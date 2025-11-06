أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت خزنة داتا سنترز، المزوّد العالمي الرائد للبنية التحتية الرقمية واسعة النطاق، عن تعزيز جاهزيتها لمواجهة المخاطر المناخية من خلال دمج منصّة AlphaGeo، وهي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليلات الاستدامة ومرونة البنية التحتية البيئية. وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على ريادة "خزنة" في تطوير بنية تحتية مستدامة، ولدعم التزامها باستراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

تحليل استباقي للمخاطر وتخطيط مستدام طويل الأمد

تتيح منصّة AlphaGeo لـ"خزنة" إجراء تقييمات متقدمة للمخاطر المناخية على مستوى محفظتها المتكاملة من مراكز البيانات، عبر دمج نماذج التنبؤ بالتغير المناخي، ومؤشرات المرونة التشغيلية، والعوامل الاجتماعية والاقتصادية، ضمن عمليات اختيار المواقع والتخطيط المستقبلي. وتوفّر المنصة بيانات فورية تدعم فرق الهندسة والاستدامة والمالية في الشركة، ما يعزز دقة قرارات التصميم وإدارة المخاطر التشغيلية على المدى الطويل.

وبهذا الصدد، قالت إليزابيتا بارونيو، مدير برنامج أول، الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في "خزنة داتا سنترز": "لم يعد تغيّر المناخ مجرد خطر نظري، بل أصبح تحدياً ملموساً لمشغّلي البنية التحتية الذين يمتلكون أصولاً ضخمة. تُمكّننا منصة AlphaGeo من قياس هذه المخاطر وتحديد مكامن الضعف واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وهي خطوة محورية لتحويل أهداف الاستدامة إلى مرونة تشغيلية فعلية."

وقد أسهمت التحليلات المستخلصة من المنصة بالفعل في التحقق من جاهزية عدد من مواقع "خزنة" المستقبلية، كما أدت إلى تحسينات في مجالات أخرى، مثل تخطيط الوصول إلى مصادر المياه وتصميم المعدات المقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة. كما عزّز التكامل مع المنصة التعاون بين الفرق التشغيلية المختلفة، وفتح آفاقاً جديدة لتطوير نماذج متقدمة لقياس التعرض المالي طويل الأجل.

ومن خلال دمج الذكاء المناخي في قلب عملياتها، تواصل "خزنة" ترسيخ معايير جديدة للبنية التحتية الرقمية المسؤولة والمستعدة للمستقبل، بما يدعم أولويات الأولويات الوطنية لدولة الإمارات، ويمكّن عملاءها من تحقيق نمو مستدام.

وقال الدكتور باراج خانا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AlphaGeo: "تُعدّ مراكز البيانات محوراً حيوياً بين قطاعي الطاقة والاقتصاد الرقمي، إذ تمثل جزءاً متنامياً من الاستثمارات الصناعية العالمية ومن الناتج الاقتصادي من خلال التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تدعمها. وتفخر AlphaGeo بالتعاون مع "خزنة" لتعزيز مرونة دولة الإمارات بصفتها مركزاً عالمياً محورياً للبيانات."

شركة "خزنة داتا سنترز" هي المزوّد الرائد بحلول تكنولوجيا مراكز البيانات الحديثة واسعة النطاق؛ حيث تمتلك واحدة من أسرع شبكات مراكز البيانات الضخمة توسّعاً على مستوى العالم. وتعمل "خزنة" على تمكين تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونموّ الاقتصادات الرقمية من خلال توفير بنية تحتية متطوّرة بكفاءة استثنائية في استهلاك الطاقة، كما تُوفّر الشركة حلول استضافة رائدة تتّسم بالابتكار والمرونة والاستدامة. وتساهم "خزنة" في دعم ازدهار الحكومات والشركات والمجتمعات في العصر الرقمي من خلال دعمها بمراكز بيانات مُصمّمة لتلبية متطلبات الحوسبة عالية الكثافة، وهي متطلبات أساسية للجيل الجديد من التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تدعم اقتصاد المستقبل.

www.alphageo.ai هي منصّة تحليلات جغرافية مكانية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُسهم في رسم ملامح مستقبل التكيّف المناخي والاستثمار القادر على الصمود أمام التحديات. وتُعد الشركة من روّاد هذا المجال، حيث تعمل على تعريف وتوجيه مفهوم "الاستثمار المرن" من خلال دمج مؤشرات المناخ، والعوامل الاجتماعية والاقتصادية، والبيانات الديموغرافية، والاقتصادية الكلية، والمالية، وغيرها، لتقدّم رؤية شاملة غير مسبوقة حول مخاطر المواقع ومرونتها وديناميكيتها.

تحظى AlphaGeo بثقة أبرز الشركات العالمية، ومن بينها "خزنة داتا سنترز" وEQT وOaktree، إضافة إلى صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد حول العالم. وتدعم المنصة استخدامات متنوعة تشمل الجوانب الدفاعية مثل إدارة المخاطر وإعداد التقارير، والجوانب الاستراتيجية مثل أبحاث السوق، والفحص النافي للجهالة، وعمليات الاستحواذ. ومن خلال ذلك، تساعد AlphaGeo عملاءها على تفادي الخسائر وتأمين ميزة الريادة في الأسواق والمناطق الأكثر قدرة على التكيّف والمرونة.

