هانغتشو، الصين: أطلقت "علي بابا" نموذج Qwen3.6-Plus، أحدث إصدار من سلسلتها الرائدة لنماذج اللغة الكبيرة، محققةً بذلك تقدماً ملحوظاً في البرمجة الوكيلة، فضلاً عن الإدراك والاستدلال متعدد الوسائط. ويهدف Qwen3.6-Plus إلى تلبية متطلبات السوق الحديثة ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي الوكيل: بناء نماذج تتجاوز المساعدة السلبية لتصبح قادرة على التعامل بشكل مستقل مع بيئات هندسية معقدة على مستوى المستودعات وبيئات بصرية واقعية.

وسيتم دمج نموذج Qwen3.6-Plus الأحدث في منظومة "علي بابا"، بما في ذلك Wukong، وهي منصة مؤسسية مصممة خصيصًا للذكاء الاصطناعي تؤتمت مهام الأعمال المعقدة باستخدام العديد من وكلاء الذكاء الاصطناعي، وتطبيق Qwen، تطبيق الذكاء الاصطناعي الرائد من "علي بابا".

وفي حين أرست سلسلة Qwen أساساً متيناً لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، تم تحسين Qwen3.6-Plus خصيصاً لـ "حلقة القدرات" - أي القدرة على الإدراك والاستدلال والتصرف ضمن سير عمل واحد. فمن خلال دمج ملاحظات المطورين، يوفر النموذج إطار عمل مستقراً وجاهزاً للإنتاج، مصمماً لسد الفجوة بين مفاهيم الكود الأولية والمنتجات المنشورة.

وفي تطوير واجهات مواقع الويب وهندسة المستودعات، يقوم Qwen3.6-Plus بالتخطيط والاختبار والتحسين المستمر للكود بشكل مستقل لتقديم حلول جاهزة للإنتاج. ومن خلال إدارة حلقة التنفيذ الكاملة، بدءًا من تحليل الأهداف وصولًا إلى التحسين النهائي، يعمل النموذج كشريك متكامل في دورة حياة التطوير.

ولدعم هندسة المستودعات المعقدة، يوفر Qwen3.6-Plus نافذة سياق افتراضية بسعة مليون رمز. وعبر مجموعة واسعة من المعايير، يظهر Qwen3.6-Plus أداءً قوياً في مجال البرمجة الوكيلة وقدرات الاستدلال متعدد الوسائط.

ويمثل Qwen3.6-Plus نقلة نوعية في مجال الاستدلال متعدد الوسائط، إذ يتجاوز مجرد التعرف على المعلومات ليصبح أداة تحليل متطورة واتخاذ قرارات فعّالة. وقد صمم هذا النموذج لدمج المعلومات من مختلف الوسائط لحل التحديات المعقدة، بما في ذلك تحليل المستندات عالية الكثافة، والتحليل البصري للعالم المادي، والاستدلال من مقاطع الفيديو الطويلة.

ويمتد هذا التقدم ليشمل البرمجة المرئية، حيث يفسر النموذج التصاميم والنماذج الأولية المرئية لتوليد شفرة برمجية وظيفية، مما يسهم في سد الفجوة بين الإدراك والتنفيذ. ويستطيع النموذج الآن تفسير لقطات شاشة واجهة المستخدم، أو الرسومات التخطيطية المرسومة يدويًا، أو نماذج المنتجات الأولية، وتوليد شفرة برمجية وظيفية للواجهة الأمامية على الفور.

ولضمان التطبيق العملي، تم تحسين Qwen3.6-Plus لتحقيق الاستقرار والدقة المطلوبين في بيئات العمل الاحترافية. إذ يقدم النموذج أداءً عالي الدقة في اتباع التعليمات، والتعرف على النصوص المعقدة، والإدراك البصري الدقيق. وهذه التحسينات تجعل النموذج حلاً موثوقاً في سيناريوهات العالم الحقيقي الصعبة، مثل ذكاء قطاع التجزئة وعمليات التفتيش الآلية، حيث يعد التنفيذ المتسق والمتعدد الخطوات للمهام ضرورياً لنقل الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجارب الأولية إلى مرحلة الإنتاج على نطاق واسع.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى النموذج عبر Model Studio، منصة تطوير الذكاء الاصطناعي من علي بابا كلاود، وتجربته من خلال Qwen Chat. ولغايات التطوير المتكامل، يتوافق النموذج مع مساعدي البرمجة الرائدين من جهات خارجية، بما في ذلك OpenClaw وClaude Code وCline، مما يتيح سير عمل آلياً وواعياً بالسياق، يترجم متطلبات المشروع المعقدة إلى شفرة برمجية فعّالة.

بالإضافة إلى ذلك، ستواصل "علي بابا" دعم مجتمع المصادر المفتوحة من خلال نماذج مختارة من Qwen3.6 بأحجام مناسبة للمطورين.

علي بابا كلاود (https://www.alibabacloud.com/) شركة رائدة عالمياً في مجال خدمات الذكاء الاصطناعي الشاملة، وتقدم حلولاً ذكية فائقة التطور مع شبكة حوسبة سحابية عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، كما توفر خدمات ذكاء اصطناعي سهلة الاستخدام من قبل المطورين في مختلف أنحاء العالم. وأمّا Qwen والمعروفة باللغة الصينية باسم Tongyi Qianwen فهي باقة من نماذج الذكاء الاصطناعي التي طورتها علي بابا وتتضمن لغات واسعة الانتشار. وتم في العام 2023 طرح نماذج Qwen المفتوحة النطاق للمرة الأولى، وهي متاحة حالياً أمام المطورين في العالم عبر "هاغينغ فيس" HuggingFace و"موديل سكوب" ModelScope.

