجيا كركائز أساسية، كما تسعى مبادرات " stc جسور " للموازنة بين النهوض بقطاع التكنولوجيا والاتصالات والمساهمة بدورها في تنمية المجتمع، وذلك في إطار حرص الشركة على تعزيز الروابط المجتمعية وتمكين الأفراد من خلال العمل على تيسير سبل تبادل الخبرات والأفكار والمعلومات.

وتعتبر stc البحرين اليوم شركة الاتصالات المفضلة في البحرين والجهة الرائدة في تمكين الخدمات الرقمية المتطورة.

