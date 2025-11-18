​​​​​​ الاتفاقية تشمل أيضاً محركات احتياطية وخدمات دعم فني طويلة الأجل

الطلبية تدعم أول أسطول لشركة فلاي دبي من الطائرات العريضة البدن، ما يعزز طموحات الناقلة في النمو

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "جي إي إيروسبيس"، (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE:GE) وشركة فلاي دبي، الناقلة الجوية الوطنية التي تتخذ من دبي مقراً لها، اليوم عن طلبية جديدة لشراء 60 محركاً من طراز "GEnx-1B" لتشغيل أول أسطول لشركة فلاي دبي من الطائرات عريضة البدن والمكون من 30 طائرة بوينج "787-9". وتشمل الاتفاقية، التي تم توقيعها في معرض دبي للطيران 2025، أيضاً محركات احتياطية وخدمات صيانة طويلة الأجل لدعم إطلاق عمليات الرحلات الجوية طويلة المدى للناقلة.

وتؤكد هذه الاتفاقية استراتيجية فلاي دبي للنمو واستمرار توسع شبكتها العالمية، بما يمكّن الناقلة من زيادة طاقتها الاستيعابية على الخطوط الحالية، وتلبية الطلب المتزايد من قاعدة المسافرين المتنامية. تأسست فلاي دبي في عام 2008، وقد حققت نمواً ملحوظاً، وتخدم حالياً أكثر من 135 وجهة في 57 دولة؛ وتعمل الناقلة الآن على إضافة وجهات بعيدة المدى إلى شبكتها العالمية.

ويؤكد اختيار محركات "GEnx-1B" ثقة فلاي دبي في حلول "جي إي إيروسبيس" التكنولوجية المشهود لها بالكفاءة، والتي توفر أفضل أداء ومتانة وكفاءة في استهلاك الوقود. وتم تصميم هذه الطائرات لضمان الأداء القوي والموثوقية، وهي ضرورية لتحقيق النمو المستدام للشركة في بيئات التشغيل الفريدة في المنطقة.

وبهذه المناسبة، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "نجحت فلاي دبي على مر السنين في ترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع الطيران، مدفوعةً برؤيةٍ طموحة لجعل السفر أكثر سهولةً وراحةً عبر دبي التي تمثل مركز الطيران العالمي. ويلعب أداء ومتانة محركاتنا دوراً أساسياً في نجاح عملياتنا وخططنا لتوسيع أسطولنا، لا سيما مع استعدادنا لضم طائرة بوينج 787 إلى أسطولنا خلال السنوات القادمة. نتطلع إلى شراكة طويلة وناجحة مع ’جي إي إيروسبيس‘ فيما ننطلق نحو مرحلة جديدة من النمو".

من جانبه، قال راسل ستوكس، الرئيس والمدير التنفيذي للمحركات والخدمات التجارية في شركة "جي إي إيروسبيس": "نحن نقدر مدى ثقة فلاي دبي في تكنولوجيا ’جي إي إيروسبيس‘ مع دخولها المرحلة التالية من النمو. ستوفر المحركات طراز ’GEnx‘ الموثوقية والكفاءة والمتانة لتشغيل أول أسطول لشركة فلاي دبي من الطائرات عريضة البدن، بما يدعم خططها التوسعية لسنوات قادمة".

منذ إطلاقها في عام 2011، تجاوزت ساعات تشغيل عائلة محركات "GEnx" حاجز 70 مليون ساعة طيران، وتعد أسرع محركات الدفع العالي مبيعاً لشركة "جي إي إيروسبيس" حتى الآن، حيث يبلغ عدد المحركات العاملة والمطلوبة حالياً أكثر من 3900 محرك، بما في ذلك الوحدات الاحتياطية. وتُستخدم محركات "GEnx" لتشغيل ثلثي طائرات بوينج 787 العاملة حالياً. وكما هو الحال مع جميع محركات "جي إي إيروسبيس" التجارية، فإن محركات "GEnx" معتمدة للعمل على مزيج وقود الطيران المستدام (SAF) المتوفر حالياً.

تعد "جي إي إيروسبيس" شريكاً موثوقاً لدولة الإمارات العربية المتحدة لأكثر من 40 عاماً. ودعماً لخطط الدولة الطموحة لمستقبل الطيران، تتمتع "جي إي إيروسبيس" بحضور قوي على الأرض، حيث يعمل لديها أكثر من 240 موظفاً؛ ولديها مكاتب في أبوظبي والمنطقة الحرة بمطار دبي؛ ومركز لدعم الطائرات في دبي الجنوب؛ ومرافق هندسية واختبار وصيانة وإصلاح بالشراكة مع جهات أخرى في أنحاء الدولة؛ بالإضافة إلى "مركز تكنولوجيا الشرق الأوسط" الذي يركز على تقديم حلول مناسبة للبيئة الحارة والقاسية في المنطقة. أعلنت "جي إي إيروسبيس" اليوم أيضاً عن استثمار بقيمة 50 مليون دولار لتوسيع عملياتها في دبي الجنوب ببناء منشأة جديدة في مشروع محمد بن راشد للطيران .

