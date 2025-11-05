دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة "أفيان " (AVIAAN) للتطوير العقاري عن إطلاق مشروع "آرتهاس ريزيدنسز" (Arthouse Residences) في ميدان، والذي تبلغ قيمته 185 مليون درهم. يعد هذا المشروع الأول من نوعه ضمن محفظة المشاريع التي تحمل علامة "آرتهاوس" (Arthouse) التجارية في دبي، والتي تتخذ من نيويورك مقراً لها. كما يعتبر هذا المشروع الثاني في دولة الإمارات بعد إطلاق "آرتهاوس بيتش ريزيدنس" (Arthouse Beach Residences) مؤخراً في رأس الخيمة.

يعزز المشروع الشراكة الاستراتيجية لشركة "أفيان" مع "كليدور" (Clédor)، التي تم اختيارها كشريك رئيسي لإدارة تطوير مشروع "آرتهاوس ريزيدنسز" في ميدان. أوتم تأسيس "كليدور" على يد عمر غول، الذي يحظى بخبرة واسعة في القطاع العقاري، حيث كان له دور بارز في العمل مع كبرى الشركات مثل "دبي القابضة" (Dubai Holding) و"إعمار العقارية" (Emaar Properties) و"داماك العقارية" (DAMAC Properties) و"جيه أل أل" (JLL). تحظى شركة "كليدور" بخبرة معمّقة في إدارة المشاريع وجودة البناء، مما يضمن قدرة "آرتهاوس ريزيدنسز" على تلبية أعلى معايير التطوير.

يقع مشروع "آرتهاوس ريزيدنسز" في قلب ميدان، أحد أبرز الوجهات السكنية في دبي. ويوفر المشروع وحدات سكنية فاخرة تم تصميمها وفقاً لفلسفة "أفيان "الفريدة التي تضع التصميم في المقام الأول. يتيح هذا المشروع فرصة لعيش تجربة راقية في بيئة معمارية مبتكرة وموقع استثنائي.

وقال غوراف أيداساني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أفيان": "نحن فخورون بإطلاق أول مشروع لشركة "أفيان" في دبي بالتعاون مع علامة تجارية مرموقة مثل "آرتهاوس". هذا المشروع ليس مجرد إنجاز لشركتنا، بل هو تجسيد حقيقي لالتزامنا الراسخ بتقديم تجارب معيشية استثنائية تعكس الفخامة والطموح الذي يميز هذه المدينة. من خلال شراكتنا المستمرة مع "كليدور"، نؤكد التزامنا بأعلى معايير الجودة في جميع مراحل التطوير والتسليم ".

وأضاف عمر غول، مؤسس شركة "كليدور": "تهدف شراكتنا مع "أفيان" إلى تحقيق التناغم المثمر من خلال دمج رؤيتنا المشتركة في تطوير مشاريع تركز على احتياجات المستثمرين، فضلاً عن التزامنا بتقديم قيمة مستدامة للسوق. يعد "آرتهاوس ريزيدنسز" في ميدان نتيجة هذا التعاون، ويعكس نهجنا الموحد في تقديم مساحات معيشة استثنائية. إن تكليفنا بإدارة علامة "آرتهاوس" في الأسواق الإقليمية هو شرفاً كبيراً لنا ومسؤولية عظيمة. ونتطلع لاستثمار النجاح الذي حققته "آرتهاوس" في مرجان وتقديم هذا المفهوم الفريد إلى سوق دبي المتجددة."

تستند الشراكة بين "أفيان" و"كليدور" إلى تكامل الخبرات في إدارة المشاريع والابتكار في التصميم والتميز في جودة البناء. تقدم "كليدور" خبرات استثنائية في إدارة التطوير، مدعومةً بخبرة تتجاوز 55 عاماً في مجال الإدارة، بالإضافة إلى شبكة واسعة تضم أكثر من 20,000 وكيل موزع عبر أكثر من 700 وكالة.

تأسست "أفِيان" على يد غوراف أيداساني، أحد أبرز الخبراء في مجال العقارات، والذي يمتلك سجلاً حافلاً بمليارات الدولارات في المبيعات، وأكثر من 18 عاماً من الخبرة الواسعة ضمن القطاع. تتطلع الشركة إلى تنفيذ محفظة مشاريع استثنائية بقيمة 1.7 مليار درهم، موزعة على مواقع استراتيجية متعددة في دبي.

يعد دخول "أفيان" إلى السوق الإماراتي خطوة استراتيجية لأيداساني، المعروف بدوره البارز في تحويل "يونين سكوير هاوس" (Union Square House) إلى واحدة من أفضل خمس شركات في مجال الوساطة العقارية بالإمارات. ومع انتقاله من مجال الوساطة إلى التطوير العقاري، جلب غوراف معه خبرة متعمقة للسوق وثقة قوية من المستثمرين وشبكة واسعة من العلاقات في هذا المجال.

نبذة عن "افيان"

"أفِيان" هي شركة تطوير عقاري مقرها دبي، تتمتع بخبرة متعمقة للسوق وتركز على العميل أولاً. تهدف الشركة إلى خلق تجارب سكنية متميزة تجمع بين التصميم المبتكر واختيار المواقع الاستراتيجية وجودة البناء الاستثنائية والعوائد الاستثمارية العالية. وتعكس محفظة مشاريع "أفِيان" التزام الشركة الراسخ بتقديم مشاريع تعزز من الطابع المعماري لدبي، بينما توفر قيمة مستدامة للمستثمرين والمشترين على حد سواء.

نبذة عن "كليدور"

"كليدور" هي شركة تطوير عقاري تقدم حلولاً شاملة للمستثمرين والمطورين من القطاع الخاص. تأسست على يد قادة بارزين في القطاع يتمتعون بخبرة معّقة، وتوفر مجموعة شاملة من الخدمات عبر جميع مراحل تطوير المشاريع العقارية، مما يضمن تحقيق الكفاءة والشفافية وتقديم قيمة استثنائية في كل مرحلة.

تحظى شركة "كليدور" بخبرة عميقة في استشارات المشاريع وتحليل الجدوى والتخطيط المالي وإدارة التكاليف والبناء واستراتيجيات المبيعات وإدارة علاقات العملاء والتسويق المتقدم، بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع. بدءاً من مرحلة التصور الأولي وحتى التسليم النهائي، تعمل "كليدور" على تنسيق جميع العناصر بدقة لضمان تحقيق نتائج استثنائية تخلق قيمة مستدامة للعملاء والمجتمعات على حد سواء.

تأسست شركة "كليدور" في عام 2023 على يد عمر جول، الذي يحظى بخبرة واسعة في القطاع العقاري، حيث كان له دور بارز في العمل مع كبرى الشركات مثل "دبي القابضة" (Dubai Holding) و"إعمار العقارية" (Emaar Properties) و"داماك العقارية" (DAMAC Properties) و"جيه أل أل" (JLL). تقدم "كليدور" خبرات استثنائية في إدارة التطوير، مدعومةً بخبرة تتجاوز 55 عاماً في مجال الإدارة، بالإضافة إلى شبكة واسعة تضم أكثر من 20,000 وكيل موزع عبر أكثر من 700 وكالة. مع مجموعة من المشاريع التي تزيد مساحتها القابلة للبيع عن 1.2 مليون قدم مربع، وقيمة تطوير إجمالية تصل إلى 2.3 مليار درهم، تبقى "كليدور" في طليعة الشركات العقارية في دبي.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر:

"كيل كومز" (Keel Comms)

+971 50 247 7647

support@keelcomms.com

-انتهى-

#بياناتشركات