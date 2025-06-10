دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت BingX، المنصة العالمية الرائدة لتداول العملات الرقمية وشركة الذكاء الاصطناعي والويب 3.0، صندوق الحماية Shield Fund، والذي يمثل احتياطيَّ سلامة دائم بقيمة 150 مليون دولار مصمم لحماية المستخدمين من الحوادث غير المتوقعة، بما يشمل الثغرات التقنية أو المخاطر الأمنية أو التهديدات السيبرانية على المنصة. وبخلاف نماذج الضمان التقليدية، يعد هذا الصندوق ممولاً ذاتياً ونشطاً على الدوام، ويمكّن BingX من الاستجابة سريعاً وتبني معايير الأمان المثلى لحماية المستخدمين. وتؤكد هذه المبادرة على التزام BingX بالشفافية والمساءلة ورؤيتها الفريدة التي تضع المستخدمين أولاً.

وتم تأسيس الصندوق مع مراعاة انسجامه مع معايير الاستدامة على المدى الطويل، ويتميز بعمليات تدقيق داخلية مستمرة وتقييمات ديناميكية للمخاطر. كما يقدم لمستخدمي BingX مستويات إضافية من الحماية المباشرة إلى جانب طمأنتهم حيال تعرضهم للمخاطر، بما يرسخ مكانة BingX الرائدة في تداول العملات الرقمية الآمن والمسؤول.

وفي هذا السياق، قالت فيفيان لين، رئيسة قسم المنتجات في BingX: "يعد إطلاق صندوق الحماية Shield Fund خطوة استراتيجية ضمن رؤيتنا التي تضع المستخدمين في المقام الأول. ولا يمثل هذا الصندوق مجرد حماية مالية فحسب، بل يجسد إيماننا العميق بمسؤوليتنا الواسعة اتجاه المستخدمين. ويأتي إطلاقه ليرسخ التزامنا بتأسيس بيئة تداول تتسم بالأمان والشفافية وتلبي متطلبات المستقبل. وبينما تسجل منصتنا وتيرة نمو مميزة، نواصل الوفاء بمسؤولياتنا عبر دعم المستخدمين بالأنظمة والأدوات التي تعزز ثقتهم ومرونتهم على المدى الطويل".

وعقب تطبيق إثبات الاحتياطات Proof-of-Reserve، يكتب إطلاق صندوق الحماية Shield Fund فصلاً جديداً في مساعي BingX المتواصلة للارتقاء بنزاهة المنصة وتعزيز حماية المستخدمين. وتُشكّل هذه المبادرات مجتمعةً أساساً متيناً لبيئة تداول أكثر شفافيةً وأماناً ومساءلة. وبالنظر إلى المستقبل، تُواصل BingX التزامها بتوفير تدابير سلامة استباقية وابتكارات رائدة في البنية التحتية لحماية مصالح المستخدمين.

حول منصة BingX

تأسست منصة BingX في عام 2018، وتعتبر اليوم إحدى المنصات الرائدة لتداول العملات الرقمية، وتقدم خدماتها لأكثر من 20 مليون مستخدم حول العالم. وتوفر العديد من المنتجات والخدمات بما يشمل التداول الفوري، والمشتقات، والتداول بالنسخ، وإدارة الأصول، وجميعها مصممة لتلبية الاحتياجات المتنامية للمستخدمين المبتدئين والمحترفين على حد سواءً. وتلتزم BingX بتقديم منصة موثوقة تمكن المستخدمين بأدوات مبتكرة ومزايا ثورية للارتقاء بكفاءة تداولهم. وفي عام 2024، باتت BingX الشريك الرسمي لتبادل العملات الرقمية لنادي تشيلسي لكرة القدم، بما يبشر بعهد جديد لها عالم الرياضة.

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