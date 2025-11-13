بيان صحفي

أعلنت مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين (QIIG) عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة "باي ليتر" (PayLater)، أول مزود قطري مرخّص من مصرف قطر المركزي لتقديم خدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز حلول الدفع المرنة والأخلاقية لعملاء المجموعة في مختلف أنحاء دولة قطر.

تم توقيع الاتفاق خلال حفل رسمي حضره السيد محمد الرشيد – المدير التنفيذي لإدارة التأمين على المركبات في مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين، والسيد محمد الدليمي – الشريك المؤسس لشركة باي ليتر، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي الشركتين.

وفي كلمته بهذه المناسبة، قال السيد محمد الرشيد: "تعزز هذه الشراكة رؤية الإسلامية للتأمين في تحسين تجربة العملاء من خلال حلول تأمينية مبتكرة وسهلة الوصول. إن توفير خيارات تقسيط مرنة لمنتجاتنا التأمينية يعكس التزامنا بمنح عملائنا التسهيلات المالية المطلوبة بسداد الأقساط على دفعات وكذلك مواكبة التطورات الرقمية من خلال شراكات فاعلة ومثمرة."

ومن جانبه، صرّح السيد محمد الدليمي ممثلًا عن شركة باي ليتر قائلاً:"تعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بدفع عجلة الابتكار في القطاع المالي في قطر. إن دمج خدمات باي ليتر مع حلول التأمين الموثوقة التي تقدمها مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين يمكّن العملاء من إدارة أقساطهم بطريقة أكثر مرونة وسهولة. معًا، نبني حلولاً تركز على العملاء وتدعم التمكين المالي المسؤول وتسهم في تعزيز منظومة التكنولوجيا المالية في الدولة."

ومن خلال هذه الشراكة، سيتمكن عملاء مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين (QIIG)من شراء أي نوع من منتجات التأمين التي تقدمها الشركة، وسداد الأقساط على أربع دفعات متساوية وبدون فوائد عبر خدمة باي ليتر، مما يوفر تجربة دفع سلسة وآمنة ومتوافقة تمامًا مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي في دولة قطر

وتجسّد هذه الشراكة حرص مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين على تقديم حلول مبتكرة تعزز رضا العملاء، وتدعم تطوير قطاع التأمين في قطر من خلال تبنّي أحدث التقنيات المالية الرقمية.

لمزيد من المعلومات حول مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين، يُرجى زي ارة: www.qiic.com.qa

وللتعرّف أكثر على شركة باي ليتر، يُرجى زيارة: www.paylaterapp.com

نبذة عن مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين (QIIG)

تُعد مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين أول شركة إسلامية في دولة قطر ومن رواد شركات التكافل الإسلامي التي تعمل وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية في دولة قطر والإقليم والعالم ، حيث تقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التأمينية المبتكرة التي تجمع بين القيم الإسلامية والتقنيات الرقمية المتقدمة. وتلتزم المجموعة بتوفير الحماية الموثوقة والخدمة المتميزة لعملائها، وتحقيق قيمة مستدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

نبذة عن شركة باي ليتر (PayLater)

تُعد باي ليتر أول شركة قطرية مرخصة من مصرف قطر المركزي لتقديم خدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وقد تأسست على أسس من الثقة المحلية والامتثال التنظيمي والابتكار التقني. وتوفر باي ليتر للعملاء تجربة شراء مرنة وبدون فوائد، بينما تتيح للتجار تحصيل مستحقاتهم فورًا دون مخاطر تعثّر، من خلال تكامل تقني سلس عبر واجهات برمجة التطبيقات (API).

