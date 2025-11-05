القاهرة، أعلنت شركة ÈLM للتطوير العقاري عن توقيع اتفاقية مع شركة اتحاد المقاولين العالمية مصر (CCC Egypt) بقيمة إنشاءات تبلغ 3.5 مليار جنيه، لتكون المقاول المسؤول عن تنفيذ أعمال الإنشاء بالكامل في مشروع ÈLM Tree بمدينة 6 أكتوبر. ويأتي هذا التعاون في إطار التزام ÈLM بتنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، مع التركيز على جميع الجوانب الفنية والهندسية للبناء.

جرى توقيع الاتفاقية خلال حفل رسمي استضافته شركة ÈLM للتطوير العقاري، بحضور الدكتور ياسر عبد المقصود، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ÈLM للتطوير العقاري والعضو المنتدب، والمهندس محمد طارق، الرئيس التنفيذي لشركة CCC Egypt، إلى جانب عدد من قيادات الشركتين. وأكد الجانبان أن الاتفاقية تمثل نموذجًا للتكامل بين الرؤية التطويرية الحديثة والخبرة التنفيذية العريقة، مع تركيز واضح على جودة البناء والتقنيات الهندسية المتقدمة.

يقع مشروع ÈLM Tree في موقع استراتيجي بالتوسعات الشمالية لمدينة 6 أكتوبر، على مساحة 58 فدانًا، تم تخصيص أكثر من 80% منها للمسطحات الخضراء والمناطق المفتوحة. ويتميز المشروع بواجهة رئيسية تمتد على محور البوليفارد بعرض يبلغ نحو 1,151 مترًا، أي ما يقارب كيلومترًا واحدًا. ويضم المشروع وحدات سكنية منخفضة الكثافة تشمل الشقق والدوبلكسات، فضلًا عن منطقة تجارية وإدارية متكاملة الخدمات تمتد على مساحة 26 فدانًا سيتم الإعلان عنها رسميًا قريبًا، بالإضافة إلى نادٍ اجتماعي يضم حمام سباحة، وملعب بادل، وملعب كرة قدم، ومنطقة للأطفال، مع التركيز على الجودة التنفيذية لجميع المنشآت والمرافق.

أما شركة اتحاد المقاولين العالمية مصر (CCC Egypt)، التابعة لمجموعة اتحاد المقاولين "جروب أوفشور CCC"، فهي تُعد من كبرى شركات الإنشاءات العربية المتكاملة، وتمتلك خبرة تمتد لأكثر من 70 عامًا، أنجزت خلالها أكثر من 1500 مشروع في أكثر من 50 دولة، بإجمالي مشروعات تجاوز 300 مليار دولار أمريكي، ويعمل لديها أكثر من 70 ألف موظف حول العالم. تشتهر CCC بتبني أحدث الحلول التكنولوجية وأساليب إدارة المشاريع والهندسة المدنية، ولديها سجل حافل في تنفيذ المشاريع الكبرى بدقة وكفاءة. كما اكتسبت خبرة واسعة في التعامل مع المواقع المعقدة والتحديات الإنشائية المتقدمة، مما يجعلها شريكًا مثاليًا لضمان تنفيذ مشروع ÈLM Tree وفق أعلى المعايير العالمية. ومن أبرز مشاريعها في مصر: سيتي سنتر ألماظة، وسيتي جيت القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، وفنادق سانت ريجيس، وشيراتون هيليوبوليس، وفور سيزونز مدينتي، وأبراج العلمين الجديدة في مدينة العلمين. كما تمتد خبرتها إلى مشاريع كبرى في دول مثل المملكة العربية السعودية، والإمارات، وقطر، ودول وسط آسيا، مما يعكس قدرتها على تنفيذ مشاريع ضخمة وفق المعايير العالمية.

وتعليقاً على الحدث، قال الدكتور ياسر عبد المقصود، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ÈLM للتطوير العقاري والعضو المنتدب: "تُعد هذه الاتفاقية مع شركة CCC Egypt خطوة محورية في مسيرة ÈLM نحو ترسيخ مكانتها كشركة تطوير عقاري جديدة برؤية كبيرة في السوق المصري. منذ تأسيسنا، وضعنا نصب أعيننا هدفًا واضحًا هو بناء مشروعات تعكس فلسفة متكاملة تجمع بين جودة الحياة، التصميم المبتكر، والاستدامة. ويجسد مشروع ÈLM Tree هذه الرؤية على أرض الواقع باعتباره نقطة الانطلاق الحقيقية لرحلتنا، إذ حرصنا على اختيار موقع استراتيجي بمدينة 6 أكتوبر التي أصبحت واحدة من أكثر المناطق نموًا وتطورًا، لما توفره من بيئة عمرانية متكاملة وبنية تحتية قوية وموقع يربط بين مختلف أنحاء القاهرة الكبرى."

وأضاف: "اختيارنا لشركة اتحاد المقاولين العالمية مصر (CCC) كمقاول للمشروع جاء نتيجة قناعة راسخة بأهمية العمل مع جهة تمتلك خبرة تنفيذية عالمية وسمعة متميزة في الجودة والدقة والالتزام بالمواعيد. نحن لا نبحث فقط عن مقاول إنشائي، بل عن شريك تنفيذ قادر على تحويل رؤيتنا إلى واقع ملموس، يشاركنا نفس الطموح في تقديم تجربة سكنية متكاملة تواكب تطلعات الجيل الجديد وتضيف قيمة مستدامة للمجتمع والمكان."

ومن جانبه، قال المهندس محمد طارق، الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد المقاولين العالمية (CCC): "تمثل هذه الاتفاقية مع شركة ÈLM للتطوير العقاري خطوة مهمة تعكس التقاء الخبرات التنفيذية العريقة لـ CCC مع الرؤية التطويرية الحديثة لـ ÈLM، في إطار تعاون يستهدف وضع معايير جديدة للجودة والابتكار في السوق العقاري المصري. نحن فخورون بتولي أعمال إنشاء مشروع ÈLM Tree الذي يجسد مفهومًا جديدًا للمجتمعات العمرانية المتكاملة، من خلال تصميمه العصري واهتمامه بعناصر الاستدامة وراحة السكان. وبخبرة تمتد لأكثر من سبعين عامًا في تنفيذ المشروعات الكبرى على مستوى العالم، تلتزم CCC بتطبيق أعلى معايير الدقة والجودة والانضباط الزمني لضمان تسليم المشروع وفق الجدول المحدد وبأفضل المواصفات، بما يحقق رؤية ÈLM ويعزز من مكانة المشروع كإضافة مميزة للمشهد العمراني بمدينة 6 أكتوبر وللسوق العقاري المصري ككل."

جدير بالذكر أن شركة ÈLM للتطوير العقاري تأسست عام 2024، ويعد مشروع ÈLM Tree من أوائل مشروعاتها في السوق المصري وخطوة أساسية في تحقيق رؤيتها لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة تعيد تعريف مفهوم السكن المتوازن بين الرفاهية والاستدامة. وتتبنى الشركة استراتيجية ترتكز على تقديم قيمة مضافة في كل مرحلة من مراحل التطوير، من اختيار المواقع المميزة والتصميمات المعمارية المبتكرة، وصولًا إلى تنفيذ المشروعات بمعايير عالمية تضمن راحة العملاء وتعزز من جودة الحياة. ومن خلال شراكاتها مع كبرى الشركات المحلية والعالمية، تسعى ÈLM للتطوير إلى إرساء معايير جديدة في السوق العقاري المصري تجمع بين الابتكار، الكفاءة، والالتزام المجتمعي والبيئي.

-انتهى-

