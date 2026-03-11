المنامة، مملكة البحرين : أعلن بيت التمويل الكويتي - البحرين عن حصوله على شهادة الأيزو (ISO 22301:2019) في مجال إدارة استمرارية الأعمال (BCMS)، وذلك عقب اجتيازه بنجاح عملية تدقيق شاملة ومستقلة أجرتها (Bureau Veritas)، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الاختبار والتفتيش ومنح شهادات الأيزو، في خطوة تعكس التزام البنك الراسخ بتعزيز مرونته التشغيلية وضمان استدامة عملياته وفق أفضل الممارسات الدولية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار النهج المؤسسي الذي يتبناه بيت التمويل الكويتي - البحرين في إدارة المخاطر وتعزيز منظومة الحوكمة والرقابة الداخلية، حيث يواصل البنك ترسيخ مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة من خلال تطوير أنظمته التشغيلية واعتماد المعايير العالمية التي تعزز قدرته على التعامل مع مُختلف السيناريوهات المحتملة وضمان استمرارية تقديم خدماته المصرفية بكفاءة وموثوقية عالية.

وتؤكد هذه الشهادة التزام بيت التمويل الكويتي - البحرين بتطبيق إطار متكامل لإدارة استمرارية الأعمال يهدف إلى تحديد المخاطر المحتملة، وتقييم آثارها التشغيلية، ووضع خطط فعالة للاستجابة، بما يضمن استمرارية الخدمات دون انقطاع ويحافظ على مصالح العملاء ويعزز ثقة الشركاء والمستثمرين، كما يعكس هذا الاعتماد تركيز البنك الاستراتيجي على تعزيز الجاهزية المؤسسية وترسيخ ثقافة الاستعداد الاستباقي في مختلف إداراته.

وبهذه المناسبة، صرح د. شادي زهران، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي - البحرين، قائلاً: "يمثل حصول بيت التمويل الكويتي - البحرين على هذه الشهادة الدولية تأكيداً على التزامنا المستمر بتعزيز مرونتنا التشغيلية وتطوير قدراتنا في مجالات الأمن المؤسسي وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، ويعكس هذا الإنجاز حرصنا على تطبيق أعلى المعايير الدولية بما يضمن جاهزية البنك للتعامل بكفاءة مع أي تحديات محتملة".

وأضاف: "إن استمرارية الأعمال تمثل ركيزة أساسية في استراتيجيتنا المؤسسية، نظراً لارتباطها المباشر بثقة عملائنا وشركائنا واستقرار عملياتنا، ومن هذا المنطلق، نواصل الاستثمار في تطوير الأنظمة والإجراءات وتعزيز كفاءة فرق العمل بما يرسخ قدرتنا على الاستجابة الفاعلة والحفاظ على أعلى مستويات الاعتمادية التشغيلية".

واختتم تصريحه بالقول "أن هذا الاعتماد الدولي المرموق يعزز مكانة بيت التمويل الكويتي - البحرين ضمن المؤسسات المالية التي تضع المرونة المؤسسية في صميم استراتيجيتها، ويجسد التزامه المتواصل بحماية مصالح جميع العملاء والشركاء ودعم نمو مستدام قائم على أسس تشغيلية متينة".

وتُعد شهادة الأيزو (ISO 22301:2019)، معياراً دولياً موثوقاً في مجال إدارة استمرارية الأعمال، ويؤكد حصول بيت التمويل الكويتي - البحرين على هذه الشهادة انسجام عملياته مع أفضل المعايير العالمية في تعزيز الجاهزية التشغيلية وضمان استمرارية الخدمات تحت مُختلف الظروف.

