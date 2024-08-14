الرياض- أعلنت شركة التوريدات الوطنية للسيارات (NMS)، إحدى الشركات التابعة للمجموعة المتحدة للسيارات (UMG)، عن شراكة استراتيجية مع شركة FIXAUTO، الشبكة العالمية الرائدة لخدمات ما بعد البيع للسيارات. ويمثل هذا التعاون اعتماد شركة FIXAUTO رسميًا كوكيل معتمد لشركة التوريدات الوطنية للسيارات، مما يؤكد إلتزام الشركة بتوسيع خدماتها ورفع مستوى رضا العملاء من خلال تقديم حلول صيانة على أعلى مستوى.

ومن خلال هذه الشراكة، تهدف الشركة الوطنية للتوريدات إلى توسيع نطاق خدماتها عبر مواقع مختلفة في المملكة العربية السعودية، والاستفادة من البنية التحتية الواسعة لكل من شبكتي NMS وFIXAUTO . تعد هذه المبادرة عملاء جيتور بتقديم خدمات صيانة أسرع وأكثر كفاءة في مواقع مناسبة للعملاء.

وبهذه المناسبة أكد غراهام بورفيس، مدير عام FIXAUTOفي السعودية، على أهمية هذا التوسع قائلًا: "الشراكة الاستراتيجية بين FIXAUTO وNMS تتيح لنا تعزيز حلول الصيانة بشكل كبير في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، مما يضمن حصول عملائنا على خدمة ودعم لا مثيل لهما. ويأتي هذا التعاون في الوقت المناسب حيث تواصل NMS إظهار أداء رائع في مجال السيارات في المملكة العربية السعودية، خاصة مع توسع طرازات جيتور (X70، X70 Plus، X90 Plus، Dashing، و T2) وإطلاقها ايضا لطراز جديد هذا العام. نحن نتوقع نموًا قويًا في هذا السوق الديناميكي."

عززت FIXAUTO تواجدها في جميع أنحاء المملكة السعودية، مع التركيز على تقديم خدمات إصلاح عالية الجودة تتميز بالحرفية والكفاءة. حاليًا، تقوم FIXAUTO بتشغيل 9 مراكز للصيانة و7 ورش تصليح في جميع أنحاء المملكة على أحدث طراز ومجهزة بأحدث التقنيات ويعمل بها فنيون ماهرون، لتلبية المتطلبات المتزايدة لسوق ما بعد البيع.

وتمكن هذه الشراكة FIXAUTO من تقديم خدمات إصلاح شاملة لتلبية المتطلبات المتزايدة لخدمات ما بعد البيع.

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا