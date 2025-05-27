عمّان: وقّعت "مجموعة المطار الدولي" اتفاقية مع شركة Extime JCDecaux Airport العالمية المتخصصة في مجال الإعلانات في المطارات، في خطوة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تجربة الإعلانات في مطار الملكة علياء الدولي؛ حيث تشكّل الاتفاقية، التي وُقّعت يوم الثلاثاء الموافق 20 أيار 2025، خطوة محورية نحو تطوير البنية التحتية الإعلانية للمطار، بما يعزّز بيئة المطار وتجربة المسافرين على حدّ سواء.

تسعى شركة Extime JCDecaux Airport، العلامة التجارية المتخصصة في الإعلانات داخل المطارات والتابعة لشركة Extime Media إلى الاستفادة من خبراتها العالمية الواسعة في مجال الإعلانات المخصصة للمطارات لتوفير إمكانات عالمية المستوى تحسّن تجربة المسافرين في مطار الملكة علياء الدولي.

سيُتيح تنفيذ نظام بثّ جديد -حاصل على شهادة الأيزو 27001 ويعتمد على بنى تحتية عالية الأمان- ربط جميع الأصول الرقمية في أنحاء المطار، مما يضمن المزامنة الفورية، وتوصيل المحتوى بسلاسة، والكفاءة التشغيلية. وسيخضع النظام لمراقبة على مدار الساعة لضمان موثوقيته وإمكانية الكشف والتصدّي السريع لأيّ خلل، في تأكيد واضح على الالتزام بالجودة والامتثال للأنظمة المحلية الخاصة بالصحة والسلامة والبيئة.

وتأكيدًا على الرؤية المشتركة نحو تشغيلٍ مستدام للمطار، سيتضمّن التعاون أيضًا تطوير التركيبات الإعلانات الثابتة؛ إذ سيتم تزويد الصناديق المُضاءة المُدرجة ضمن الخطة الإعلانية الخاصة بـشركة Extime JCDecaux Airport بألواح إنارة تعمل بتقنية LED الموفّرة للطاقة، مما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء وتكاليف التشغيل.

أما على صعيد المساحات الإعلانية الخارجية للمطار، فسيتم تعزيزها بشاشات عرض عمودية كبيرة من نوع Skytouch مزوّدة أيضًا بإنارة LED؛ حيث تتميّز هذه الشاشات بالمتانة والسلامة العالية، إلى جانب الجاذبية البصرية عالية التأثير والكفاءة في استهلاك الطاقة. وبالإضافة لما سبق، ستشهد المنصات الإعلانية في أنحاء مطار الملكة علياء الدولي تحديثًا كاملًا، يشمل تركيب شاشات رقمية جديدة أكبر حجمًا وحلولًا إبداعية في المناطق ذات الكثافة المرورية العالية. وتهدف عملية التحول الرقمي هذه إلى تحسين تجربة المسافرين وزيادة عائدات الإعلانات من خلال توفير بيئة إعلانية أكثر تفاعلًا للعلامات التجارية.

وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال نيكولا دفيليير، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "نؤمن بأنّ كل عنصر من العناصر المكوّنة لتجربة المطار –البصرية والتشغيلية والعاطفية– يعكس وعد علامتنا التجارية "كأنه بيتكم". وبوصف مطار الملكة علياء الدولي نقطة الاتصال الأولى لملايين القادمين إلى الأردن، فإنّه يؤدي دورًا أساسيًا في تشكيل انطباعاتهم منذ لحظة الوصول. لذا، ومن خلال تعاوننا مع شركة Extime JCDecaux Airport، سنقدّم بيئة بصرية عالمية المستوى تمزج بين الابتكار والاستدامة وسرد القصص المؤثرة للعلامات التجارية. إنّ هذه التحسينات لا تهدف إلى تشكيل قيمة للمعلنين وحسب، بل أيضًا -وعلى درجة أكثر أهمية- إلى تعزيز تجربة المسافرين في كل محطة من رحلتهم عبر المطار، بما يجعلها أكثر دفئًا وتفاعلًا وتوافقًا مع أعلى معايير البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم".

ومن جهتها، قالت إيزابيل فورمنتين، المديرة العامة لشركة Extime JCDecaux Airport: "يسعدنا أن نبدأ هذا الفصل الجديد في الأنشطة الإعلانية في مطار الملكة علياء الدولي، وأود أن أتقدّم بجزيل الشكر لشريكنا "مجموعة المطار الدولي" على ثقتهم ودعمهم. ترتكز خطتنا على تطوير منصة إعلانية صديقة للبيئة استنادًا إلى حلول إعلامية مبتكرة وعالية الأداء للمعلنين، بهدف تعزيز التجربة الإعلانية للعلامات التجارية من جهة وتجربة المسافرين من جهة أخرى".

ستبني Extime JCDecaux Airport على الخبرات العالمية لشركة JCDecaux، التي تمتلك امتيازات إعلانية في 157 مطارًا حول العالم، من بينها مطار لوس أنجلوس الدولي، ومطار هيثرو في لندن، ومطار شارل ديغول في باريس، ومطار دبي الدولي، ومطار هونغكياو الدولي في شنغهاي، ومطار شانغي في سنغافورة، وغيرها من أبرز المطارات العالمية.

نبذة عن "مجموعة المطار الدولي":

مجموعة المطار الدولي هي الشركة الأردنية المسؤولة عن تشغيل مطار الملكة علياء الدولي، وتضم مستثمرين محليين ودوليين من ذوي الخبرات المتميزة في إدارة المطارات، هم: مجموعة مطارات باريس (51%)، ومجموعة ميريديام SAS (32%)، ومينا للاستثمار (12.25%)، ومجموعة إدجو (4.75%). عام 2007، وبعد طرح عطاء دولي مفتوح يتميز بالشفافية، منحت الحكومة الأردنية مجموعة المطار الدولي عقد امتياز "التأسيس-الإدارة-النقل" لإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي؛ البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم.

ومنذ بدء الاتفاقية، حصل مطار الملكة علياء الدولي على المركز الأول ضمن فئة "المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط"، وفقًا لاستطلاع جودة خدمات المطارات لثمانية أعوام، كما جاء من بين أعلى مطارين ضمن فئة "أفضل مطار في المنطقة: الشرق الأوسط" لأربعة أعوام متتالية، وتم اختياره "المطار الأكثر متعة في الشرق الأوسط" مرتين. وعلى الصعيد البيئي، أصبح مطار الملكة علياء الدولي الأول في منطقة الشرق الأوسط، والثاني ضمن مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في تحقيق المستوى +4 "Transition" ضمن برنامج اعتماد إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات، والذي تُمنَح شهادته من مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتسري حتّى تاريخ التجديد في عام 2025، فضلًا عن كونه أول مطار في الشرق الأوسط يُحقق المستوى الثالث من اعتماد تجربة العملاء في المطار (تسري حتى شباط 2026). علاوةً على ذلك، حصل المطار عام 2024 على تصنيف الأربع نجوم من برنامج سكاي تراكس لتقييم المطارات العالمية، وذلك عقب مشاركته الأولى على الإطلاق، مما يثبت أن معايير الخدمة والمنتجات تلبي متطلبات الجودة الجيدة.

ووفقًا لدراسة شاملة أجراها اتحاد النقل الجوي الدولي بطلب من مجموعة المطار الدولي، دعم مطار الملكة علياء الدولي في عام 2019 ما مجموعه 238,000 وظيفة، وساهم بـ 2.5 مليار دينار أردني (8.9%) من الناتج المحلي الإجمالي. وبحلول عام 2032، من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 278,000 وظيفة و3.9 مليار دينار أردني ضمن الناتج المحلي الإجمالي. وتأكيدًا على أهميته الاجتماعية والاقتصادية ومكانته كنقطة دخول رئيسية إلى المملكة، يستقبل المطار أكثر من 97% من المسافرين و99% من حركة الشحن الجوي. www.aig.aero

-انتهى-

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