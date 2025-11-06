أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت M42، الشركة العالمية الرائدة في مجال الصحة المدعومة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم الجينوم، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة "10X هيلث" (10X Health) من الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة "ريڤيڤ جلوبال" (REVIV Global) من المملكة المتحدة، لإطلاق مشروع 10X REVIV الرائد الذي يُتوقّع أن يُحدث نقلة نوعية في مجالات الصحة الدقيقة والتغذية والحياة المديدة.

من خلال هذه الشراكة، ستقدم M42 ومنصّة 10XREVIV في منطقة الشرق الأوسط إحدى الأنظمة الفريدة من نوعها للتغذية الدقيقة ، وهو ابتكار علمي رائد يجمع بين التحليل الجيني والمؤشرات الحيوية في الدم وعلوم التغذية، مدعومًا بتقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة لتقديم حلول تحسين صحية فائقة التخصيص على نطاق واسع.

ويرتكز جوهر هذا التعاون على نظام 10X الدقيق، وهو منصة لعلوم الحياة حائزة على براءة اختراع تم تطويرها على مدى أكثر من عقد من قبل أبرز علماء التكنولوجيا الحيوية وعلوم البيانات. وبالاعتماد على خوارزميات ذكاء اصطناعي خاصة، يحلّل النظام ما يصل إلى 20 مليون متغيّر جيني بدقة تبلغ 99.97%، حيث يدمج بين بيانات الحمض النووي وكيمياء الدم وعوامل نمط الحياة لرسم البصمة البيولوجية الفريدة لكل شخص، وتقديم تقارير صحية رقمية آمنة تتألف من أكثر من 400 صفحة، تتضمن رؤى قابلة للتطبيق حول امتصاص المغذيات، وكفاءة التمثيل الغذائي، والالتهابات، ووظائف المناعة، وصحة القلب والأوعية الدموية، ومسارات إطالة العمر.

وبالاعتماد على هذه الرؤى، تترجم منصّة 10XREVIV البيانات المعقدة إلى تدخلات علاجية قائمة على الأدلة السريرية وفق منهجيات دقيقة، تشمل:

المكمّلات الدقيقة من 10X - تركيبات من الحبيبات الصغيرة تضم ما يصل إلى 22 عنصرًا غذائيًا دقيقًا مصممة بما يتوافق مع التركيب الجيني للفرد وقابلية الامتصاص الحيوي .

- تركيبات من الحبيبات الصغيرة تضم ما يصل إلى 22 عنصرًا غذائيًا دقيقًا مصممة بما يتوافق مع التركيب الجيني للفرد وقابلية الامتصاص الحيوي حلول إدارة الوزن الدقيقة من 10X - برامج مخصصة لتنظيم الكربوهيدرات والدهون وفق الملف الجيني والتمثيل الغذائي لكل شخص .

- برامج مخصصة لتنظيم الكربوهيدرات والدهون وفق الملف الجيني والتمثيل الغذائي لكل شخص العلاج الوريدي الدقيق – بروتوكولات علاج وريدي حاصلة على براءة اختراع عالمية، تستند إلى البيانات الجينية لتقديم جرعات دقيقة من المغذيات الدقيقة ، يتم إعطاؤها حصريًا عبر منشآت طبية معتمدة ومرخّصة ..

وإلى جانب إطلاق نظام التغذية الدقيقة، ستشهد الشراكة أيضًا افتتاح عيادة رئيسية للصحة الدقيقة والحياة المديدة في المنطقة، وتنفيذ تجربة سريرية محكمة لدراسة تأثير العلاج الوريدي بالتغذية على مرضى السكري من النوع الثاني، إضافة إلى إطلاق برنامج تدريبي للتغذية الدقيقة ، لتمكين الأطباء من تفسير البيانات الجينية وتطبيقها في الممارسات السريرية بهدف تحسين نتائج المرضى.

وقال البراء الخاني، الرئيس التنفيذي للعمليات في منصة الحلول الصحية المتكاملة لدى M42: "نحن ملتزمون بإعادة تعريف أساليب تقديم الرعاية الصحية من خلال دمج الذكاء الاصطناعي والبيانات وعلوم الحياة لإطلاق الإمكانات البشرية. وتمثل شراكتنا مع "10X هيلث" و"ريڤيڤ جلوبال" خطوة محورية نحو تقديم رعاية صحية دقيقة وتنبؤية ووقائية،؛ إذ تسهم الرؤى المستخلصة من الجينات والمؤشرات الحيوية في تحديد أفضل سبل التغذية واستعادة التوازن وتعزيز أداء الجسد البشري."

ومن جانبه، قال براندون دوسون، الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "10X هيلث" : "تُتيح لنا الشراكة مع M42 وريڤيڤ جلوبال توسيع نطاق تطبيق نظامنا الفريد في التغذية الدقيقة في واحدة من أكثر المنظومات الصحية تقدمًا واستشرافًا للمستقبل في العالم. معًا، نُنشئ معيارًا عالميًا جديدًا لتحسين القدرات البشرية، حيث تلتقي العلوم بالتكنولوجيا والتطبيقات السريرية في منظومة واحدة."

ومن جانبها قالت سارة لوماس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ريڤيڤ جلوبال": "تُعدّ "ريڤيڤ جلوبال" في طليعة الابتكار في مجال العلاجات الوريدية والعافية العالمية. وتساهم هذه الشراكة مع "10X هيلث" وM42 في تعزيز رؤيتنا من خلال الجمع بين التحليل الجيني المتقدم، وبرامج التغذية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتطبيقات السريرية عالمية المستوى. ونحن متحمسون لجلب هذه الحلول المتطورة إلى منطقة الشرق الأوسط والمساهمة في صياغة مستقبل الصحة الدقيقة والحياة المديدة."

وجدير بالذكر أن هذه الشراكة تُوحد بين الخبرات السريرية العالمية لشركة "ريڤيڤ جلوبال" التي نفّذت أكثر من 2.5 مليون علاج وريدي بأمان حول العالم، وبين المنصة الحيوية لشركة "10X هيلث" ضمن منظومة الطبّ الدقيق المدعوم بالذكاء الاصطناعي في M42. وسيتم إطلاق مشروع 10X REVIV أولاً في أبوظبي بدعم من M42، ليُرسّخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لريادة الابتكار في مجال الصحة الدقيقة.

وتُعدّ أنظمة 10X للتغذية الدقيقة المدعومة من M42 معيارًا عالميًا جديدًا في مجالي تحسين الأداء البشري والحياة المديدة.

نبذة عن مجموعة M42

M42 شركة عالمية رائدة في مجال الصحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وعلم الجينوم، تهدف إلى دفع عجلة الابتكار في قطاع الصحة لخدمة الإنسان والبشرية. يقع مقرّ M42 الرئيسي في أبوظبي، وتجمع الشركة بين مرافقها المتخصصة والمتطوّرة وحلولها الصحية المتكاملة مثل علم الجينوم وتخزين العينات الحيوية، وتوظف أحدث التقنيات لتقديم رعاية صحية دقيقة ووقائية وتنبؤية، بما يُحدث تحوّلاً جوهرياً في النماذج التقليدية للرعاية الصحية ويؤثر بشكل إيجابي في حياة الناس حول العالم.

تأسست M42 في عام 2022 بعد اندماج G42 للرعاية الصحية ومبادلة للرعاية الصحية، وتضم أكثر من 480 مرفقاً طبياً في 26 دولة، ويعمل ضمن شبكتها أكثر من 20 ألف موظف. وتشمل منشآت الرعاية الصحية التابعة لـ M42 كلًا من: "كليفلاند كلينك أبوظبي"، و"دانة الإمارات"، و"دياڤيرم"، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، ومستشفى الشيخ سلطان بن زايد، ومستشفى مورفيلدز للعيون أبوظبي. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://m42.ae/

نبذة عن "10X هيلث" (10X Health)

تركز شركة"10X هيلث" الأمريكية المتخصصة في التقنيات الحيوية والعافية، على توظيف علوم الجينات والذكاء الاصطناعي لتعزيز الأداء البشري وتحسين الصحة وطول العمر. ويجمع نظام 10X الدقيق بين البيانات الجينية والبيوكيميائية والسريرية لتقديم حلول تغذية وعلاجات شخصية مخصّصة وفق احتياجات كل فرد. www.10xhealthsystem.com

حول ‎"ريڤيڤ جلوبال"‎ (REVIV Global)

تُعدّ "ريڤيڤ جلوبال" شركة رائدة في مجال علوم الحياة والعافية مقرها المملكة المتحدة، وهي متخصصة في العلاجات الوريدية المطوّرة سريريًا، والاختبارات الجينية، والتغذية الدقيقة. تشمل عمليات الشركة أكثر من 40 دولة حول العالم، وقد نفّذت أكثر من 3 ملايين علاج وريدي عالميًا، لتُرسّخ مكانتها كمعيار رائد في مجال العافية الشخصية الآمنة والفعّالة www.REVIVme.com

