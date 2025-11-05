المنامة، البحرين: أعلنت شركة بتلكو، إحدى شركاتBeyon، عن المرحلة القادمة من الشراكة الممتدة مع إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC)، وذلك خلال فعاليات منتدى بوابة الخليج 2025، مؤكدة التزامها بتطوير إمكانيات شبكة الموبايل وتقديم تجربة متميزة لزبائنها في جميع أنحاء مملكة البحرين.

كجزء من هذه الشراكة المتجددة، ستعمل شركة بتلكو على توسعة شبكة الموبايل برودباند في جميع أنحاء البحرين، مع تعزيز تغطية الجيل الخامس في المناطق السكنية، والمرافق الفندقية، والأحياء التجارية، والمناطق الصناعية مثل ديار المحرق، ومدينة سلمان، وخليج البحرين، ومنطقة رأس زويد الصناعية. وتأتي هذه التوسعة لتؤكد اهتمام بتلكو بتقديم أفضل خدمات اتصالات لزبائنها، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات البيانات الموثوقة وعالية السرعة في أنحاء المملكة.

كما ستقوم بتلكو أيضًا بنشر أحدث حلول إريكسون لشبكة الوصول الراديوي (RAN) من ضمنها أجهزة تحويل الطاقة (enclosures and power)، ومواقع الراديو المرنة، وأنظمة البطاريات البيئية المتطورة، بالإضافة إلى منتجات الراديو عالية الأداء التي تعزز أداء التحميل وكفاءة الطاقة للشبكة مع تقليل المساحة التي تشغلها الأجهزة. والجدير بالذكر أن جميع عمليات النشر هذه تتماشى مع أهداف الاستدامة التي تلتزم بها مجموعة Beyon، وتعزز جهود الشركة الرامية إلى تطبيق تقنيات صديقة للبيئة في عملياتها التشغيلية.

بالإضافة إلى ذلك، ستتولى إريكسون تحديث البنية التحتية السحابية لشركة بتلكو، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويدعم قابلية التوسع في شبكتها الأساسية. وستسهم هذه الخطوة في تمكين بتلكو من دعم مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك حلول إنترنت الأشياء(IoT) وشبكة الجيل الخامس المتقدمة (5G Advanced)، وتشغيل العمليات باستخدام الذكاء الاصطناعي لضمان وجود شبكة متطورة ومرنة، يمكنها التكيف مع الاحتياجات المتزايدة لكل من الزبائن والقطاع على حد سواء.

وفي تعليقه على هذا التعاون، قال ميثم عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو: "إننا نقدّر شراكاتنا المستمرة مع إريكسون، والتي تواصل المساهمة بدور هام في دعم تطلعات بتلكو نحو توفير خدمات اتصالات عالية المستوى في جميع أنحاء البحرين. ومن خلال توسعة نطاق التغطية إلى مناطق جديدة، ونشر معدات الشبكة المتطورة، ودمج التقنيات المتطورة والموفرة للطاقة، فإننا بذلك نحافظ على المكانة الريادية لشبكات بتلكو فيما يتعلق بالاعتمادية والأداء الموثوق، لنوفر بذلك لزبائننا تجربة رقمية متميزة."

ومن جانبها، أضافت بيترا شيرين، رئيس إريكسون الخليج في إريكسون أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يسعدنا تعزيز شراكتنا مع بتلكو، ودعم جهودها لتطوير إمكانيات شبكتها، بما يسهم في توفير أفضل حلول للاتصالات في مملكة البحرين. إن توقيع اتفاقية تجديد الشراكة في منتدى بوابة الخليج يؤكد ثقتنا المشتركة في مسيرة النمو الرقمي للمملكة، والتزامنا المشترك برسم ملامح الجيل الجديد من الابتكارات في شبكات الموبايل."

​​​​​​​يمكنكم متابعتنا على:

https://x.com/ericsson

https://www.facebook.com/ericsson

https://www.linkedin.com/company/ericsson

للمزيد من المعلومات:

مركز الأخبار

media.relations@ericsson.com (+46 10 719 69 92)

investor.relations@ericsson.com (+46 10 719 00 00)

نبذة عن إريكسون:

توفر شبكات إريكسون عالية الأداء والقابلة للبرمجة، الاتصال لمليارات الأشخاص حول العالم يومياً. وكانت الشركة لما يقرب من 150 عاماً، رائدة في مجال ابتكار التكنولوجيا للاتصالات، كما أنها تقدم حلول الاتصالات المتنقلة والاتصال لمزودي الخدمات والشركات. وتساهم بالتعاون مع عملائها وشركائها، في جعل عالم الغد الرقمي حقيقة ملموسة. www.ericsson.com

نبذة عن بتلكو إحدى شركات Beyon:

بتلكو إحدى شركات Beyon، هي المزود الرائد لحلول الاتصالات والخدمات الرقمية المبتكرة، وتساهم في تعزيز التواصل بين الأفراد، وتمكين الشركات، ودعم تنمية المجتمعات.

تقدم بتلكو خدماتها للمؤسسات، والأفراد والجهات الحكومية والأسواق العالمية ضمن واحدة من أكثر البيئات تنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتضم محفظتها المتكاملة مجموعة واسعة من الخدمات تشمل الاتصالات الثابتة والموبايل وخدمات الإنترنت، وخدمات السحابة، وحلول مركز البيانات. وبفضل بنيتها التحتية المتقدمة، توفر بتلكو حلولًا موثوقة ومتنوعة لتلبية الاحتياجات المتنامية. كما تملك الشركة مشاريع رئيسية للبنية التحتية تشمل المشاركة في الكابل الدولي SEA-ME-WE 6، وكابل الخليج، أول كابل بحري مملوك بالكامل للشركة، إلى جانب مركز جديد متطور للبيانات.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.batelco.com .

-انتهى-

#بياناتشركات