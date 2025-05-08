(عمّان، الأردن): وقع مجمع الملك الحسين للأعمال يوم الأربعاء الموافق 07 أيار الجاري، اتفاقيتين استثماريتين مع كل من شركة Reynolds Asset Management للاستثمار والتطوير العقاري، التي تختص بتطوير المجمعات السكنية في الساحل الشرقي للولايات المتحدة وفي الأسواق ذات النمو السكاني والاقتصادي، وشركة CANVAS للتطوير العقاري، إحداهما لتطوير فندق من فئة فنادق رجال الأعمال، والأخرى لتطوير شقق فندقية عصرية بمساحات متنوعة وخدمات كاملة.

وقد جرى توقيع الاتفاقيتين من قبل كل من الرئيس التنفيذي لمجمع الملك الحسين للأعمال، عمّار عز الدين، والرئيس التنفيذي لشركة Reynolds Asset Management، لويس رينولدز، وممثلين عن شركة CANVAS، وذلك بحضور الشريكين التنفيذيين، المهندس أمجد الحنيطي، وفرانك غصن، وإلى جانبهم عدد من الضيوف والمدعوين وأعضاء مجلس إدارة المجمع، وممثلي وسائل الإعلام.

وينطوي توقيع الاتفاقيتين على أهمية كبيرة وخاصة، كونهما تأتيان استهلالاً لمشروع التوسعة ضمن خطة تطوير المرحلة الثانية والثالثة والرابعة من المجمع بالتزامن مع إطلاق أعمال تنفيذ وتأهيل البنية التحتية للمشروع والبدء الفعلي بها. وتمثل الاتفاقيتان امتداداً استراتيجياً لجهود المجمع الرامية لجذب الاستثمارات وخلق فرص الأعمال والعمل النوعية، كما أنهما تشكلان ترجمةً لأهداف المراحل المقبلة المتمحورة حول تطوير مساحات استثمارية متعددة الاستخدام، لتوفير بيئة مستدامة ومجتمع شامل تتكامل فيهما جميع المقومات لدعم مسيرة الأعمال وتلبية متطلبات الحياة العصرية للأفراد والشركات.

وسيسهم تنفيذ مشروع فندق رجال الأعمال والشقق الفندقية في تعزيز قدرة المجمع على تحقيق مستهدفاته الرئيسية، من خلال دوره كرافد اقتصادي مهم يدعم تنويع الاقتصاد الوطني، ويعزز من حجم الإنجازات العمرانية والاقتصادية والاستثمارية، وذلك في إطار رؤية شاملة تسعى إلى دعم جهود تحويل المملكة إلى مركز إقليمي جاذب، ليس فقط للاستثمار في مختلف القطاعات، لا سيما القطاعات غير التقليدية، بل وللعمل والعيش أيضاً، بما يتماشى مع الاهتمامات والتوجيهات الملكية لجعل المجمع وجهة حضرية نابضة ومتكاملة وملهمة، عبر مشاريع متعددة الاستخدامات، محورها الإنسان وغايتها توفير مختلف مزايا العمل والعيش والضيافة والراحة.

وفي سياق متصل، فإن المشروع سيشكل قوة دافعة للحركة الاقتصادية المحلية، فضلاً عن تنشيطه لعدد من القطاعات كالقطاع الهندسي وقطاع الإنشاءات وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الخدمات، هذا بالإضافة لتشغيله للأردنيين بالتركيز على الشباب وتوفير فرص العمل المباشرة والمستدامة والمعززة بفرص التدريب والمشاركة المجتمعية.

وسيوائم كل من الفندق الذي سيشكل مقصداً لرجال ومسافري الأعمال والسياح، والشقق الفندقية متطلبات ضيوف المملكة من المستثمرين والزوار والعاملين في المجمع، كل ذلك في إطار من الابتكار والالتزام بفعاليات وتطبيقات الاستدامة والممارسات الصديقة للبيئة التي تتسم بها أعمال المراحل التطويرية المقبلة.

وفي تعليق له على هذا الشأن، أعرب الرئيس التنفيذي لمجمع الملك الحسين للأعمال، عمّار عز الدين، عن فخره بتوقيع اتفاقيتي الاستثمار، معتبراً إياهما خطوة تبرز مدى قدرة المجمع على جذب الاستثمارات والشراكات العالمية، كما تدلل على مصفوفة نجاحه من مزايا تنافسية وجاذبة، ومشدداً على الحرص على تكرار التجربة الناجحة خلال المرحلة الأولى بمكونات نوعية جديدة، وصولاً لتقديم مجتمع متكامل ومتسم بالقدرة على النمو والتطور والازدهار.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة Reynolds Asset Management، لويس رينولدز، أن إقامة الفندق والشقق الفندقية يعد استثماراً واعداً، مبيناً أن السمعة الطيبة والمزايا التنافسية والمحفزة للأعمال التي يقدمها مجمع الملك الحسين للأعمال، والتي يضاف إليها البنية التحتية ذات المعايير عالمية المستوى وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتطورة لديه، عززت الثقة الاستثمارية في المملكة، معتبراً أن هذا المشروع يعد إضافة نوعية لقصص نجاح الشركة وخطوة هامة على طريق خططها التوسعية ودخول أسواق جديدة بالتعاون مع الشركاء التنفيذيين.

ويشار إلى أن المراحل التطويرية المقبلة ستنفذ بكلفة تقارب 8.5 مليون دينار على مساحة أرض إجمالية تبلغ 463 دونم ضمن أمتار تطويرية قابلة للتعديل، وستتضمن مرافق متنوعة منها المباني والطرق ومواقف السيارات والمساحات الخضراء، فضلاً عن المكاتب والمحلات التجارية، والمباني المخصصة لتخزين المعلومات، وللمحاكاة الطبية، إلى جانب الفندق والشقق الفندقية، والمرافق الترفيهية والرياضية العديدة، ليتمكن من تقديم متكامل مع مختلف مكوناته، بعد أن أعاد صياغة مفهوم الاستثمار العقاري منذ انطلاقته.

نبذة حول مجمع الملك الحسين للأعمال:

يعتبر مجمع الملك الحسين للأعمال منطقة تنموية وأحد أكثر مراكز الأعمال نمواً واستراتيجيةً في العاصمة عمّان. ويقدم المجمع الذي تأسس عام 2010، والمطور من قبل شركة مجمع الأعمال، بيئة متكاملة للأعمال، موفراً للعديد من الشركات الرائدة المحلية والعالمية والإقليمية مناخاً مهنياً آمناً، وذلك مع المساحات الحضرية المبتكرة والمستدامة، المدعومة بمرافق الأعمال والمرافق الترفيهية والمرافق متعددة الاستخدام والمباني السكنية التي ينطوي عليها، والتي تراعي معايير الاستدامة والبيئة، وتعزز نمو الأعمال، وتجذب الاستثمار، وتثري الحياة المجتمعية، كل ذلك في إطار نظام بيئي تجاري مزدهر مع بنية تحتية عالمية المستوى. ويطمح مجمع الملك الحسين للأعمال إلى تشكيل مستقبل الأعمال والتطوير الحضري في الأردن من خلال التوسع المستمر والتخطيط الذكي مع مشاريع متكاملة ومتعددة الاستخدامات تركز على الإنسان، وإلى ترسيخ مكانته كمدينة ذكية تقنية علمية متكاملة وحاضنة للابداع والابتكار في الأردن والمنطقة. ويضم مجمع الملك الحسين للأعمال 295 شركة ناشئة و85 شركة محلية 24 شركة إقليمية و20 شركة عالمية تعمل في قطاعات مختلفة، وتوظف نحو 8 آلاف شخص. ويوفر المجمع فرصاً استثمارية فريدة من نوعها من خلال خطة رئيسية تدمج مساحات الأعمال والسكن والضيافة والتجزئة. وإذ يواصل مجمع االملك الحسين للأعمال جهوده التطويرية، فسيتم بدء العمل على تطوير المرحلة الثانية والثالثة والرابعة على أرض مساحتها 463 دونم، مستهدفاً عبرها توفير فرص استثمارية بمساحات مختلفة يمكن تطويرها كمبان وطرق ومواقف سيارات ومساحات خضراء، كما ستشتمل على مكاتب ومحلات تجارية، ومبان لتخزين المعلومات، وللمحاكاة الطبية، وفندق وشقق فندقية، ومرافق ترفيهة ورياضية عديدة.

نبذة حول شركة Reynolds Asset Management للاستثمار والتطوير العقاري:

تعد شركة Reynolds Asset Management شركة استثمار وتطوير عقاري متكاملة رأسياً. وتتخذ الشركة من نيوجيرسي مقراً لها. ومنذ تأسيسها في عام 2008، تواصل الشركة عملها بالتركيز بشكل أساسي على تطوير وإدارة المجمعات السكنية متعددة الوحدات في الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مع توسع ملحوظ في مناطق أخرى مثل أوهايو، تكساس، ولويزيانا. والتزاماً منها بتوسيع محفظتها العقارية، فإن الشركة تركز بشكل كبير مؤخراً على الأسواق ذات النمو السكاني والاقتصادي، مع استراتيجية تقوم على الاستحواذ على مشاريع قائمة أو تحسين المجتمعات القائمة.

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