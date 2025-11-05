أعلنت شركة أمنية، إحدى شركات Beyon، عن اتفاقية استراتيجية مع شركة إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز :ERIC) لتطوير المرحلة التالية من خدمات الاتصالات في الأردن، بما يعزز التزام شركة أمنية بالابتكار والشمول الرقمي ودعم مسيرة التقدم الوطني. تم الاعلان عن الشراكة خلال فعاليات منتدى بوابة الخليج 2025 ، وذلك بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة مجموعة Beyon، وعدد من المسؤولين التنفيذيين من كلا الجهتين، في خطوة تمثل فصلًا جديدًا في رحلة شركة أمنية ضمن الرؤية الإقليمية لشركة Beyon.

ووفق الاتفاقية الممتدة لخمس سنوات، ستكون شركة إريكسون المزود الحصري لشبكة النفاذ الراديوي (RAN) لتكنولوجيا الجيل الثالث (3G) والجيل الرابع (4G) والجيل الخامس(5G) . وستتيح هذه الشراكة لشركة أمنية تحديث وتوسيع بنيتها التحتية للشبكات باستخدام حلول نظام الراديو المتطورة من إريكسون، مما يساهم في تقديم سرعات أعلى، واستجابة أسرع، فضلا عن تعزيز خدمات الاتصالات الموثوقة في الأردن.

وتؤكد هذه الاتفاقية الدور المحوري الذي تقوم به شركة أمنية، إحدى شركات Beyon في دعم استراتيجية التحول الرقمي في الأردن، ومساهمتها في بناء اقتصاد يتميز بالترابط والحيوية.

وفي إطار هذه الاتفاقية، ستقوم إريكسون بتزويد شركة أمنية بمجموعة من حلولها المتطورة ضمن منظومة إريكسون الراديوية، بما في ذلك Massive MIMO TDD AIR 6419، ونظام الراديو مزدوج النطاق Radio 4490، ووحدات التحكم 6631 و6621، وذلك بهدف زيادة السعة، وتعزيز الأداء، والارتقاء بتجربة المستخدم في أنحاء الأردن. وسوف يساعد نظام الراديو مزدوج النطاق Radio 4490 الحائز على جوائز عالمية بتسهيل الوصول إلى الموقع وتسريع عملية تحديث الشبكات، حيث يتمتع بوزن أقل بنسبة 25%، وكفاءة أكثر في توفير الطاقة مقارنة بالنماذج السابقة.

كما ستقوم أمنية بنشر تقنية مشاركة الطيف من إريكسون (Ericsson Spectrum Sharing) والتي تتيح إطلاق شبكات الجيل الخامس على موجات الجيل الرابع، دون أي تأثير يُذكر على المستخدمين. وسوف يسهم ذلك في توسيع نطاق التغطية ليشمل المناطق الريفية والنائية، بما يساعد بدوره على سد الفجوة الرقمية وتعزيز الشمولية الاقتصادية. وستوفر هذه الشبكات المحدّثة سرعات أكبر، واستجابة أسرع، وموثوقية أكثر، مما يساهم في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ودعم التطبيقات المتطورة مثل التصنيع الذكي، والرعاية الطبية عن بُعد، والخدمات اللوجستية الفورية، وتوفير تجارب رقمية استثنائية.

ومن خلال الاستفادة من تقنيات الجيل الخامس (5G) الموفرة للطاقة، والخصائص المتميزة لمنتجات شبكة النفاذ الراديوي (RAN)، فإن هذه الشراكة سوف تسهم في خفض استهلاك الطاقة لشبكة أمنية، والحد من الانبعاثات الكربونية، ودعم الجهود الرامية إلى بناء مستقبل أكثر ترابطًا واستدامة للأردن.

وتعليقًا على هذه الاتفاقية، قال السيد فيصل الجلاهمة، الرئيس التنفيذي لشركة أمنية إحدى شركات Beyon: "إن شراكتنا مع إريكسون تمثل خطوة هامة نحو تعزيز المستقبل الرقمي لكل من أمنية والاردن. وباعتبارها إحدى شركات Beyon، فإننا نلتزم ببناء مجتمعات أكثر ترابطًا وشمولية، تلعب فيها التكنولوجيا المتطورة دورًا فعالا في اكتشاف الفرص وتحقيق التقدم. ومن خلال التعاون مع إريسكون، فإننا نهدف إلى وضع الأساس الراسخ للابتكار والاستدامة والنمو، وتمكين الزبائن والشركات والمجتمعات التي نخدمها."

من جانبه، قال كيفن ميرفي، رئيسِ اريكسون شمالِ الشرق الأوسط بِشركة إِريكسون: "إننا سعداء بتعزيز التعاون مع شركة أمنية في الأردن من خلال هذه الاتفاقية التي سوف تسهم في دعم خدمات الجيل الثالث والجيل الرابع (3G, 4G) ، فضلا عن نشر تكنولوجيا الجيل الخامس المتطورة (5G) في أنحاء المملكة الهاشمية. كما نعتز بدورنا كشركاء موثوقين لشركة أمنية للمساعدة في توسعة خدمات الاتصالات، ودعم التمكين الرقمي، وتعزيز الابتكار، والمساهمة في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في البلاد. وتعد هذه الاتفاقية دليلًا واضحًا على التزامنا بتكريس جهودنا في خدمة الأردن، كما أنها تمثل خطوة هامة نحو الارتقاء بالتجربة الرقمية للجيل القادم في المملكة الهاشمية."

والجدير بالذكر أن اريكسون وأمنية تربطهما شراكة طويلة الأمد تمتد للعديد من السنوات، وتهدف إلى تزويد زبائن أمنية بالخدمات الاستثنائية.

تابعونا على:

http://www.twitter.com/ericsson

www.facebook.com/ericsson

www.linkedin.com/company/ericsson

لمزيد من المعلومات:

Ericsson Newsroom

media.relations@ericsson.com (+46 10 719 69 92)

investor.relations@ericsson.com (+46 10 719 00 00)

عن إريكسون

توفر شبكات إريكسون عالية الأداء الاتصال لمليارات الأشخاص حول العالم يومياً. وكانت الشركة لما يقرب من 150 عاماً، رائدة في مجال ابتكار التكنولوجيا للاتصالات، كما أنها تقدم حلول الاتصالات المتنقلة والاتصال لمزودي الخدمات والشركات. وتساهم بالتعاون مع عملائها وشركائها، في جعل عالم الغد الرقمي حقيقة ملموسة. www.ericsson.com

-انتهى-

#بياناتشركات