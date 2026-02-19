المنامة، مملكة البحرين - أعلن بيت التمويل الكويتي - البحرين عن إبرام اتفاقية شراكة مصرفية استراتيجية مع شركة Beyon Money، إحدى شركات Beyon، ليكون بموجبها البنك الشريك المصرفي الرئيسي لعمليات الشركة، وذلك في إطار التزامه المتواصل بدعم الابتكار في الخدمات المالية وتسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع المالي بمملكة البحرين.

وتهدف هذه الشراكة إلى تمكين Beyon Money من الاستفادة من الحلول المصرفية المتقدمة التي يوفرها بيت التمويل الكويتي - البحرين، بما في ذلك خدمة البنية المتكاملة للخدمات المصرفية أو ما يعرف اختصارًا بـ(BaaS)، مما يعزز من كفاءة العمليات المالية ويوسع نطاق حلول الدفع الرقمية، إلى جانب دعم خدمات التحويل الفوري مثل "فوري+"، وتمكين إنشاء الحسابات الافتراضية بشكل فوري والمطابقات المالية اللحظية، بما يسهم في الارتقاء بخدمات Beyon Money المقدمة للعملاء من الأفراد والمؤسسات على حد سواء، وتوفير حلول مصرفية تتسم باليسر والابتكار.

وبهذه المناسبة، صرح السيد محمد عاصم، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي – الخدمات المصرفية للشركات - البحرين، قائلاً: "تأتي شراكتنا مع Beyon Money في إطار التزام بيت التمويل الكويتي - البحرين بدعم المنظومة المالية المتطورة في مملكة البحرين. ونحرص من خلال بنيتنا التحتية المصرفية المتطورة وحلولنا الرقمية المتقدمة على تمكين شركائنا من تقديم خدمات مالية أكثر كفاءة وسلاسة بما ينعكس إيجاباً على تجربة العملاء".

وأضاف "نؤمن بأهمية الشراكات الاستراتيجية مع شركات التكنولوجيا المالية، لما لها من دور محوري في تطوير قطاع المدفوعات الرقمية وتقديم حلول مصرفية عصرية تلبي المتطلبات المتغيرة للأفراد والمؤسسات، وتسهم في دعم أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية القطاع المالي".

من جانبه، صرح الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon للنمو الرقمي قائلاً "إن شراكتنا مع بيت التمويل الكويتي - البحرين تُمثل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ ثقافة الابتكار في الحلول المصرفي، ونهدف من خلال هذا التعاون إلى تقديم حلول مالية تضع احتياجات العملاء في صلب أولوياتنا، حيث نعمل على تطوير تجربة المدفوعات اليومية لقطاعي الأفراد والمؤسسات، بما يضمن بناء بيئة مالية تتسم بالفاعلية والتطور الرقمي المستمر في مملكة البحرين. تعد هذه الشراكة محطة مفصلية جديدة في مسيرة Beyon Money نحو ترسيخ مكانتها كمنصة رائدة للخدمات المالية الرقمية في مملكة البحرين، كما تعكس التزام الشركة بتقديم حلول دفع آمنة وسريعة وسلسة تلبّي تطلعات العملاء."

وتعكس هذه الشراكة حرص بيت التمويل الكويتي - البحرين على ترسيخ مكانته كشريك مصرفي موثوق لمؤسسات التكنولوجيا المالية، من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة تواكب أفضل الممارسات العالمية، وتعزز من تنافسية القطاع المالي في مملكة البحرين.

نبذة عن بيت التمويل الكويتي - البحرين:

يُعد بيت التمويل الكويتي - البحرين أحد أبرز المؤسسات المصرفية الإسلامية في مملكة البحرين، ويقدم باقة متكاملة من الحلول والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للأفراد والشركات، مع تركيزه المستمر على الابتكار الرقمي وتقديم تجارب مصرفية متطورة تلبي احتياجات العملاء وتعزز من ريادته في القطاع المالي.

نبذة عن بيون موني:

تُعد بيون موني، التابعة لمجموعة بيون، منصة مالية رقمية شاملة تتخذ من مملكة البحرين مقراً لها، وتعمل على تقديم حلول مبتكرة في مجال المدفوعات والخدمات المالية الرقمية، وتوفر لعملائها باقة متكاملة من الخدمات والحلول المالية المبتكرة، تشمل خيارات الاستثمار المرنة، والبطاقات مسبقة الدفع المقبولة عالمياً، بالإضافة إلى خدمات تحويل الأموال العالمية بأسعار تنافسية ووفق أعلى معايير الأمان.

