"أمازون ويب سيرفيسز" ستزوّد شركة OpenAI بخوادم Amazon EC2 UltraServers، التي تضم مئات الآلاف من الرقاقات، مع إمكانية التوسع إلى عشرات الملايين من وحدات المعالجة المركزية لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي التوليدية المتقدمة.

بموجب التزام بقيمة 38 مليار دولار، ستُوسّع OpenAI الإمكانات الحوسبية لديها بالاستفادة من مزايا السعر والأداء والنطاق والأمان التي تُقدّمها "أمازون ويب سيرفيسز".

دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت "أمازون ويب سيرفيسز" (AWS) وOpenAI اليوم عن إبرام شراكة استراتيجية متعددة السنوات لتوفير البنية التحتية المتطورة من AWS لتشغيل وتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأساسية لدى OpenAI وبشكل فوري.

وتتيح الاتفاقية، البالغ قيمتها 38 مليار دولار أمريكي ويتوقع أن تشهد نمواً مطرداً على مدى السنوات السبع المقبلة، لـ OpenAI الاستفادة من إمكانيات الحوسبة الهائلة لـ AWS، والتي تشمل مئات الآلاف من وحدات معالجة الرسوميات (GPU) من "إنفيديا" بأحدث الطرازات، مع إمكانية التوسع لتصل إلى عشرات الملايين من وحدات المعالجة المركزية (CPU) لتمكين النمو السريع لأحمال العمل المعقدة. وتتمتع AWS بخبرة استثنائية في تشغيل بنى تحتية ضخمة للذكاء الاصطناعي بمعايير أمنية وموثوقية عالية، مع تجمعات حاسوبية تفوق 500 ألف شريحة. وسيسهم الجمع بين ريادة AWS في مجال البنية التحتية السحابية وبين الريادة التقنية لـ OpenAI في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي في تمكين الملايين من المستخدمين حول العالم من مواصلة الاستفادة من ChatGPT.

وقد أسهم التقدم المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي في توليد طلب غير مسبوق على قوى الحوسبة. ومع سعي الشركات الرائدة في تطوير النماذج إلى الارتقاء بمنتجاتها إلى مستويات غير مسبوقة من الذكاء، فإنها تتجه بشكل متزايد إلى AWS لتحقيق أفضل مستويات الأداء والتوسع والأمان. وستشرع OpenAI في استخدام موارد الحوسبة من AWS على الفور بموجب هذه الشراكة، حيث من المقرر نشر كامل الطاقة الحاسوبية المستهدفة بنهاية عام 2026، مع إمكانية استمرار التوسع خلال عام 2027 وما بعده.

وتتميز البنية التحتية التي تطورها AWS خصيصاً لـ OpenAI بتصميم معماري متطور ومُحسَّن لتحقيق أقصى درجات الكفاءة والأداء في معالجة الذكاء الاصطناعي. ويؤدي تجميع وحدات معالجة الرسوميات من "إنفيديا" (طرازي GB200 وGB300" عبر خوادم Amazon EC2 UltraServers على شبكة موحدة إلى تحقيق أداء فائق بزمن انتقال منخفض عبر الأنظمة المترابطة، مما يمكن OpenAI من تشغيل أحمال العمل بكفاءة مع الحفاظ على أداء مثالي. وصُممت هذه التجميعات الحاسوبية لدعم مجموعة واسعة من أحمال العمل، بدءاً من عمليات الاستدلال لخدمة ChatGPT ووصولاً إلى تدريب نماذج الجيل التالي، مع مرونة كافية لتتكيف مع الاحتياجات المتطورة لـ OpenAI.

وعلّق سام ألتمان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ OpenAI قائلاً: "يتطلب تطوير ذكاء اصطناعي حدي موارد حوسبية هائلة وموثوقة. وتعمل شراكتنا مع AWS على تعزيز النظام البيئي الحوسبي الشامل الذي سيقود هذه الحقبة الجديدة ويجلب الذكاء الاصطناعي المتقدم للجميع."

بدوره، قال مات جارمان، الرئيس التنفيذي لـ AWS: "في الوقت الذي تواصل فيه OpenAI تجاوز حدود الممكن، ستشكل بنيتنا التحتية، الأفضل في فئتها، العمود الفقري لطموحاتهم في مجال الذكاء الاصطناعي. إن النطاق الواسع والتوافر الفوري للحوسبة المُحسنة يبرهن على تمتع AWS بمكانة فريدة تؤهلها لدعم الأحمال العملاقة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ OpenAI".

وتأتي هذه الشراكة تتويجاً للتعاون المستمر بين الشركتين بهدف تقديم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لإفادة المؤسسات حول العالم. وكانت نماذج OpenAI ذات الوزن المفتوح قد أصبحت متاحة في وقت سابق من هذا العام على منصة Amazon Bedrock، مما وفر خيارات نمذجة إضافية لملايين العملاء على AWS. وسرعان ما أصبحت OpenAI واحدة من أكثر موردي النماذج العامة شيوعاً على Amazon Bedrock، حيث يعمل آلاف العملاء – ومن بينهم Bystreet وComscore وPeloton وThomson Reuters وTriomics وVerana Health على استخدام نماذجها في نماذج العمل الآلية، والبرمجة، والتحليل العلمي، وحل المسائل الرياضية، وغير ذلك من التطبيقات.

للبدء باستخدام نماذج OpenAI ذات الوزن المفتوح على Amazon Bedrock، يرجى زيارة الرابط:

https://aws.amazon.com/bedrock/openai

