المنامة، البحرين: أعلنت شركة Beyon ش.م.ب. (رمز التداول: BEYON) اليوم عن نتائجها المالية للربع الرابع والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025. بلغ صافي الأرباح لمساهمي الشركة 19.3 مليون دينار بحريني (51.2 مليون دولار أمريكي) في الربع الرابع لعام 2025، أي بارتفاع نسبته 17% مقارنة مع 16.6 مليون دينار بحريني (44.0 مليون دولار أمريكي) للفترة ذاتها من العام 2024. بلغت العائدات على السهم الواحد 11.7 فلس في الربع الرابع من عام 2025، مقارنة مع 10.0 فلس في الربع الرابع من عام 2024.

كما بلغ إجمالي الدخل الشامل لمساهمي الشركة 8.7 مليون دينار بحريني (23.1 مليون دولار أمريكي) في الربع الرابع لعام 2025، أي بانخفاض نسبته 54% مقارنة مع 19.1 مليون دينار بحريني (50.7 مليون دولار أمريكي) للفترة ذاتها من العام 2024، ويرجع ذلك بشكلٍ رئيسي إلى التغيرات المواتية في القيمة العادلة للاستثمارات.

وارتفعت الأرباح التشغيلية للربع الرابع من العام 2025 بنسبة 8% حيث بلغت 30.3 مليون دينار بحريني (80.4 مليون دولار أمريكي) بالمقارنة مع 28.0 مليون دينار بحريني (74.3 مليون دولار أمريكي) في الربع الرابع من عام 2024. بينما بلغت الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) 50.1 مليون دينار بحريني (132.9 مليون دولار أمريكي) في الربع الرابع من عام 2025 بزيادة نسبتها 1% مقارنة مع 49.6 مليون دينار بحريني (131.6 مليون دولار أمريكي) في الربع الرابع من عام 2024. وشهدت إيرادات الربع الرابع من عام 2025 نموًا بنسبة 3% حيث بلغت 130.4 مليون دينار بحريني (345.9 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع 126.9 مليون دينار بحريني (336.6 مليون دولار أمريكي) في الربع الرابع من عام 2024.

وأما بالنسبة إلى صافي الأرباح لمساهمي الشركة لعام 2025 بأكمله فقد بلغ 71.3 مليون دينار بحريني (189.1 مليون دولار أمريكي)، أيّ بانخفاض نسبته 2%، مقارنة مع 72.8 مليون دينار بحريني (193.1 مليون دولار أمريكي) في 2024. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الضرائب الناتجة عن تطبيق ضريبة الحد الأدنى المحلية الإضافية ("DMTT")، والذي تم البدء بتنفيذها اعتبارًا من 1 يناير 2025، إلى جانب التكاليف المرتبطة بعمليات الاستحواذ التي أُنجزت في عام 2024 وانخفاض دخل الفوائد. وبلغت العائدات على السهم الواحد خلال هذه السنة 43.2 فلس بالمقارنة مع 44.0 فلس في العام 2024.

وانخفض إجمالي الدخل الشامل لمساهمي الشركة خلال العام بنسبة 33% وذلك من 100.4 مليون دينار بحريني (266.3 مليون دولار أمريكي) في عام 2024 إلى 67.5 مليون دينار بحريني (179.0 مليون دينار أمريكي) للفترة ذاتها من عام 2025، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التغيرات المواتية في القيمة العادلة للاستثمار.

وشهدت الأرباح التشغيلية ارتفاعًا بنسبة 1% من 109.5 مليون دينار بحريني (290.5 مليون دولار أمريكي) في 2024 إلى 110.2 مليون دينار بحريني (292.3 مليون دولار أمريكي) في 2025. بينما شهدت الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) ارتفاعًا بنسبة 3% من 183.4 مليون دينار بحريني (486.5 مليون دولار أمريكي) في عام 2024 إلى 188.1 مليون دينار بحريني (498.9 مليون دولار أمريكي) في عام 2025. وتم تسجيل هامش الأرباح قبل التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) بنسبة 38% في عام 2025.

وارتفعت إيرادات العام بنسبة 8% من 460.0 مليون دينار بحريني (1,220.2 مليون دولار أمريكي) في عام 2024 لتصل إلى 496.6 مليون دينار بحريني (1,317.2 مليون دولار أمريكي)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب على خدمات الموبايل والإنترنت الثابت وخدمات البيع بالجملة إلى جانب الخدمات الرقمية. وتمكنت شركة Beyon من زيادة قاعدة زبائنها الإجمالية بنسبة 4% على أساس سنوي مع زيادة بنسبة 5% في عدد مشتركي خدمات الموبايل.

لا يزال المركز المالي لشركة Beyon قوي مع إجمالي حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة بقيمة 574.1 مليون دينار بحريني (1,522.8 مليون دولار أمريكي) في 31 ديسمبر 2025، أيّ بارتفاع بنسبة 2% مقارنة مع 564.2 مليون دينار بحريني (1,496.6مليون دولار أمريكي) في 31 ديسمبر 2024. وقد بلغ إجمالي الأصول 1,305.5 مليون دينار بحريني (3,462.9 مليون دولار أمريكي) في 31 ديسمبر 2025، أيّ بارتفاع بنسبة 4% مقارنة مع 1,256.0 مليون دينار بحريني (3,331.6 مليون دولار أمريكي) في 31 ديسمبر 2024. وبلغ صافي الأصول 637.2 مليون دينار بحريني (1,690.2 مليون دولار أمريكي) في 31 ديسمبر 2025، أي بارتفاع بنسبة 2% بالمقارنة مع 621.8 مليون دينار بحريني (1,649.3 مليون دولار أمريكي) في 31 ديسمبر 2024. وبلغت قيمة النقد والأرصدة البنكية للشركة 146.0 مليون دينار بحريني (387.3 مليون دولار أمريكي) في 31 ديسمبر 2025.

وتحرص شركة Beyon بتقديم عوائد مثمرة لمساهميها حيث أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2025، قدرها 53.9 مليون دينار بحريني (143.0 مليون دولار أمريكي) بواقع 32.5 فلسًا للسهم الواحد بعد أخذ الموافقة على ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية، علمًا أنه قد تم توزيع الأرباح المرحلية سابقًا بمقدار 13.5 فلسًا للسهم الواحد في الربع الثاني من العام 2025، بينما سيتم توزيع الـ 19.0 فلس المتبقية بعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية في شهر مارس 2026.

وقام الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة Beyon، بالإعلان عن النتائج المالية للربع الرابع والسنة الكاملة لعام 2025، وذلك في أعقاب اجتماعه بأعضاء مجلس الإدارة في 26 فبراير في مقر شركة Beyon في الهملة، مملكة البحرين.

وصرح قائلًا: "شهد عام 2025 أداءً ماليًا قويًا، نتيجة توجه استراتيجي واضح على مستوى المجموعة، وفاعلية في التنفيذ، مع استمرار التقدم نحو تحقيق رؤيتنا. وقد حققت المجموعة نموًا قويًا في الإيرادات بنسبة 8% على أساس سنوي، مدفوعًا بالأداء المستمر في خدمات الهاتف النقال، والبرودباند الثابت، وقطاع الجملة والخدمات الرقمية. كما ارتفعت الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) بنسبة 3% خلال العام، مع الحفاظ على هوامش صحية تعكس مرونة عملياتنا الأساسية وكفاءتنا التشغيلية القوية. ولا تزال ميزانيتنا العمومية قوية، مما يدعم الاستمرار في توزيع أرباح مستقرة بما يتماشى مع الأعوام السابقة، ويعزز التزامنا بتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل."

وإلى جانب النتائج المالية، أشار الشيخ عبدالله أيضًا إلى أن عام 2025 شكّل محطة مهمة في مسيرة تطور Beyon كمجموعة تكنولوجية إقليمية موحدة ذات حضور دولي متنامٍ. وقال:" كان من أبرز إنجازات عام 2025 توحيد محفظة شركات الاتصالات تحت علامة Beyon، بما في ذلك إعادة تسمية العلامة التجارية لشركة أمنية، لتصبح "أمنية، إحدى شركات Beyon" في المملكة الأردنية الهاشمية، وشركة شور لتصبح "شور، إحدى شركات Beyon" في جزر القنال وجزيرة آيل أوف مان. وقد عززت هذه التحولات المواءمة عبر أسواقنا المختلفة، وأسهمت في تحقيق مزيد من التكامل بين شركات المجموعة، كما أبرزت هوية متماسكة تعكس حجم أعمالنا، وقدراتنا، وطموحاتنا طويلة الأجل.

واسترسل قائلًا: " وعلى مدار العام، عززت Beyon دورها كشريك موثوق للجهات الوطنية والمؤسسات من خلال دعم أولويات التحول الرقمي في المملكة عبر مبادرات استراتيجية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وسيادة البيانات، والسلامة العامة والتعليم الرقمي، بما في ذلك الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال منتدى بوابة الخليج 2025. كما واصلت المجموعة التقدم في مبادراتها الرائدة مثل مشروع المدينة الرقمية في البحرين، وفاءً بالتزامنا بتسريع التقدم الرقمي في المجتمعات التي نخدمها."

واختتم قائلاً: "بينما نتطلع إلى المستقبل، تواصل Beyon تركيزها على تسريع وتيرة التقدم الرقمي من خلال استثمارات موجهة في البنية التحتية من الجيل القادم، والمنصات الآمنة، والتقنيات المبتكرة. وبالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أتوجه بخالص الشكر والامتنان إلى مساهمينا على ثقتهم المستمرة، وإلى شركائنا وزبائننا على تعاونهم، وإلى الإدارة وفريق العمل في جميع أنحاء المجموعة على تفانيهم وجهودهم المخلصة على مدار العام."

ومن جانبه، أكد أندرو كالسيث، الرئيس التنفيذي لمجموعةBeyon أن عام 2025 تميّز بالتنفيذ المنضبط، والتوسع في المحفظة، وتحقيق تقدم قوي في مجالات الاتصال والنمو الرقمي.

وصرّح قائلاً: " وعلى مدار العام، عززنا أوجه التآزر على مستوى المجموعة تحت توجه موحد للعلامة التجارية، وواصلنا تنمية قاعدة زبائننا، وأحرزنا تقدمًا في الابتكار في خدماتنا الرقمية."

ومضى قائلاً: " واصلت شركات النمو الرقمي توسيع نطاق أعمالها من خلال الابتكار المستهدف والشراكات الإستراتيجية. فقد عززت Beyon Cyber دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر محفظة خدماتها المدارة، وتكللت هذه الجهود بإطلاق Orryx AI، وهي منصة عمليات أمنية ذاتية التشغيل تم تطويرها في مختبرات Beyon Cyber. كما عززت Beyon Connect دورها في تمكين حلول الهوية الرقمية الآمنة، من خلال دعم الحكومات والمؤسسات بقدرات موثوقة للتسجيل الرقمي والمصادقة. وواصلت Beyon Solutions دعم تطلعات مملكة البحرين في مجال السيادة الرقمية عبر مشروع السحابة السيادية من Oracle ، إلى جانب توقيع اتفاقيات جديدة مع مجموعة طيران الخليج وأوراكل وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية."

وأردف قائلاً: " وفي جانب أعمال الاتصال، واصلت بتلكو، إحدى شركات Beyon تعزيز تجربة الزبائن من خلال تبسيط العروض المقدمة للمستخدمين، وتوسيع قدرات الألياف البصرية، وتنفيذ تطويرات رقمية موجهة. مما ساهم في تعزيز مكانتها في السوق وفق ما أكده تقرير مؤشرات سوق الاتصالات 2025 الصادر من هيئة تنظيم الاتصالات في مملكة البحرين. وخلال العام، أطلقت بتلكو أول مركز للبيانات يعتمد على تقنية المساحات البيضاء في خطوة تمثل استثمارًا استراتيجيًا في البنية التحتية الرقمية عالمية المستوى. كما عززت أمنية، إحدى شركات Beyon موقعها في السوق من خلال تطوير التفاعل الرقمي مع الزبائن وتحسين العمليات التشغيلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فيما حققت شور، إحدى شركات Beyon نموًا قويًا في الإيرادات، مدعومًا بالدمج الناجح لشركة Airtel Vodafone ومواصلة الاستثمار في شبكات الهاتف النقال والألياف البصرية من الجيل القادم."

واسترسل قائلا: "تظل الاستدامة ركيزة أساسية في طريقة عمل المجموعة. ويتجلى ذلك في تشغيل ثاني مركز للبيانات يعمل بالكامل بالطاقة الشمسية، إضافة إلى حصولنا على جائزة جارتنر للابتكار 2025 عن مبادراتنا التي تتماشى مع أحد قيمنا الرئيسية "Care Beyon Now".

وواصل قائلًا: " بينما نواصل توسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستوى المجموعة، فإن جهودنا تتركز على تمكين فرق عملنا، إدراكًا منا أن الجمع بين التكنولوجيا المتطورة والقدرات البشرية القوية يعد عنصرًا محوريًا في توفير عمليات مرنة وقيمة مستدامة على المدى الطويل. وفي ظل محفظتنا المتنوعة، وتوجه هويتنا العالمية الموحدة، واستثماراتنا المستمرة في البنية التحتية المستقبلية، فإن Beyon تتمتع بمكانة راسخة تؤهلها لتحقيق النمو المستدام وخلق القيمة على المدى الطويل لزبائننا، ومساهمينا، والمجتمعات التي نعمل بها."

الجدير بالذكر بأن هذا البيان الصحفي بالإضافة إلى البيانات المالية والمعلوماتية متوفرة عبر الموقع الإلكتروني لكلٍ من بورصة البحرين و Beyon.com

-انتهى-

