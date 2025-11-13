الكويت: في خطوة تعكس التزامها المتواصل بدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت، أعلنت شركة KIB مركز مبادر – حاضنة ومسرّعة الأعمال التابعة لبنك الكويت الدولي (KIB) - عن توقيع مذكرة تفاهم وتعاون استراتيجي مع الشركة الكويتية الآسيوية للاستيراد والتصدير، بهدف تعزيز التعاون في مجال تمكين المبادرين وتسهيل عمليات الاستيراد من الصين.

وتأتي هذه الشراكة لتقديم حلول عملية ومتكاملة تساعد المبادرين على تجاوز التحديات المرتبطة بعمليات الاستيراد، من خلال توفير الدعم الفني والاستشاري في جميع المراحل، بدءاً من اختيار المنتج والمورد المناسب، وصولاً إلى استلام البضائع داخل الكويت، بما يضمن جودة المنتجات وسلاسة الإجراءات.

وفي هذا السياق، قال رئيس شركة KIB مركز مبادر، السيد/ محمد الهويدي: "نحرص فيKIB مركز مبادر على بناء شراكات نوعية مع مؤسسات تمتلك خبرات تخصّصية، لما لذلك من أثر مباشر في تمكين المبادرين وتعزيز نجاح مشاريعهم. تمثّل هذه المذكرة خطوة محورية نحو تخفيف التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عند التعامل مع الموردين في الخارج، من خلال توفير التوجيه المهني والاستشارات التي تضمن استيراداً آمناً وكفاءة أعلى في العمليات التجارية".

ومن جانبه، أعرب المدير العام للشركة الكويتية الآسيوية للاستيراد والتصدير، السيد/ ناصر قمبر، عن اعتزازه بهذا التعاون قائلاً: "بخبرة تمتد لأكثر من 14 عاماً في التعامل مع المصانع الصينية، نعمل على تسخير خبراتنا لخدمة رواد الأعمال الكويتيين، من خلال تقديم خدمات استيراد متكاملة تساهم في تطوير مشاريعهم ودفع عجلة نموهم أعمالهم".

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم ضمن جهود شركة KIB مركز مبادر المستمرة لتوسيع مظلّة خدماتها وتطوير منظومة ريادة الأعمال في الكويت، عبر بناء جسور تعاون مع مؤسسات محلية ودولية تساهم في دعم مسيرة المبادرين وتمكينهم من تحقيق تطلعاتهم التجارية.

نبذة عن KIB

بنك الكويت الدولي (KIB) هو بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومقره دولة الكويت. تأسس KIB عام 1973 حيث عُرف في البداية باسم البنك العقاري الكويتي، ومن ثم تحوّل إلى بنك إسلامي عام 2007. وفي العام 2018، بدأ KIB فصلاً جديداً من مسيرته الحافلة بالتطوّر والتغيير من خلال استراتيجيته الجديدة التي تركز على تقديم تجربة ذات مستوى أعلى للعملاء تحت شعار "بنك للحياة".

ومن خلال شبكة فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الكويت، يقدّم KIB مجموعة متنوعة وشاملة من المنتجات والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى الحلول الرقمية المبتكرة التي تتماشى مع أفضل المعايير الدولية. وانسجاماً مع رسالته الوطنية، يقدم KIB برنامجاً رائداً في مجال المسؤولية الاجتماعية يهدف إلى التأثير الإيجابي على المجتمع وأفراده من خلال عدد كبير من المبادرات والنشاطات الهادفة.

واليوم، يسير KIB بخطوات ثابتة في مرحلة التنفيذ المتقدمة لأهدافه الاستراتيجية، حيث رسخ دوره كأحد اللاعبين الرئيسيين في القطاع المصرفي الكويتي، كما حافظ على وضعه المالي القوي ونتائجه المتميزة باستمرار، مما أهلّه للاعتراف به دولياً نظراً لتصنيفه الائتماني القوي ومتانة مركزه المالي.

