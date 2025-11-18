وسعت الشركة أيضاً أسطولها من الطائرات المُدارة بإضافة طائرة تشالنجر 650.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الفطيم دي سي للطيران، الشركة الرائدة في مجال خدمات طيران رجال الأعمال، عن توسيع أسطولها من طائرات التأجير، بإضافة طائرة جديدة من طراز جلف ستريم G650. ويعكس إدراج طائرة G650 التي تعد واحدة من أكثر طائرات رجال الأعمال طويلة المدى طلباً في العالم، التزام الشركة المستمر بتزويد العملاء بطائرات عالية الأداء تجمع بين السرعة والراحة ومدى تغطية عالمي.

كما قامت شركة الفطيم دي سي للطيران بتوسيع أسطولها من الطائرات المُدارة بإضافة طائرة بومباردييه تشالنجر 650.

وتأتي خطوة الشركة في توسيع أسطولها من طائرات التأجير في وقت يشهد فيه قطاع طيران رجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط نمواً كبيراً.

وكانت دراسة حديثة لقطاع خدمات تأجير الطائرات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أفادت بأنه من المتوقع أن ينمو حجم السوق من حوالي 0.63 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى حوالي 1.04 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 10.7%. ويعود هذا التوسع القوي إلى الطلب المتزايد على رحلات التأجير طويلة المدى، وتزايد أعداد الأثرياء والمسافرين من رجال الأعمال في المنطقة، فضلاً عن تحديث وتجديد أساطيل طائرات التأجير، وتحسن مستويات الربط الجوي بين مختلف المناطق حول العالم.

وعلاوة على ذلك، شهد مركز محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب زيادة في حركة الطائرات الخاصة بنسبة 15% في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. ويعود هذا النمو إلى التدفقات الكبيرة للأفراد الأثرياء في السنوات الأخيرة، حيث أفادت دراسات هجرة الثروات بانتقال بضعة آلاف من أصحاب المليونيرات إلى دولة الإمارات في الفترة بين عامي 2024 و2025.

وفي تعليق له، قال هولجر أوستهايمر، مدير عام شركة الفطيم دي سي للطيران: "يُعدّ إضافة طائرة جلف ستريم G650 إلى أسطول طائراتنا للتأجير إنجازاً هاماً لشركة الفطيم دي سي للطيران، واستجابةً مباشرة للطلب المتزايد على رحلات الأعمال طويلة المدى في المنطقة. ونحن ندرك أن السرعة الفائقة والمدى الطويل والراحة الفائقة التي تتمتع بها طائرة G650 تتوافق تماماً مع رسالتنا في تقديم أفضل ما في مجال الطيران الخاص لعملائنا. واليوم نفخر بتوفير طائرة تلبي أعلى التوقعات من حيث المدى والموثوقية والتطور، بالتزامن مع استمرار دبي في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للمال والتجارة والترفيه".

هذا وتُعتبر طائرة جلف ستريم G650 معياراً للأداء والراحة في قطاع طيران رجال الأعمال. ومع ما تتمتع به من مدى يصل إلى 7000 ميل بحري (12,964 كم) وسرعة طيران تبلغ 0.925 ماخ، تستطيع طائرة G650 ربط دبي بأي مدينة رئيسية تقريباً حول العالم دون توقف، بما في ذلك لوس أنجلوس وبوينس آيرس وسنغافورة وأوكلاند. وتوفر مقصورة الطائرة الرحبة، وأنظمتها الإلكترونية المتطورة، وارتفاع تحليقها المنخفض نسبياً، تجربة طيران فائقة ومثالية لرجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين والأثرياء الذين يرغبون بالحصول على أعلى مستويات الأداء والراحة.

وأضاف أوستهايمر: "نلمس تطوراً متسارعاً في احتياجات السفر لعملائنا، مع تركيز متزايد على الرحلات المباشرة العابرة للقارات وخطط السفر المصممة خصيصاً. وتتيح لنا طائرة G650 توفير مدى تغطية مذهل ومستويات راحة استثنائية لعملائنا الذين يسافرون من دبي إلى وجهات عالمية دون توقف، ما يوفر لهم الوقت ويعزز الخصوصية."

جدير بالذكر أن طائرة جلف ستريم G650 الجديدة تتميز بمقصورة فسيحة تتسع بشكل مريح لما يصل إلى 15 راكباً، مع تصميمات تتضمن أسرّة مسطحة بالكامل لتوفير أقصى درجات الراحة في الرحلات الطويلة. وتشمل وسائل الراحة على متن الطائرة خدمة اتصال واي فاي عالي السرعة، واتصالات عبر الأقمار الصناعية، ما يضمن بقاء الركاب على اتصال دائم طوال رحلتهم. ويساعد الارتفاع المنخفض للتحليق، والذي يبلغ 3000 قدم فقط عند مستوى الطيران، على تقليل التعب وإرهاق السفر، ما يعزز الصحة العامة للركاب خلال الرحلات الطويلة. وتكتمل هذه التجربة الفاخرة بخيارات طعام مصممة خصيصاً وخدمة شخصية بالكامل على متن الطائرة، يديرها طاقم خدمة كبار الشخصيات المتميز من شركة الفطيم دي سي للطيران، والذي يوفر مستوى استثنائياً من الرعاية والاهتمام بأدق التفاصيل.

وفضلاً عن طائرة G650، ستوفر شركة الفطيم دي سي للطيران أيضاً خدمات الصيانة الفورية والصيانة الدورية في الحظائر، معززة بذلك قدراتها في الصيانة ومكانتها الرائدة كمزود للخدمات الكاملة لطيران رجال الأعمال.

وتنضم طائرة G650 الجديدة هذه إلى الأسطول المتنامي من طائرات التأجير لشركة الفطيم دي سي للطيران، والذي يتضمن حالياً طائرة جلوبال 7500، وجلوبال إكس آر إس، وطائرة بيلاتوس بي سي 12.

إلى ذلك، تستفيد جميع طائرات شركة الفطيم دي سي للطيران من ثقافة السلامة الصارمة التي تتبعها مجموعة دي سي أفييشن، مع سجل سلامة لا تشوبه شائبة، يتجاوز 40 ألف ساعة طيران خالية من الحوادث. وتعد الفطيم دي سي للطيران واحدة من شركتين فقط في منطقة الشرق الأوسط حاصلتين على شهادة المعيار الدولي لمناولة طائرات رجال الأعمال (IS-BAH) من المرحلة الثالثة في مجال خدمات قاعدة العمليات الثابتة، ما يؤكد التزامها بالتميز في المناولة الأرضية وعمليات الطائرات.

لمزيد من المعلومات حول خدمات تأجير طائرة G650 أو غيرها من طائرات أسطول الفطيم دي سي للطيران، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.dc-aviation.ae أو الاتصال بالشركة باستخدام البريد الإلكتروني charter@dc-aviation.ae أو الرقم: +971 4 870 1800.

هذا وتعتبر شركة الفطيم دي سي للطيران نتاج شراكة دولية بين مجموعة الفطيم التي تتخذ من دبي مقراً لها، وبين مجموعة دي سي أفييشن التي يقع مقرها في شتوتغارت.

نبذة عن شركة الفطيم دي سي للطيران:

تعتبر شركة الفطيم دي سي للطيران نتاج شراكة دولية بين شركة دي سي أفييشن جي إم بي إتش التي يقع مقرها في شتوتغارت، أكبر مشغل لطائرات رجال الأعمال في ألمانيا وإحدى كبرى الشركات الرائدة في أوروبا، وبين الفطيم ومقرها دبي، مجموعة الشركات الإماراتية ذات الملكية الخاصة. وتحقق هذه الشراكة استفادة كبيرة من القاعدة المتينة التي تتمتع بها الفطيم وحضورها المتميز في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك من الشهرة العالمية لشركة دي سي أفييشن باعتبارها مزوداً رفيع المستوى لإدارة الطائرات، وعمليات التأجير، وصيانة طائرات رجال الأعمال، وتوفير الخدمات الاستشارية.

وتعد الفطيم دي سي للطيران منشأة طيران رجال الأعمال المتكاملة الأولى والوحيدة التي تتواجد بمطار آل مكتوم الدولي الذي يقع في منطقة دبي الجنوب (المعروف أيضاً باسم دبي وورلد سنترال)، مع حظيرتين متطورتين للطائرات بمساحة 5,700 و7,500 متر مربع، مما يرفع المساحة الإجمالية لقطعة الأرض الجانبية إلى 24,000 متر مربع، ومساحة مربض الطائرات إلى 13,000 متر مربع.

كما يستطيع العملاء الاستفادة من صالة عصرية فاخرة خاصة بكبار الشخصيات تبلغ مساحتها 1,300 متر مربع، تم تصميمها وفقاً للمعايير العالمية، توفر للعملاء وسائل راحة رفيعة المستوى وخصوصية كاملة، وخدمات الاستحمام، إلى جانب قاعة اجتماعات كبيرة.

وتنشط الفطيم دي سي للطيران في قطاعات أساسية تضم: إدارة الطائرات، الصيانة، قاعدة العمليات الثابتة، وخدمات المناولة الأرضية، إلى جانب تأجير الطائرات.

وتوفر الشركة خدمات صيانة تشمل العديد من طائرات رجال الأعمال، حيث يحصل مالكو ومشغلو طائرات رجال الأعمال على قائمة متنوعة من خدمات الصيانة، بدءاً من تزويد قطع الغيار، والمشتريات والتخزين، وانتهاءً بعمليات الصيانة الضرورية لمنح شهادات صلاحية الطائرات للطيران.

ويساعد قسم إدارة الطائرات مالكي طائرات رجال الأعمال على تحسين أصولهم من الطائرات وتحقيق الحد الأقصى من كفاءتها عبر تشغيلها في بيئة تتوافق مع أعلى المعايير المعتمدة في القطاع الخاصة بسلامة الطيران وصلاحية الطائرات للطيران. ويمكن للعملاء تحقيق وفورات كبيرة في التكلفة على الضمان، وشراء الوقود وغير ذلك من خدمات الدعم ذات الصلة.

وتوفر حظيرة الطائرات التابعة للشركة والتي توجد في موقع استثنائي على مقربة من مدرج المطار، والمساحة الخارجية المخصصة لوقوف الطائرات البالغة مساحتها 7700 متر مربع، خدمات الدعم والصيانة وتشغيل طائرات رجال الأعمال والطائرات التجارية من جميع الأحجام. وإلى جانب صالة كبار الشخصيات، يوجد في المنشأة خدمات على مدار الساعة تشمل مرافق أمنية لإتمام إجراءات السفر، وفحص الأمتعة، وخدمات التفتيش الجمركي وتدقيق الجوازات، الأمر الذي يضمن للعملاء تجربة سفر سريعة وممتعة.

ويستفيد عملاء استئجار طائرات رجال الأعمال لدى شركة الفطيم دي سي للطيران، من أسطول كبير ومتنوع من الطائرات، بالإضافة إلى خدمات متاحة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع تضمن الاستجابة الفورية للطلبات.

لمزيد من المعلومات عن خدمات وعروض الفطيم دي سي للطيران، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.dc-aviation.ae أو الاتصال على الرقم +971 4 870 1800

نبذة عن الفطيم:

تعد الفطيم، التي تأسست خلال ثلاثينيات القرن العشرين، إحدى شركات الأعمال الإقليمية الخاصة الأكثر تنوعاً ومواكبة للتطور، ويقع مقرها الرئيسي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تعمل الفطيم في خمسة مجالات للعمليات هي: السيارات، والخدمات المالية، والعقارات، وتجارة التجزئة، والصحة، ويبلغ عدد موظفي الفطيم أكثر من 42,000 شخص، وتدير قطاعات أعمالها في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا من خلال ما يزيد عن 200 شركة من العلامات التجارية الرائدة عالمياً والمهيمنة في قطاعاتها.

وتمكّنت الفطيم بفضل نهجها في ريادة الأعمال وتركيزها على العملاء من مواصلة في النمو وتوسيع حضورها بما يواكب الاحتياجات المتغيرة لعملائنا في المجتمعات التي نعمل فيها.

كما تتابع الفطيم إلهام عملائها وإغناء حياتهم اليومية من خلال اعتمادها نهجاً إدارياً فعّالاً يقوم على التمسك بقيم الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.alfuttaim.com

