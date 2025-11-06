المنامة، البحرين: وقّعت شركة Beyon Cyber، إحدى شركات Beyon، مذكرة تفاهم مع كلية البحرين التقنية "بوليتكنك البحرين" للتعاون في تعزيز أبحاث الذكاء الاصطناعي (AI) ودعم تطوير الخبرات الوطنية في الأمن السيبراني. وتؤكد هذه الشراكة الالتزام المشترك بين الجانبين بتعزيز مكانة البحرين كمركز إقليمي رائد في مجال العمليات الأمنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تنمية الجيل القادم من الكفاءات البحرينية في التقنيات الحديثة. وقد تم التوقيع على المذكرة في اليوم الأول من المؤتمر والمعرض العربي الدولي للأمن السيبراني (AICS)، الذي يقام في مركز البحرين العالمي للمعارض يومي الخامس والسادس من نوفمبر.

تواصل Beyon Cyber، المزود الرائد لحلول الأمن السيبراني في المملكة، الاستثمار في الابتكار من خلال منصة "أوريكس للذكاء الاصطناعي " (Orryx AI)، وهي منصة جيل جديد لمراكز العمليات الأمنية (SOC) تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيلي (Agentic AI) لتعزيز الدفاعات السيبرانية وأتمتة عمليات الكشف والاستجابة للهجمات.

من جانبها، تطلق بوليتكنك البحرين برامج دراسات عليا بحثية جديدة (ماجستير ودكتوراه) تركز على الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. كما ستتيح هذه الشراكة للطرفين استكشاف ابتكارات قابلة للتسجيل كبراءات اختراع، مما يعزز مكانة البحرين كمركز إقليمي لأبحاث الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، ويوسّع آفاق توفير فرص العمل وتطوير المواهب الوطنية.

وصرح الدكتور الشيخ خالد ال خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Cyber قائلاً: "من خلال هذه الشراكة، سيتمكن طلبة وباحثو بوليتكنك البحرين من التعاون مع مختبرات Beyon Cyber في مشاريع متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، والمساهمة في تطوير خصائص جديدة ضمن منظومة أوريكس للذكاء الاصطناعي. وستتيح لهم هذه التجربة العملية فرصة تعزيز خبراتهم الأكاديمية، واكتساب خبرات تطبيقية قيّمة من خلال العمل على مشاريع واقعية، والمشاركة في أبحاث علمية متقدمة، والإسهام في ابتكار حلول ذكية مبتكرة".

وعلق البروفيسور كيران أوكاهون، الرئيس التنفيذي لبوليتكنك البحرين، قائلاً: "تتوافق هذه الشراكة مع إطلاقنا لأول برامج دكتوراه بحثية، والتي تركز على الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وهما مجالان أساسيان في التحول الرقمي ومستقبل الاقتصاد في البحرين. ستُمكّن هذه الشراكات باحثينا من إثراء المعرفة العلمية وتطوير ابتكارات واقعية تنبع من متطلبات السوق، وتدعم جهود التصدي للتحديات المحلية والدولية. ونحن نثمّن ريادة Beyon Cyber في إطلاق هذا التعاون الرقمي، وندعو القطاعات الأخرى إلى أن تحذو حذوها في دعم الشراكات البحثية التي تعزز منظومة الابتكار والريادة الرقمية في البحرين."

وتجسّد هذه الشراكة الرؤية المشتركة بين Beyon Cyber وبوليتكنك البحرين لتسريع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وتنمية المواهب البحرينية، ودعم النمو المستدام من خلال البحث والتطوير، بما يرسّخ مستقبلًا يجتمع فيه التميّز في الأمن السيبراني والتقدّم التكنولوجي جنبًا إلى جنب.

نبذة عن شركة Beyon Cyber

تعتبر Beyon Cyber، إحدى شركاتBeyon ، مزودًا رائدًا لخدمات الأمن السيبراني، حيث تدير أكبر مركز لعمليات الأمن السيبراني (CSOC) للقطاع الخاص في مملكة البحرين، مستفيدة من شبكة واسعة تضم شركاء عالميين لتوفير خدمات أمن عالمية المستوى تتميز بالسلاسة وبأسعار تنافسية. توفر Beyon Cyber محفظة شاملة من الحلول الجاهزة، وحلول الأمن السيبراني المتطورة، فضلًا عن الخدمات المدارة، والخدمات الاستشارية بما يلبي احتياجات المؤسسات في مملكة البحرين وفي المنطقة.

نبذة عن بوليتكنك البحرين:

أنشئت بوليتكنك البحرين بموجب المرسوم الملكي رقم 65 لسنة 2008 الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وذلك بهدف تلبية الحاجة إلى قوة عاملة بحرينية ماهرة تسهم في دعم التنوع والنمو الاقتصادي. تقدم بوليتكنك البحرين مؤهلات تطبيقية ومهنية وفنية، تسهم في تزويد سوق العمل بخريجين جاهزين للعمل؛ أكفاء واثقين من أنفسهم، ومدركين لما هو متوقع منهم في العالم المهني، وقادرين على أداء مهامهم بكامل إمكاناتهم.

