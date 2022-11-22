ترخيص آخر يدعم النمو المطرد لوسيط التداول الرائد في الشرق الأوسط

الشرق الأوسط : CAPEX.com شركة عالمية رائدة في عالم التداول، تسعد بأن تعلن اليوم عن حصولها على موافقة مبدئية لتشغيل رخصة تداوُل عملة مشفرة في أبو ظبي. في الواقع، ليست هذه هي المرة الأولى التي تحصُل فيها العلامة التجارية العالمية على تصويت بالثقة من سُوق أبوظبي العالمي، حيث تعمل CAPEX.com على تعزيز وتطوير تواجدها القوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2019.

وفي تصريح له حول الترخيص الجديد، أشار أوكتافيان باتراشكو الرئيس التنفيذي ومؤسس CAPEX.com بقوله "الآن بعدما أصبحنا مُستعدين لإطلاق قسم العملات المشفرة لدينا في الشرق الأوسط، لم يعد أمامنا ُ سوى خطوة واحدة فقط لنقدم تطبيق تداوُل متكامل يُوفر قطاعات متعددة للخدمات المالية في مناطق مختلفة. يُسعدنا أن نشاهد الأسواق الآن وقد أصبحت أكثر تنظيمًا، وتبلغ سعادتنا ذُروتها في أننا من أوائل الشركات التي تمتلك كل البنية التحتية القانونية اللازمة لتقديم تجربة تداوُل أفضل وأكثر أمانًا لعملائنا". وتابع بقوله "بالطبع متحمسون لإنشاء مركزًا حقيقيًا للخدمات المالية يتوافق مع اشتراطات سوق أبوظبي العالمي بحيث يكون مقرنا الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

ولأن المهمة الرئيسية لشركات الوساطة المالية هي فتح عالم التداول للجميع، فإن مجموعة الخدمات التي توفرهاCapex تغطي الآن العديد من الأسواق العالمية والأدوات المالية بما في ذلك؛ مزايا التداول في الفوركس والعقود مقابل الفروقات وصناديق الاستثمار المتداولة والعملات المشفرة، وبدءًا من العام الجاري سوف يوفرCAPEX Invest مزايا التداول في الأسهم. ومن شأن ترخيص العملة المشفرة أن يمنح CAPEX.com الضوء الأخضر لإطلاق ركيزتها الأساسية الثالثة ضمن إطار عمل سوق أبوظبي العالمي.

من جانبها صرحت مادالينا روتارو المديرة التنفيذية لمجموعة CAPEX والمسؤولة التنفيذية في CAPEX لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقولها "نحن سعداء جدًا بأن سوق أبوظبي العالمي -أحد أكثر السلطات التنظيمية صرامة في العالم- قد أقرت بأخلاقيات العمل الصارمة والمعايير العالمية المعمول بها لدينا، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي نحظى فيها بتلك الثقة. حيث توفر علامتنا التجارية خدمات مالية ممتازة لأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعكس الترخيص الجديد الثقة المتناهية التي بنيناها داخل المنطقة. وتابعت بقولها "لدينا قناعة راسخة وحالة من السعادة البالغة تجاه رؤيتنا الاستراتيجية في أن نكون وسيطًا شاملاً يحظى بتواجد عالمي على نطاق واسع. بالتأكيد، نبذُل قصارى جُهدنا لمتابعة تلك المعايير العالية وخطط التوسع".

CAPEX.com اسمٌ عريق له ثقَل في عالم صناعة الوساطة المالية. Capex والتي كانت بالأمس مشروعًا طموحًا؛ باتت الآن نموذج عمل ناجح وشركة رائدة عالميًا وأحد أبرز اللاعبين الأساسيين في عالم الوساطة المالية والتداوُل عبر الإنترنت. ولضمان الحفاظ على وتيرة النمو السريع والتوسع المُطرد، اتجهت الشركة إلى تعزيز مواردها البشرية بتوظيف كوادر موهوبين وذوي خبرة من البلدان التي حققت فيها انتشارًا ملحوظًا.

وفي فترة وجيزة، استطاعت الشركة -من خلال هذا النهج المتميز- تفعيل أكثر من 9 تراخيص لمختلف القطاعات والخدمات داخل العديد من البلدان. وبالنظر إلى أن CAPEX.com قد بدأت رحلتها في عام 2018، فإن الصعود السريع والنجاح الذي حققناه خلال تلك الفترة الوجيزة، يَزيد من قناعتنا بأننا سوف نُحقق المزيد والمزيد من التوسُع والنمو في المستقبل.

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حول CAPEX.com

CAPEX.com الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - وسيط تداول عالمي مُرخص تديره مجموعة Key Way Group؛ يَسعى إلى إحداث طفرة في آلية الاستثمار في الشرق الأوسط، من خلال توفير أدوات وآليات التداول بطريقة مُبتكرة وسهلة وآمنة. ومنذ الإعلان الرسمي عن افتتاح موقعه الاستراتيجي في قلب أبو ظبي عام 2020، استطاع CAPEX.com الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال تلك الفترة الوجيزة تزويد المتداولين المبتدئين والمحترفين بخدمات تداول استثنائية فريدة. CAPEX.com حائزة على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC)، وهيئة سلوك القطاع المالي (FSCA)، وسوق أبوظبي العالمي (ADGM) وهيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) وهيئة الخدمات المالية في سيشيل (FSA).

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التداول في المنتجات التي تعمل بالرافعة المالية هو أحد أشكال المضاربة وينطوي على مخاطر كبيرة للخسارة، ولا يناسب جميع المستثمرين. 23.57٪ من حسابات المستثمرين الأفراد حققت أرباحًا عند تداول في المنتجات التي تعمل الرافعة المالية مع هذا المزود.