الرياض: أعلنت شركة ماونتن ڤيو السعودية الرائدة في التطوير العقاري في المملكة اثناء فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي عن إطلاق مشروعها السكني الجديد "حياة" إحدى مشروعات ماونتن ﭬيو في العاصمة الرياض بالشراكة مع NHC ، بإجمالي استثمارات تتجاوز 600 مليون دولار. ويُعد المشروع أحد أبرز المشروعات السكنية الجديدة في المملكة، حيث يقع في موقع استراتيجي متميز بضاحية الفُرسان شمال شرق الرياض، بالقرب من مطار الملك خالد الدولي وجامعة الأميرة نورة.

حيث تبلغ مساحة الأرض المخصصة للمشروع نحو 932,250 مترًا مربعًا بينما تبلغ مساحة ضاحية الفرسان نحو أكثر من 35 مليون مترًا مربعًاـ ويحتوي على حوالي 1,700 فيلا موزعة على أربعة نماذج تتراوح مساحاتها من 244.09 إلى 387.46 مترًا مربعًا.

و يساهم مشروع "حياة" في توفير وحدات سكنية عالية الجودة تراعي الخصوصية وسهولة الحركة داخل المجمع بتصميمات عصرية تلبي احتياجات جميع أفراد المجتمع كما يوفر المشروع مجموعة متكاملة من الخدمات والمرافق، تشمل المساحات الخضراء الواسعة، والملاعب الرياضية، والمراكز التجارية، ومسارات المشي والدراجات،.

ويتميز المشروع أيضًا بوجود The Lighthouse، والذي يُعد مركزًا مجتمعيًا يجمع السكان حول أنشطة ثقافية واجتماعية، بالإضافة إلى منطقة تجارية نابضة بالحياة تشكل وجهة متكاملة للتسوق والترفيه لسكان المشروع وزواره.

وأضافت شركة ماونتن ڤيو السعودية أن الشراكة بين NHC جاءت لتؤكد التزام الطرفين بإحداث نقلة نوعية في مشهد التطوير العقاري في المملكة، من خلال تقديم مشروع سكني بمعايير عالمية تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الحضرية، ورفع جودة الحياة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، ويعكس اسم مشروع "حياة" رؤيتها التي تتمثل في “إعمار الأرض وإسعاد من حوالنا". حيث لا تقتصر طموحات الشركة على مجرد إنشاء مبانٍ ومنازل، بل تمتد إلى بناء أسلوب حياة متكامل يعزز الرفاهية اليومية. ويؤكد هذا المشروع على إيمان الشركة العميق بأن السعادة الحقيقية لا تُبنى بالجدران وحدها، بل تنبع من وجهات خضراء نابضة بالحيوية.

الجدير بالذكر أن مشروع "حياة" يُعد أحدث المشاريع السكنية التي تطلقها شركة ماونتن ڤيو في المملكة. وتمتلك الشركة محفظة مشروعات متنوعة تمتد خبرتها لأكثر من عشرين عامًا، وتشمل أكثر من 23 مشروعًا، بالإضافة إلى محفظة أراضٍ تتجاوز 25 مليون متر مربع، وقاعدة سكانية في مجتمعاتها تفوق 50,000 عائلة، مما يعكس ثقة السوق في قدرة الشركة على التسليم وفق الجداول الزمنية والمعايير المتفق عليها.

نبذة حول ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري

ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري هي شركة مصرية رائدة تأسست عام 2005، بهدف تطوير مشروعات عقارية متكاملة. تبنت الشركة رؤية فريدة هي "إعمار الأرض وإسعاد من حولنا" من خلال تطبيق "علم السعادة والابتكار" في مشاريعها وتنفيذها وفقًا للمعايير العالمية. وتمكنت "ماونتن ڤيو" على مدار مسيرتها في التنمية العمرانية الممتدة لأكثر من 20 عامًا، وفي إطار مهمتها "نعمل معًا لبناء منارة ملهمة لمجتمعات سعيدة ذات قيمة ومعنى"، من تطوير أكثر من 24 مشروعًا مميزًا، في ثلاث وجهات رئيسية هي: غرب القاهرة وشرق القاهرة والمناطق الساحلية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، بقيادة فريق من الخبراء والكوادر المتميزة. وفي إطار استراتيجيتها لنشر مفهوم علم السعادة والابتكار، تسعى ماونتن ڤيو بشكل متواصل لنقل وتطبيق هذا المفهوم خارج حدود السوق المصري، ومن ثم قامت بإطلاق ماونتن ڤيو السعودية عام 2024 بالتعاون مع كبرى شركات التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤيتها التوسعية، كما حرصت الشركة على تقديم أحدث تصميمات الهندسة المعمارية والمفاهيم المبتكرة مثل The Lighthouse، أول مكان مخصص للسعادة المجتمعية، من خلال مشروعاتها المتميزة مما يتيح للعائلات "عيش السعادة."

