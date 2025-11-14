دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت كورا العقارية، الذراع العقاري لشركة أبكورب القابضة، الشركة الأم لمجموعة أباريل الرائدة في مجال الأزياء ونمط الحياة، عن إطلاق مشروع “إل فينتو” IL VENTO، البرج المكون من 40 طابقاً والذي يضم شققاً فاخرة في مدينة دبي البحرية، الوجهة الجديدة للمعيشة على الواجهة البحرية والتي تُعد مركزاً رئيسياً للسياحة البحرية والترفيهية في دبي.

استوحي تصميم مشروع "إل فينتو"، الذي يعني اسمه باللغة الإيطالية "الرياح"، من انسيابية نسيم البحر وروح الحرية التي تميز أسلوب الحياة الساحلي. ويُجسد البرج مفهوم الأناقة الكلاسيكية والحداثة المعمارية ليمنح السكان تجربة معيشة فاخرة على الواجهة البحرية، على بُعد دقائق فقط من أبرز معالم دبي.

ويُعد "إل فينتو" عنواناً جديداً للفخامة، إذ يجمع بين جمال الهدوء الساحلي وسهولة الوصول الحضري. ويمكن للسكان الاستمتاع بنسيم البحر المنعش من الخليج العربي مع إمكانية الوصول السلس إلى المدينة خلال 15 دقيقة فقط من مطار دبي الدولي ودبي مول وأبرز وجهات المدينة الحيوية.

يضم البرج أكثر من 40 مرفقاً توفر أسلوب حياة متكامل للسكان، منها مسبح بانورامي في الطابق العلوي، ومسابح داخلية وخارجية، وقاعة ترفيه عائلية للمناسبات، ومنطقة ألعاب للأطفال، وصالة رياضية، ومنطقة لليوغا، وغيرها من المرافق التي تضمن للسكان تجربة راحة استثنائية على مدار الساعة.

ويحتوي البرج على 330 وحدة سكنية تشمل 182 شقة بغرفة نوم واحدة، و93 شقة بغرفتي نوم، و51 شقة بثلاث غرف نوم، و4 شقق بنتهاوس فاخرة تضم ثلاث غرف نوم ومسابح خاصة ومرافق حصرية. ويضم البرج ثلاثة طوابق سفلية وطابق أرضي فيه بهو راقي بطابع الفنادق الفاخرة لاستقبال السكان والزوار، إلى جانب خمسة طوابق مخصصة لمواقف السيارات، و40 طابقاً سكنياً توفر بيئة راقية تجمع بين الراحة والخصوصية.

من المتوقع أن يسهم موقع البرج المتميز ومرافقه الفاخرة في تحقيق عائد استثماري مرتفع للمستثمرين، حيث يُتوقع ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 6% إلى 10% في مدينة دبي الملاحية بحلول عام 2028.

قال السيد/ نيليش فيد، رئيس مجلس إدارة أبكورب القابضة، ومالك مجموعة أباريل، ورئيس مجلس إدارة كورا العقارية: "تركز رؤيتنا في كورا العقارية على ابتكار مساحات سكنية ترتقي بتجربة الحياة اليومية، حيث تمزج بين الفن والهندسة والطموح. ويجسد مشروع "إل فينتو"، المستوحى من روح الرياح وهدوء البحر، مفهوم الحياة الراقية حيث صممت كل التفاصيل من أجل تعزيز الشعور بالراحة والتواصل والجمال".

وأضاف السيد/ نيليش فيد: "تنطلق كورا العقارية من الأسس القوية التي وضعتها أبكورب القابضة في الابتكار والثقة، ونهدف لتقديم مشاريع تطويرية تسهم في إثراء حياة الناس ودعم المجتمعات والمساهمة في تحقيق رؤية دبي كواحدة من أكثر المدن العالمية جاذبية للعيش والاستثمار والنمو".

وتستهدف كورا العقارية تلبية وتلبية الطلب المتزايد على المشاريع السكنية والتجارية مرتفعة الجودة حيث تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها ضمن أكثر المناطق جاذبية في العالم للاستثمار العقاري.

يطل مشروع "إل فينتو" على الخليج العربي، حيث تمتاز الوحدات بإطلالات بانورامية على البحر والمعالم المعمارية البارزة في دبي. وتضفي الواجهات الزجاجية الممتدة من الأرض إلى السقف والمساحات المفتوحة شعوراً بالاتساع والانسجام بين الداخل والخارج. كما تتيح البيئة المحيطة فرصاً فريدة للاستمتاع بمرسى اليخوت والممشى البحري والوصول إلى أفضل وجهات الترفيه والتسوق والأعمال في دبي.

ويقدم “إل فينتو” خطة سداد مرنة للغاية، حيث يدفع المشترون 40% من سعر الوحدة خلال فترة الإنشاء و60% عند التسليم، مع إمكانية الاستفادة من التمويل العقاري.

وتطرح مشاريع كورا العقارية، التي تستند إلى خبرة مجموعة أباريل في التصميم وتجربة العملاء، رؤية جديدة لمفهوم السكن العصري القائم على الفخامة والاستدامة والجودة العالية.

نبذة عن كورا العقارية:

تكرس شركة كورا العقارية (KORA Properties) جهودها لتقديم قيمة استثنائية وتلبية الطلب المتزايد على المشاريع السكنية والتجارية مرتفعة الجودة. وتعد كورا العقارية جزءاً من مجموعة أبكورب القابضة (AppCorp Holding) العالمية تعمل في 14 دولة عبر أربع قارات. وتضم المجموعة عدداً من الشركات البارزة، من بينها مجموعة أباريل (Apparel Group)، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الأزياء ونمط الحياة، وتدير أكثر من 2,500 متجر تمثل من خلالها نخبة من العلامات التجارية العالمية المرموقة، وتمثل أكثر من 85 علامة تجارية عالمية مرموقة. وقد رسخت مجموعة أباريل مكانتها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك البحرين والسعودية، والكويت، وقطر، وسلطنة عمان، إلى جانب توسعها الاستراتيجي في الهند، وجنوب شرق آسيا، وجنوب إفريقيا، ومصر.

وتوفر المجموعة تجربة تسوق متعددة القنوات وتمثل علامات عالمية مثل مثل تومي هيلفيغر، وكالفين كلين، وسكتشرز، وألدو، وتشارلز آند كيث، وتيم هورتنز، تضم مجموعة أباريل فريق عمل متنوع يضم أكثر من 27,000 موظف، تحت قيادة مؤسسي المجموعة، السيدة سيما جانواني فيد، والسيد نيليش فيد.

