القاهرة: أعلنت Influence Group، الرائدة في مجال الاتصالات الاستراتيجية والعلاقات العامة، عن إطلاق “Influence Academy”، وذلك استكمالًا لخبرتها التي تمتد لأكثر من 20 عامًا في تدريب وتأهيل القيادات، بما يشمل وزراء، ورؤساء مجالس إدارات، ومديرين تنفيذيين في كبرى المؤسسات

وتقدم الأكاديمية نموذجًا حديثًا لتطوير القيادات قائمًا على منهج Business Coaching، يهدف إلى بناء قدرات القادة بشكل متكامل، من خلال الدمج بين المعرفة والتطبيق العملي.

ويرتكز هذا النهج على دمج مجموعة من العلوم والتقنيات المتقدمة، تشمل توظيف الذكاء الاصطناعي (AI) في التحليل والتدريب، إلى جانب علوم النفس، وفنون التمثيل، وإدارة الحوار، بما يسهم في إعداد قادة يمتلكون القدرة على التأثير، والتواصل بوعي، واتخاذ قرارات فعالة في بيئات عمل متغيرة.

ويأتي إطلاق الأكاديمية استكمالًا لمسيرة تمتد لأكثر من 20 عامًا، قدمت خلالها Influence Group أكثر من 1000 برنامج تدريبي، ودربت أكثر من 2000 متدرب من قادة كبرى المؤسسات الحكومية و القطاع الخاص و المجتمع المدني في مصر والخليج، مما عزز دورها كشريك في تطوير القيادات.

وتقدم “Influence Academy” تجربة متكاملة لتأهيل القادة، تجمع بين المهارات المهنية والقدرات الشخصية، مثل التواصل المؤثر، الذكاء العاطفي، إدارة الأزمات، استخدام السوشيال ميديا، وبناء العلاقات المهنية (Networking) والسمعة الذهنية، إلى جانب برامج متخصصة في التحدث أمام الجمهور، التدريب الإعلامي، واستراتيجيات نمو الأعمال، وذلك من خلال نخبة من المدربين المعتمدين دوليًا من CPD.

وتهدف الأكاديمية إلى تمكين القادة من ممارسة القيادة بشكل أكثر شمولًا وتأثيرًا، بما يعزز قدرتهم على قيادة مؤسساتهم في بيئات سريعة التغير وتحقيق نمو مستدام.

ويمثل إطلاق الأكاديمية امتدادًا لدور Influence Group في تطوير القيادات، من خلال تقديم نموذج يجمع بين المعرفة، والتطبيق، والتأثير.

جدير بالذكر أن Influence Group تُعد واحدة من أكبر المجموعات متعددة الجنسيات في مجالات التسويق الاستراتيجي والاتصالات وخدمات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتضم تحت مظلتها 6 شركات متخصصة تقدم حلولًا متكاملة تغطي مختلف جوانب الاتصال وبناء العلامات التجارية وتطوير الأعمال. وقد تأسست في مصر عام 2007، وتمكنت من التأثير في الرأي العام ودعم نمو الشركات من خلال استراتيجيات مبتكرة وحملات متكاملة، مدعومة بشبكة قوية من الشراكات والتحالفات الإقليمية والدولية.

