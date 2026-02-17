المنامة، البحرين: أعلنت stc البحرين، المُمَكِّنُ الرقمي، تعاونها مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة في مشروع استراتيجي يتمثل في توفير شبكة اتصال خاصة للبنية التحتية للطوارئ والخدمات المساندة على امتداد مسار ناصر بن حمد للدراجات الهوائية. وقد تفضل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بتدشين هذا المسار الذي يبلغ طوله 50 كم، ويعد الأول من نوعه في مملكة البحرين، والأطول من ناحية المسافة، ويقع في منطقة الزلاق.

ويمتاز المسار بتصميمه العصري وفقاً لأعلى المعايير العالمية، لتشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة واتباع نمط حياة صحي، حيث يتيح لعشاق رياضة الدراجات الهوائية الاستمتاع بممارسة هذه الرياضة في بيئة آمنة بعيداً عن المركبات، كما يضم مسارات مخصصة لمزاولة المشي والجري، مع وجود مرافق متنوعة تشمل خدمات تأجير الدراجات الهوائية، ليغدو الوجهة المثالية لتعزيز جودة الحياة وتحقيق الرفاه الصحي للجميع.

وتأتي هذه المبادرة لتعزز من مكانة stc البحرين الريادية في توفير حلول اتصال مبتكرة وآمنة لمشاريع البنية التحتية الوطنية، مؤكدة بذلك التزامها الراسخ بتعزيز السلامة العامة ودعم مسيرة التحول نحو المدن الذكية في المملكة، حيث قامت stc البحرين، بموجب هذه الشراكة، بتوفير شبكة اتصال خاصة آمنة وموثوقة بتقنية الجيل الخامس لجميع محطات الطوارئ (SOS) والموزعة استراتيجياً على مسار الدراجات الهوائية بمنطقة الزلاق، بما يضمن اتصالاً سلسلاً واستجابة فورية في حالات الطوارئ.

وصرَح سعادة الشيخ حمد بن محمد آل خليفة الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بأن هذه الشراكة تجسد توجه المجلس الأعلى للشباب والرياضة نحو تطوير بنية تحتية رياضية متكاملة وتواكب أعلى المعايير العالمية وتسهم في تعزيز ممارسة الرياضة ونمط الحياة الصحي في المجتمع. ويعد مسار ناصر بن حمد للدراجات الهوائية أحد المشاريع النوعية التي تعكس رؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في توفير بيئة رياضية مستدامة تدعم جودة الحياة والرفاه المجتمعي.

وأضاف الشيخ حمد بأن توفير شبكة اتصال خاصة لمحطات الطوارئ على المسار يمثل عنصرًا محوريًا في تعزيز السلامة العامة وضمان الاستجابة السريعة للحالات الطارئة، كما يعكس أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع الوطنية ذات الأثر الرياضي والمجتمعي. مثمنًا في الوقت نفسه تعاون stc البحرين ودورها كشريك وطني في دعم مبادرات التحول الرقمي والمدن الذكية في مملكة البحرين.

من جانبه، صرّح السيد هشام مصطفى، رئيس قطاع الأعمال في شركة stc البحرين، قائلاً: "نفخر بتعاوننا مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة في هذا المشروع النوعي الذي يعزز من مكانة stc البحرين بصفتها شريكاً رقمياً موثوقاً في أبرز المبادرات الوطنية الرامية إلى الارتقاء بالمنظومة الرقمية في المملكة. ويمثل مسار ناصر بن حمد للدراجات الهوائية إنجازاً يُضاف إلى سجل الإنجازات الرياضية في المملكة، ويعكس رؤيتها نحو تعزيز جودة الحياة لمختلف شرائح المجتمع. وبتنفيذنا المشروع عبر توفير أحدث حلول انترنت الأشياء لكافة محطات الطوارئ (SOS) و توصيلها بشبكة إتصال خاصة فإننا نسهم إسهاماً فاعلاً في تعزيز سلامة مرتادي المسار وحمايتهم، والمضي قدماً في تحقيق رؤية المملكة للتحول نحو المدن الذكية."

