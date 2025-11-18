القاهرة– تُعلن مجموعة شركات تويوتا إيجيبت عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة Continental الألمانية، الرائدة عالميًا في تكنولوجيا الإطارات، لتصبح الموزع الوحيد لإطارات المعدات الصناعية في السوق المصري. تأتي هذه الشراكة في إطار إلتزام تويوتا إيجيبت المستمر بتقديم حلول متكاملة تجمع بين الجودة والأمان والكفاءة العالية في التشغيل.

وبموجب شراكتها مع شركة Continental، من خلال قطاع المعدات الصناعية (Material Handling Division)، سيكتسب عملاء تويوتا إيجيبت حلولاً مبتكرة تجمع بين الهندسة الألمانية المتطورة والأداء الفائق تحت أقسى ظروف التشغيل، بما يضمن متانة عالية وأداء ثابت يعزز كفاءة العمليات الصناعية ويقلل فترات التوقف عن العمل بفضل عمر الإطارات الطويل، مع خفض تكاليف التشغيل والصيانة على المدى الطويل.

في تعليقه على توقيع الشراكة، صرّح الأستاذ/ أحمد منصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات تويوتا إيجيبت قائلاً: "نفخر بتوسيع شبكة شراكاتنا مع علامات عالمية رائدة مثل Continental، بما يعكس التزام مجموعة تويوتا إيجيبت بتقديم حلول صناعية متكاملة تدعم كفاءة وأمان العمليات في السوق المصري. يُمثل هذا التعاون إضافة نوعية لمنظومة حلول المناولة والخدمات الصناعية التي نقدمها، إذ يجمع بين ريادة تويوتا في حلول المعدات الصناعية وخبرة Continental العريقة الممتدة لأكثر من 150 عامًا في مجال تكنولوجيا الإطارات. نحن على ثقة بأن هذا التعاون سيسهم في إرساء معايير جديدة في أداء وكفاءة قطاع المعدات الصناعية بمصر، وسيدعم جهود الدولة لتعزيز تنافسية الصناعة وتشجيع الابتكار والاستدامة في مختلف المجالات."

ومن جانبه، قال السيد/ معتز حسن، رئيس قطاع المبيعات والتسويق بشركة Continental : "يسعدنا التعاون مع مجموعة شركات تويوتا إيجيبت، باعتبارها واحدة من أبرز الشركات الرائدة في مجال المعدات الصناعية في المنطقة. تُجسد هذه الشراكة خطوة مهمة لتعزيز وجود علامة Continental في السوق المصري، وتوسيع نطاق حلولنا المبتكرة في مجال إطارات المعدات الصناعية. ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى دعم العملاء في مصر بأحدث التقنيات الألمانية التي تضمن أعلى مستويات الاعتمادية والاستدامة، وتُسهم في تطوير كفاءة وفعالية عمليات المناولة الصناعية."

تُعد شركة Continental واحدة من أبرز الشركات العالمية الرائدة في قطاع الإطارات وحلول التنقل، حيث تعمل اليوم في أكثر من 50 دولة حول العالم. وتتميز الشركة باستثماراتها المستمرة في البحث والتطوير، والتزامها بمعايير السلامة والاستدامة، وشراكاتها مع أكبر العلامات التجارية العالمية في قطاعي السيارات والصناعة.

نبذة عن مجموعة شركات تويوتا إيجيبت:

تفخر مجموعة شركات تويوتا إيجيبت والتي تأسست عام 1979، وتمتلك خبرة تمتد لأكثر من 45 عامًا في مجال السيارات بمصر ، أنها استمرت خلال هذه الفترة في النمو والتطوير لترسخ مكانتها كواحدة من الشركات الرائدة في سوق السيارات المصري وتوفر فرص عمل لما يزيد عن 1000 عاملاً وموظفاً. تُعد مجموعة شركات تويوتا إيجيبت الوكيل الوحيد لعلامتي تويوتا ولكزس في مصر، وتقدم لعملائها مجموعة متكاملة من الخدمات من خلال شبكة واسعة من الفروع والموزعين المعتمدين تشمل: مبيعات السيارات الجديدة، خدمات ما بعد البيع، بيع قطع الغيار الأصلية، والمعدات الصناعية، والإطارات الخاصة بالسيارات الملاكي وبالمعدات الصناعية. هذا بالإضافة إلى حلول مبتكرة مثل خدمة أوتومارك لبيع واستبدال السيارات المستعملة المعتمدة، وخدمات التقسيط والتأمين داخل صالات العرض. كما تلتزم الشركة بتوفير زيت تويوتا الأصلي وزيت لكزس الأصلي في جميع أنحاء الجمهورية لضمان أفضل حماية لسيارات تويوتا ولكزس.

والجدير بالذكر أن مجموعة شركات تويوتا أيجيبت تمتلك مركز تدريب ضخم وهو مركزًا معتمدًا من تويوتا العالمية ليخدم دول أفريقيا، وهو مجهز بأحدث أدوات التدريب والأجهزة والمعدات المتطورة، ما يعزز من مكانة المجموعة كمركز إقليمي للمعرفة والتطوير.

كما تواصل تويوتا إيجيبت توسيع شراكاتها الاستراتيجية لتعزيز خدمات ما بعد البيع، حيث أعلنت مؤخرًا عن اتفاقية شراكة مع شركة VT Batteries SL الإسبانية، الموزع العالمي الوحيد لبطاريات Girling عالية الجودة والمعتمدة عالميًا، في خطوة تؤكد ثقة كبرى العلامات العالمية في مكانة المجموعة وريادتها.

-انتهى-

#بياناتشركات