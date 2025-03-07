العملاء يمكنهم شراء العملات المشفرة والاحتفاظ بها وبيعها على تطبيق Liv X

"زوديا كاستودي" ستتولى حفظ الأصول الرقمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: عززت منصة الخدمات المصرفية لِف، أول وأكبر بنك رقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة من بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، مكانته الرائدة في الابتكار والتميز من خلال إطلاق عرض العملات المشفرة ضمن تطبيقه على الهاتف المتحرك "Liv X"، وذلك بالتعاون مع "أكوا ناو" "Aquanow"، مزود خدمة الأصول الافتراضية العالمي المرخصة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA).

ويحرص لِف على إطلاق منتجات مبتكرة لعملائه. وسيوفر عرض العملات المشفرة الجديد للمستخدمين تجربة بديهية ومباشرة وفعالة في الاستخدام من خلال بنية تحتية للعملات المشفرة تديرها "أكوا ناو" وخدمات الحفظ التي من "زوديا كاستودي". وسيتاح للعملاء شراء وبيع وتداول العملات المشفرة داخل تطبيق "Liv X"، فضلاً عن إدارة شؤونهم المالية اليومية أيضاً. بالإضافة إلى ذلك، يتبع لِف بروتوكولات أمان قوية لتمكين المعاملات الآمنة، بما يوفر مزيداً من الطمأنينة للعملاء.

وتشهد دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً سريعاً في نشاط العملات المشفرة، مدفوعاً بتوازن في اللوائح واهتمام على مستوى المؤسسات والمستهلكين. وتشير دراسة أجرتها مجموعة إنترناشيونال فاينانشيال جروب المحدودة إلى أن سكان الإمارات العربية المتحدة كانوا يستثمرون بشكل متزايد في العملات المشفرة لتوليد عوائد مقاومة للتضخم. ووجد التقرير أن واحداً من كل عشرة مقيمين في الدولة أبدى رغبة في الاستثمار في العملات الرقمية، فيما أظهر الإماراتيون المزيد من الاهتمام. وأشارت تقديرات تقرير شركة "تشيناليسيس" إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تلقت أكثر من 30 مليار دولار أمريكي من العملات المشفرة في الفترة بين يوليو 2023 ويونيو 2024، ما يصنف الدولة بين أفضل 40 دولة على مستوى العالم في هذا الصدد، ويجعلها ثالث أكبر اقتصاد للعملات المشفرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبدوره، قال فيل شام، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا ناو": "يسعدنا أن نتعاون مع مؤسسة مالية عريقة مثل بنك الإمارات دبي الوطني، ونحن سعداء لتقديم حلولنا المنتشرة عالمياً في مجال العملات المشفرة للجمهور في المنطقة. وتعد شراكتنا دليلاً على ظهور دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للعملات المشفرة، وهي مثال رائد على كيفية تعاون البنوك وشركات التكنولوجيا المالية لتطوير عروض منتجات متطورة وآمنة وسلسة تعود بالنفع والفائدة على الأفراد من عملاء الخدمات المصرفية. وستلعب المؤسسات القائمة مثل بنك الإمارات دبي الوطني دوراً محورياً في قيادة الموجة التالية من تبني الأصول الرقمية وتفخر ’أكوا ناو‘ بأنها المزود الرائد للعملات المشفرة الذي تختاره المؤسسات المالية هنا في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى مستوى العالم."

ويقدم لِف العديد من المنتجات الأولى من نوعها في المنطقة بين البنوك الرقمية، بما في ذلك الوديعة المقدمة، Money Ahead Deposit، التي تدفع الفائدة مقدماً، و"حسابات الأهداف" "Goal Accounts" ذات القواعد المحددة مسبقاً التي تعمل على أتمتة المدخرات، وحسابات الاستثمار الذهبية الرقمية، وبطاقات "كاشباك" التي تم إطلاقها مؤخراً وتقدم مكافآت بقيمة 1500 درهم شهرياً، وكلها تمثل بعض الإضافات المهمة إلى محفظة منتجات لِف بما يرسخ مكانته في صدارة السوق.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 مليون عميل نشط. وكما في 31 ديسمبر 2024 بلغ مجموع أصوله 997 مليار درهم (يعادل تقريباً 271 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 848 فرعاً إضافة إلى 4,601 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.87 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

حول "Aquanow"

تعدّ "Aquanow" منصّة رائدة في سوق الأصول الرقمية المؤسسية، حيث تدعم البنوك سريعة النمو، والبنوك الرقمية، وشركات الوساطة، وشركات الدفع. تدير الشركة بنية تحتية تكنولوجية وتُشرف على معاملات الوساطة والدفع بالعملات الرقمية، التي تقدّر قيمتها بمليارات الدولارات شهريًا. تأسست "Aquanow" في عام 2018، ويعمل بها أكثر من 125 عضو عبر مكاتبها حول العالم. في عام 2024، وللعام الثاني على التوالي، تم تكريم "Aquanow" ضمن قائمة "Deloitte Technology Fast 500"، محقّقةً معدّل نمو في الإيرادات بنسبة 3,022% على مدار أربع سنوات.

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