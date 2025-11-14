الدوحة، قطر: أعلنت شركة جي دبليو سي (GWC) (شركة مساهمة عامة قطرية) الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد في المنطقة، بالشراكة مع شركة كيو سي+ (QC+)، المجموعة الاستراتيجية القطرية التي تطوّر مسارات جديدة للقيمة في مجالات الضيافة والتجزئة والسياحة والاقتصاد الثقافي، عن خططهما لتطوير أكبر مركز لوجستي في منطقة الخليج العربي لتخزين الأعمال الفنية وفق أعلى المعايير العالمية. وسيُقام المركز في منطقة حرة مخصصة في الدوحة، تلبية للطلب الإقليمي المتزايد على خدمات التخزين واللوجستيات الفنية، وبما يدعم رؤية قطر الوطنية 2030 في تعزيز الأنشطة الاقتصادية عالية القيمة ضمن الصناعات الإبداعية والثقافية.

وعن ذلك صرّح ماثيو كيرنز، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة جي دبليو سي (GWC): "يأتي هذا المشروع ثمرةً لخبرة تمتد لأكثر من 15 عاماً في مجال لوجستيات الأعمال الفنية، حيث اعتُمدت «جي دبليو سي» كأول شركة في الشرق الأوسط من الاتحاد الدولي لشركات نقل المعارض والأعمال الفنية (ICEFAT). وبفضل ثقة عملائنا في خدماتنا المتخصصة، نمضي اليوم لتوسيع نطاق هذه الخدمات من خلال هذا المشروع الرائد. ويتّسق هذا التعاون مع رؤية قطر للتنويع الثقافي والاقتصادي، ويُعدّ خطوة استراتيجية لتطوير بنية تحتية متكاملة للأعمال الفنية تسهم في دعم وازدهار الاقتصاد الإبداعي في المنطقة".

من جانبها، قالت كيرستين ميرنز، الرئيس التنفيذي لشركة كيو سي+ (QC+): «لم يعد السوق الفني في الخليج العربي سوقاً ناشئًا، بل أصبح لاعباً عالمياً كما رأينا مع الإعلان عن معرض آرت بازل قطر. ولهذا ستوظف هذه الشراكة بين كيو سي+ وجي دبليو سي الخبرات المشتركة لتقديم حلول مبتكرة ورائدة في مجال لوجستيات الأعمال الفنية. بما يعزّز من مكانة دولة قطر كمركز عالمي للثقافة والإبداع، وكمنظومة تجارية تدعم كلا المجالين.»

يذكر أن المركز المقرر إنشاؤه في الدوحة سيقدم خدمات حفظ وصون للأعمال الفنية والأصول الثقافية بمعايير المتاحف العالمية، مع تخزين آمن ورعاية احترافية، مدعوماً بمختبر متخصص للحفظ والترميم، ومساحات تخزين خاصة ومشتركة، وغرف عرض، ومناطق جمركية مخصصة لعمليات نقل الأعمال الفنية. كما سيضم مناطق تعليمية وتعاونية تهدف إلى تطوير الخبرات المحلية في مجالي حفظ وإدارة الأعمال الفنية. وبالطبع فإن للموقع الجغرافي للمركز الجديد ميزة إضافية تكمن في قربه من مطار حمد الدولي، الذي يعتبر أحد أكبر المطارات في المنطقة ومركزاً عالمياً رئيساً للنقل الجوي للركاب والبضائع. الأمر الذي سيسهل عمليات النقل الفني الدولي.

يجسّد المشروع الدور القيادي لدولة قطر في بناء منظومة متكاملة لاستضافة الأحداث الثقافية الكبرى، مثل معرض آرت بازل قطر المقرر عقده في فبراير 2026، مسهماً في تعزيز ارتباط الاقتصاد الإبداعي القطري بالعالم.

عن شركة كيو سي +

شريك استراتيجي لشركة قطر للاستثمارات الرياضية (QSI) ومعرض آرت بازل العالمي، في تقديم النسخة الأولى لمعرض آرت بازل قطر. يشمل ملف مشاريعها الفنية علامات وخدمات تجارية داخلية مثل (Cass Art Qatar) والطاهية القطرية الشهيرة نوف المري. وتتوزع مبادراتها في «قطر تبدع» ومطاعم حائزة على نجوم ميشلان، واستشارات في الفن والتصميم، وتطوير أراضٍ ثقافية، وفعاليات تجريبية تفاعلية، وتطوير منتجات، ومتاجر لفنون التجزئة.

عن شركة جي دبليو سي (GWC):

تُعدّ شركة الخليج للمخازن رائدة في قطر في مجال الخدمات اللوجستية وحلول سلاسل الإمداد، كما تُعتبر جهة موثوقة في هذا القطاع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. منذ تأسيسها عام 2004، رسّخت GWC مكانتها عبر التميّز التشغيلي، والابتكار، والاستدامة، والموثوقية. وبفضل استثماراتها الكبيرة في الخبرات التشغيلية والبنية التحتية من الفئة الأولى، نجحت GWC لخدمات الأعمال الفنية في تنفيذ مئات المشاريع الكبرى خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، محققةً باستمرار معايير تتجاوز متطلبات شركات التأمين على الفنون والجهات الحكومية المعنية حول العالم. ومن الجدير بالذكر أن GWC كانت المزوّد الرسمي للخدمات اللوجستية في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، حيث أثبتت قدراتها العالمية على أرفع المستويات الدولية.

عن السوق العالمية للفنون

قدّرت قيمة السوق العالمية للفنون بنحو 57.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وفقًا لتقرير آرت بازل ويو بي إس لعام 2025 (Art Basel & UBS Global Art Market Report 2025). وتبلغ القيمة السوقية لقطاع الخدمات اللوجستية والتخزين المتخصص بالفنون الجميلة ما بين3.4 و3.6 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن ترتفع لتصل إلى 4.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.

