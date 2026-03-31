الجديدة، المغرب : في أعلن منتجع مازاغان بيتش آند غولف عن تجديد حصوله على شهادة EarthCheck الذهبية للعام الثاني على التوالي، في إنجاز يعكس التزامه الراسخ بالضيافة المسؤولة والإدارة المستدامة للمنتجعات. ويواصل المنتجع بذلك مكانته باعتباره أول والوحيد بين المنشآت السياحية في المغرب الحاصل على هذه الشهادة الدولية المرموقة.

ويشكل هذا الإنجاز محطة جديدة في مسيرة مازاغان في مجال الاستدامة، ويستند إلى سجل ممتد من الأداء البيئي والاجتماعي، بعد أربع سنوات متتالية من الحصول على شهادة EarthCheck الفضية قبل نيل التصنيف الذهبي. وتشمل هذه الشهادة المنتجع بالكامل، بما في ذلك ملعب الغولف، إذ تقيّم الأداء التشغيلي الشامل للموقع عبر مجالات رئيسية تشمل إدارة المياه، واستخدام الطاقة، وإدارة النفايات، والأثر الاجتماعي.

وفي هذا السياق، قال جاك كلوديل، المدير العام لمنتجع مازاغان بيتش آند غولف: "يمثل تجديد حصولنا على شهادة EarthCheck الذهبية للعام الثاني على التوالي تقديرًا مهمًا لمسيرة في الاستدامة بُنيت على مدى سنوات من الالتزام والمواظبة والتحسين المستمر. وفي مازاغان، لا نتعامل مع الاستدامة كمبادرة منفصلة، بل كجزء أصيل من الطريقة التي ندير بها أعمالنا على مستوى المنتجع بالكامل. ويعكس هذا التقدير الجهد الجماعي الكامن وراء هذا النهج، كما يعزز طموحنا إلى مواصلة الارتقاء بمفهوم الضيافة المسؤولة إلى أعلى المستويات."

وقد تطور إطار الاستدامة في مازاغان على مر السنوات من خلال مجموعة واسعة من التدابير المصممة لتعزيز الأداء البيئي ودعم المرونة التشغيلية على المدى الطويل. وتظل الإدارة الرشيدة للمياه ركيزة أساسية في هذا النهج، مدعومة بأنظمة تتيح إعادة استخدام المياه المعالجة لري المساحات الخضراء وملعب الغولف، إلى جانب ممارسات ري أكثر كفاءة تسهم في تحسين استخدام المياه على مستوى المنتجع.

كما واصل المنتجع تعزيز ممارساته في إدارة النفايات من خلال أنظمة الفرز، ومبادرات تحويل النفايات العضوية إلى سماد، والانتقال التدريجي بعيدًا عن المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام لصالح بدائل أكثر استدامة. وبالتوازي مع ذلك، تعكس الجهود المستمرة لتحسين كفاءة الطاقة، بما في ذلك اعتماد أنظمة الإضاءة بتقنية LED ودراسة حلول الطاقة المتجددة، التزامًا أوسع بالحد من الأثر البيئي عبر إجراءات عملية وقابلة للقياس.

ويمتد نموذج الاستدامة في مازاغان إلى ما هو أبعد من الإدارة البيئية ليشمل الأثر الاجتماعي وتعزيز القيمة المحلية. فمن خلال مبادرات مثل أكاديمية مازاغان، يدعم المنتجع التطور المهني للشباب المحلي عبر توفير التدريب في قطاع الضيافة، ومسارات معتمدة للتأهيل المهني، وفرص أوسع للإدماج والتنمية طويلة الأمد. وفي الوقت ذاته، تسهم برامج التوعية والتدريب الموجهة للموظفين في ترسيخ ممارسات الاستدامة ضمن العمل اليومي في مختلف الأقسام، فيما يدعم تركيز المنتجع على التوريد المحلي بناء روابط أقوى مع المنتجين والحرفيين في المنطقة.

وأضاف كلوديل: "ما يمنح هذا الإنجاز أهميته الخاصة هو أنه يعكس قوة نهج متكامل يجمع بين الإدارة البيئية والانضباط التشغيلي والمسؤولية الاجتماعية. ونحن ننظر إلى تجديد هذه الشهادة باعتباره تقديرًا لما تم بناؤه على مدى السنوات، وحافزًا لمواصلة رفع معايير السياحة المستدامة في المغرب."

ومن خلال تجديد حصوله على شهادة EarthCheck الذهبية للعام الثاني على التوالي، يواصل منتجع مازاغان بيتش آند غولف ترسيخ مكانته كمرجع رائد للسياحة المستدامة في المغرب والمنطقة.

