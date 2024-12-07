شراكة إستراتيجية تُعزّز مكانة أبوظبي كأسرع منظومة للشركات الناشئة نموّاً في المنطقة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن إبرام شراكة إستراتيجية مع "Google" تهدف إلى تسريع نموّ الشركات الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر إطلاق برنامج الشركات الناشئة Google for Startups من "Google"، في العاصمة الإماراتية، لإتاحة فرص فريدة أمام الشركات الناشئة في Hub71 تساعدها على مواصلة رحلة نموّها الواعدة، انطلاقاً من أبوظبي. وسيساهم هذا التعاون بين "Google" وبين منظومة Hub71 في ترسيخ مكانة أبوظبي المتميزة كمركز عالمي رائد للتكنولوجيا، مما يُعزّز فرص الابتكار والنموّ أمام الشركات الناشئة في دولة الإمارات وخارجها.

وخلال مراسم توقيع خاصة أقيمت بحضور ممثلين عن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وشركة مبادلة للاستثمار، وشركة "Google" وHub71، تمّ الإعلان هذا التعاون الإستراتيجي، ستطلق "Google" في عام 2025 برنامج تسريع مخصّص تختار بواسطته 25 شركة ناشئة واعدة في منظومة Hub71 للانضمام إلى برنامج مدته 3 أشهر يركز على إستراتيجيات النموّ القابلة للتطوير، وعلى تحسين نماذج الأعمال. وستتأهل جميع الشركات الناشئة في مجتمع Hub71 لاكتساب أرصدة كبيرة من Google Cloud، حيث ستحصل الشركات الناشئة الأفضل أداءً على أرصدة سحابية بقيمة تصل إلى 300 ألف دولار، وهو أعلى مستوى متاح للأرصدة على مستوى العالم.

وبالإضافة إلى ذلك، ستُقدّم "Google" كتيبات مخصّصة لدعم المشاريع داخل مجتمع Hub71 في مراحلها المبكرة. كما ستستفيد الشركات الناشئة في Hub71 من شبكة الموجّهين في "Google"، والذين سيعملون على تسهيل تواصل تلك الشركات مع قادة وخبراء القطاع على مستوى العالم. كما ستقوم "Google" بتقديم الشركات الناشئة في منظومة Hub71 إلى أقسام الاستثمار المعنية بقطاعات هذه الشركات، وإلى الشركة الأم "ألفابت" Alphabet، بما يساعدها على اغتنام الفرص المتاحة لإجراء محادثات تمويل تركز على الابتكار والتحوّل التكنولوجي.

وبهذه المناسبة، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة Hub71: "تُعزّز شراكتنا مع "Google" التزام أبوظبي بتحقيق الريادة في مجال التكنولوجيا العالمية. وبالاستفادة من خبرات شركات التكنولوجيا العملاقة، نساهم بتسريع التحوّل الاقتصادي، إلى جانب تمكين روّاد الأعمال والشركات الناشئة بالأدوات والفرص اللازمة للنجاح ضمن المنظومة العالمية للاقتصاد الرقمي التنافسي. كما يعكس هذا التعاون حرصنا على مواصلة جهودنا الهادفة إلى ترسيخ منظومة مستقبلية ديناميكية تساهم في تحفيز النموّ المستدام، وتعزيز ريادة أبوظبي في طليعة التقدّم التكنولوجي على المستوى العالمي".

ومن جانبه، قال أنتوني نقاش، المدير العام التنفيذي لشركة Google في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تعكس هذه الشراكة مع Hub71 في تقديم برنامج مسرّع "جوجل للشركات الناشئة" إلى أبوظبي التزامنا بتمكين الشركات الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة من النموّ والموارد والوصول إلى شبكة عالمية من خبراء "جوجل". وسنساعدهم أيضًا للمساهمة في المشهد التجاري الرقمي المتنامي في دولة الإمارات والمنطقة".

وصرّح الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في شركة مبادلة للاستثمار، قائلاً: "في ظلّ التحولات التي تشهدها التقنيات المتطورة في وقتنا الحاضر، يساهم استقطاب "جوجل" إلى منظومة Hub71 في تسليط الضوء على تأثير جهودنا المتواصلة لإنشاء منظومة تمكن الشركات الناشئة من الازدهار. وستكون هذه المشاريع عمالقة للتكنولوجيا في المستقبل، ورائدة في ترسيخ مكانة أبوظبي كمساهم كبير في التطور السريع للتكنولوجيا العالمية".

ومن جانبه، قال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ Hub71: " تمثل شراكتنا مع جوجل في جلب برنامج Google for Startups الرائد إلى أبوظبي إنجازاً بارزاً يؤكد التزامنا في Hub71 بتعزيز مكانتها العالمية في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال".

وفي إطار هذه الشراكة، ستعمل "Google" على تسهيل الاجتماعات المخصّصة لتبادل الابتكارات مع Hub71 حول موضوعات هامة؛ مثل تقنيات الويب3 والاستدامة والذكاء الاصطناعي. وتهدف Hub71 و"Google" من خلال إنشاء منتديات لتبادل المعرفة وصياغة الأفكار إلى تلبية احتياجات الأسواق الناشئة، وتشجيع ممارسات النموّ المستدام. وسيقدم هذا التعاون لمؤسسي الأعمال برنامجاً متميزاً يتيح لهم الوصول إلى الموارد والخبرات عبر منظومة التكنولوجيا العالمية الرائدة في أبوظبي.

نبذة حول Hub71:

Hub71 منظومة تكنولوجية عالمية في أبوظبي تتيح للمؤسسين بناء شركات تكنولوجيا محلية ناجحة في أي قطاع من خلال تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية والمنظومة الرأسمالية وإلى شبكة عالمية من الشركاء ومجتمع حيوي زاخر بالمواهب عالية المهارة تحكمه تنظيمات تطلّعية.

تعمل Hub71 بدعم من حكومة أبوظبي وشركة مبادلة للاستثمار على تنمية مجتمع شركات التكنولوجيا الناشئة والمستثمرين وشركائها الحكوميين والمؤسسيين لضمان توفّر الاستثمار والأنشطة التجارية والحوافز من القطاعين العام والخاص. ويمكن للمؤسسين من خلال البنية التحتية لريادة الأعمال في Hub71 وبرامج القيمة المضافة وخدمات التمكين وحزم الدعم بناء تكنولوجيات معتمدة على نطاق واسع لها تأثير ملحوظ. وتسعى Hub71 إلى إثراء أبوظبي بالتكنولوجيات وطرق التفكير المبتكرة، وإيجاد سبل جديدة لبناء شركات تكنولوجيا ناجحة على مستوى العالم والحفاظ على التنمية الاقتصادية في الدولة.

بذة عن شركة Google Inc.‎

تتمثل مهمة Google في تنظيم معلومات العالم وتوفيرها للجميع وتحقيق الفائدة المرجوة منها على أكمل وجه. ومن خلال منتجات ومنصات مثل البحث والخرائط والبريد الإلكتروني Gmail وAndroid وGoogle Play وChrome وYouTube، تلعب Google دوراً محورياً في الحياة اليومية لمليارات الأشخاص، وقد أصبحت واحدة من أشهر الشركات على مستوى العالم. وGoogle هي شركة تابعة لشركة Alphabet Inc. للمزيد عن Google في الشرق الأوسط يرجى زيارة مدونتنا: https://arabia.googleblog.com/2018/04/posts-on-google.html

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